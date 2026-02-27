Gianluigi Nuzzi attacca Carlo Conti: è l'unico che osa metterglisi contro Nella serata dei duetti scompare la concorrenza contro il Festival (non c'è nemmeno Propaganda): resiste solo Quarto Grado. Cosa vedere venerdì 27 febbraio

Scoprite il meglio disponibile nella sera di venerdì 27 febbraio 2026. Una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti in grado di convincere ogni tipo di pubblico.

Conti all’Ariston, Hanks racconta la natura, Popolizio rilegge Ungaretti

Su Rai 1 alle 20:40 c’è 76° Festival della Canzone Italiana – Sanremo 2026. Dal Teatro Ariston la 76ª edizione della kermesse, diretta e condotta da Carlo Conti: cinque serate, 30 Big e 4 Nuove Proposte, con la tradizionale serata cover del venerdì e la finalissima per il trionfo. Un impianto classico che trasforma l’Ariston nel tempio della canzone italiana.

Su Rai 2 alle 21:20 arriva The Americas. Un documentario-evento che esplora meraviglie, fragilità e misteri del continente americano con storie inedite di fauna selvatica e immagini spettacolari. Narratore d’eccezione: Tom Hanks.

Su Rai 3 alle 21:25 va in onda Vita di un uomo – Giuseppe Ungaretti. Massimo Popolizio conduce un viaggio tra grande Storia e memorie personali per un ritratto inedito del Maestro del Novecento: letteratura, vita e poesia si intrecciano in un racconto che unisce pubblico e intimo (regia di Massimo Popolizio e Mario Vitale).

Nuzzi riapre i dossier, la dizi di Farah scalda Canale 5, i Transformers all’assalto

Su Rete 4 alle 21:33 torna Quarto Grado. Il talk investigativo di VideoNews, ideato da Siria Magri e condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, affronta i grandi casi di cronaca nera con criminologi, psichiatri, legali e polizia scientifica. Oltre 15 edizioni e più di 530 puntate per un marchio che ha fatto scuola tra studio, inviati e approfondimenti.

Su Canale 5 alle 21:21 c’è Io sono Farah. Farah, laureata in Medicina, approda clandestinamente a Istanbul con il figlio Kerim, affetto da una rara malattia. Per curarlo accetta un lavoro da domestica per Tahir, piccolo criminale che la trascina in un mondo instabile fatto di segreti, omicidi e scelte impossibili. Nel cast Demet Özdemir, Engin Akyürek, Feyyaz Duman, Fırat Tanış, Senan Kara e Lale Başar.

Su Italia 1 alle 21:22 arriva Transformers – Il risveglio. Nel 1994 un gruppo di archeologi si ritrova nel cuore di un antico conflitto tra Maximals, Predacons e Terrorcons in una corsa intorno al mondo. Regia di Steven Caple Jr., con Ron Perlman, Dominique Fishback, Anthony Ramos, Luna Lauren Vélez e Peter Cullen: fantascienza ad alto tasso d’azione.

Il caso del "banchiere di Dio", Crozza colpisce ancora, case dei sogni e corpi straordinari

Su La7 alle 21:15 debutta L’assassinio del banchiere di Dio. Miniserie (regia di Tom Donahue) che ricostruisce la sospetta morte di un banchiere italiano in esilio a Londra e l’indagine che svela una cospirazione internazionale fino alle soglie del Vaticano. Con John Osborne e Giacomo Rocchini: un giallo che intreccia finanza, potere e ombre del passato.

Su Nove alle 21:30 spazio a I migliori Fratelli di Crozza. Il best of del one-man-show di Maurizio Crozza: maschere, parodie e monologhi che rileggono vizi e virtù dell’attualità con satira tagliente e tempi comici perfetti.

Su Real Time alle 20:50 tocca a Casa a prima vista. Docu-reality (dal 2023) ispirato a Chasseur d’Appart: tre agenti tra Roma e Milano (con la voce narrante di Andrea Pellizzari) cercano l’abitazione dei sogni per il cliente, tra visite, valutazioni e scelta finale. In palio un premio per il professionista che centra il colpo di fulmine; protagonisti fissi Blasco Pulieri, Nadia Mayer, Corrado Sassu, Mariana D’Amico, Ida Di Filippo e Gianluca Torre.

Su Real Time alle 21:50 arriva Body bizarre. Storie di persone affette da patologie rarissime e spesso invalidanti: medici e specialisti cercano diagnosi e cure possibili, tra testimonianze forti e speranze di un cambiamento reale.

Coogler firma l’incubo su Sky Cinema, Borghese detta il verdetto, Cannavacciuolo rilancia le "Cucine"

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 va in onda I peccatori. Due fratelli gemelli tornano nella loro città per ricominciare, ma un male più potente li attende per metterli alla prova. Regia di Ryan Coogler; nel cast Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld, Miles Caton, Buddy Guy e Jack O’Connell: un horror teso tra colpa, redenzione e coraggio.

Su Sky Uno alle 21:15 nuova puntata di Alessandro Borghese – 4 ristoranti. Quattro locali della stessa area si sfidano su location, servizio, menù, prezzo e "categoria special" territoriale. Voti segreti ribaltabili dal giudizio dello chef e premio da 5.000 euro per investire nell’attività: il cult culinario che ha ridefinito le sfide in tv.

Su TV8 alle 21:30 ritorna Cucine da incubo. Antonino Cannavacciuolo entra in ristoranti in crisi: ispezione, assaggi, restyling del locale e nuovo menù, poi il "primo servizio" del rilancio. Tra errori di brigata e consigli operativi, lo chef guida proprietari e staff verso la ripartenza.

Su Cielo alle 21:20 c’è The asian connection. Action del 2016 diretto da Daniel Zirilli con un cast ad alto tasso di adrenalina, tra cui Steven Seagal: azione e resa dei conti a colpi di arti marziali.

Palla a due e notti europee: basket, Panatta & Bertolucci e il Remix di Champions

Su Sky Sport 1 alle 19:30 appuntamento con Basket, FIBA World Cup European Qualifiers. Le qualificazioni delle nazionali europee alla Coppa del Mondo: sfide decisive a ritmo altissimo per un posto al Mondiale.

Su Sky Sport 1 alle 21:30 arriva Studio Basket. L’approfondimento in studio sulla serata della palla a spicchi: analisi, immagini e temi tecnici per leggere risultati, protagonisti e prospettive.

Su Sky Sport 1 alle 21:45 in scena Panatta e Bertolucci Tennis Heroes. Adriano Panatta e Paolo Bertolucci, guidati da Stefano Meloccaro, raccontano con ironia e aneddoti i grandi del tennis: da Borg ai campioni di oggi, una sfida a distanza perfino con l’intelligenza artificiale.

Su Sky Sport 1 alle 23:00 chiude Calcio, UEFA Champions League Remix. Il meglio delle ultime giornate: immagini, gol e giocate più spettacolari raccontate dai cronisti e dalle voci dei protagonisti. La grande coppa europea in formato highlights per rivivere tutto in pochi minuti.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

