Stasera in tv (27 dicembre), Laura Barth alla guida di un circo contro Il Volo Cosa vedere stasera in tv? Il 47° Festival del Circo di Montecarlo su Rai 1, MasterChef Italia su Sky Uno e il viaggio nella musica del trio de Il Volo.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Raiplay, Mediaset Infinity

CONDIVIDI

Scoprite il meglio disponibile nella sera di 27 dicembre 2025. Una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti in grado di convincere ogni tipo di pubblico.

Montecarlo in prima serata, poi team d’élite e vip "in fuga" sotto l’albero

Rai 1 – 21:30 – Il 47° Festival del Circo di Montecarlo. Torna lo storico appuntamento natalizio: in pedana giocolieri, trapezisti, contorsionisti, acrobati e performer contemporanei per uno show dal respiro internazionale. Giochi di luce, musica e numeri mozzafiato creano quell’atmosfera sospesa che incanta adulti e bambini, consolidando un rito delle feste capace di unire le generazioni.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Rai 2 – 21:30 – S.W.A.T.. La squadra d’élite di Los Angeles guidata da Shemar Moore torna in azione con un episodio ad alto tasso di tensione tra tattiche d’assalto e dilemmi morali. Nel cast Alex Russell, Jay Harrington, David Lim, Lina Esco e Patrick St. Esprit: ritmo serrato e negoziazioni ad alto rischio per una serie che mette alla prova coraggio e lucidità del team.

Rai 3 – 21:25 – La città ideale. Rubrica che, in questa puntata, racconta chi sceglie un Natale "lontano da casa": dalle Alpi scelte dalle sorelle Ferragni e da Giulia De Lellis, alla fuga al mare di Fedez, fino al Natale tropicale di Elisabetta Gregoraci a Malindi. Spazio anche a un "primo Natale insieme" sulle Dolomiti per volti di Uomini e Donne: una mappa sentimentale delle feste tra neve, spa e relax.

Il giallo di Branagh sul treno più famoso, Il Volo a Mantova e la favola irriverente di Shrek 2

Rete 4 – 21:30 – Assassinio sull’Orient Express (2017, 115’). Regia di Kenneth Branagh; con Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Penélope Cruz, Daisy Ridley, Willem Dafoe, Olivia Colman e Judi Dench. Sul leggendario convoglio, un omicidio costringe Poirot a smascherare segreti e alibi perfetti: un classico del giallo riportato sullo schermo con eleganza e un cast all star.

Canale 5 – 21:20 – Il volo – Tutti per uno – Viaggio nel tempo. Il trio formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble firma una serata‑evento dal Palazzo Te di Mantova: un percorso musicale che attraversa epoche e ricordi con grande orchestra, duetti e omaggi. Attesi momenti con Gianni Morandi, Antonello Venditti, Fiorella Mannoia, Noemi, Marco Masini e il soprano Elisa Balbo, con la partecipazione di Lorella Cuccarini. Tra i tributi, i ricordi di Pino Daniele e Raffaella Carrà; uno show registrato nella splendida cornice mantovana e riproposto in replica in prima serata.

Italia 1 – 21:32 – Shrek 2 (2004, 105’). Regia di Andrew Adamson, Kelly Asbury, Conrad Vernon. Dopo le nozze, Shrek e Fiona fanno visita ai genitori di lei, ignari che entrambi siano orchi: entreranno in scena la Fatina Madrina, il Principe Azzurro e il Gatto con gli Stivali. Animazione che smonta le fiabe con ironia, ritmo e personaggi ormai cult.

Hawn e Keaton alla rivincita, le "lezioni" di Sommi e la doppia sfida Real Time tra ospitalità e corsia

La7 – 21:15 – Il club delle prime mogli (1996, 95’). Regia di Hugh Wilson, con Bette Midler, Diane Keaton, Goldie Hawn, Maggie Smith. Tre ex mogli tradite si alleano per una frizzante vendetta: commedia di culto sulla rivalsa femminile fra eleganza e sarcasmo.

Nove – 21:30 – Lezioni private. Luca Sommi rilegge l’attualità attraversando i grandi temi universali con il linguaggio dell’arte, dialogando con protagonisti autorevoli della cultura italiana: un format che illumina il presente con prospettive inedite.

Real Time – 20:35 – Turisti per case. Ida Di Filippo, Gianluca Torre e Tommaso Zorzi mettono a confronto due case vacanze con esperienze di soggiorno diverse. Valutazioni su Posizione, Home Tour e Ospitalità con giudizi "Ok, Ottimo, Top" e proclamazione dell’host migliore grazie a una recensione firmata dai tre esperti.

Real Time – 21:45 – Dottor Hekim – Medico geniale (St. 2, Ep. 7). Ates, infettivologo e nefrologo geniale quanto allergico alle regole, guida un team competitivo tra casi clinici intricati e scelte non convenzionali. Nel cast Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz e Damla Colbay.

Denzel colpisce su Sky Cinema, poi chef e ristoratori al giudizio mentre Gomorra ruggisce

Sky Cinema 1 – 21:15 – The Equalizer – Il vendicatore (2014, 128’). Regia di Antoine Fuqua; con Denzel Washington, Chloë Grace Moretz, Melissa Leo. Un ex agente cerca redenzione ma finisce nel mirino della mafia russa dopo aver aiutato una giovane in pericolo: action tesa, combattimenti chirurgici e un giustiziere dal codice ferreo.

Sky Uno – 21:15 – MasterChef Italia (St. 15, Ep. 5). Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo guidano gli aspiranti chef tra Mystery Box, creatività e Pressure Test. Focus crescente su tecnica ed ecosostenibilità per una gara che misura testa, palato e sangue freddo.

TV8 – 21:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti. Dal format tedesco Mein Lokal, Dein Lokal, la sfida tra quattro locali della stessa area: giudizi incrociati su location, servizio, menù e prezzo, con la "categoria special" dedicata a un ingrediente/preparazione tipica e 5.000 euro al vincitore da reinvestire nel ristorante. I voti finali di Borghese possono ribaltare la classifica.

Cielo – 21:20 – Gomorra – La serie (2014, St. 3, Ep. 7). Regia di Claudio Cupellini, Francesca Comencini, Stefano Sollima. Un crime che ha riscritto il genere, fra clan, alleanze e tradimenti: nel cast Fortunato Cerlino, Marco D’Amore e Salvatore Esposito, per una saga potente e senza sconti.

Serie A in vetrina, poi palla a due con l’Eurolega: notte ad alta intensità

Sky Sport 1 – 20:45 – Calcio, Serie A. La diretta del massimo campionato italiano: tattica, ritmo e incroci chiave per la classifica del weekend. Cornice editoriale e approfondimenti accompagnano il live.

Sky Sport Max – 20:15 – Basket, Eurolega. La competizione regina del basket europeo per club: roster d’élite, fisicità e letture tecniche al massimo livello, con telecronaca e atmosfera da grande palazzetto.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche