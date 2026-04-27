Claudio Amendola, quanta nostalgia: il ritorno al quale non si resiste Stasera, lunedì 27 aprile 2026, i Cesaroni ipotecano la serata TV contro Francesco Arca e La buona Stella, la Gialappa's e gli approfondimenti di Maggioni e Porro

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco il meglio di lunedì 27 aprile 2026: proposte forti e storie riconoscibili per soddisfare ogni gusto televisivo.

Dalmazio nel noir, Perego al gioco, Maggioni in inchiesta: la Rai alza il ritmo

Su Rai 1 alle 21:30 arriva La buona Stella: un crime emotivo dove Simone, ex promessa del calcio, inciampa in una borsa piena di denaro insanguinato e innesca una fuga che può ricomporre una famiglia spezzata. Sulle sue tracce l’ispettrice Stella, segnata da un lutto e a caccia di riscatto. Nel cast Miriam Dalmazio, Filippo Scicchitano e Francesco Arca. La serie prosegue come mini‑saga in tre serate (sei episodi totali), giocata su colpa, indagini e seconde possibilità.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Su Rai 2 alle 21:20 tocca a The floor – Ne rimarrà solo uno: un campo da gioco gigante, 100 concorrenti e 100 categorie, 45 secondi per sfidarsi e conquistare territori. Ritmo alto, strategia e memoria per un game show adrenalinico; la formula è quella che ha già conquistato il pubblico, con tensione crescente manche dopo manche.

Su Rai 3 alle 21:15 c’è Newsroom, il progetto di Monica Maggioni che fonde reportage e tecniche della serialità digitale: racconti e inchieste sulle grandi questioni globali e d’attualità, tra figure di potere, conflitti e scenari internazionali. Un impianto narrativo che alterna analisi e storie dal campo per leggere il presente con profondità.

Porro all’attacco, Amendola riaccende la Garbatella, un jet in ostaggio: Mediaset a tutto gas

Su Rete 4 alle 21:33 torna Quarta Repubblica, il talk politico di Nicola Porro nato nel 2018 e curato da Videonews: interviste, servizi d’apertura e dibattiti serrati su politica, società ed economia. In scaletta trovano spazio anche le incursioni di Gene Gnocchi e, talvolta, la rubrica "Il processo di Quarta Repubblica", dove gli ospiti si schierano pro o contro una tesi calda.

Su Canale 5 alle 21:21 nuova serata con I Cesaroni (stagione 7, episodio 3, regia di Francesco e Stefano Vicario): la storica famiglia della Garbatella affronta nuove dinamiche tra generazioni, lavoro e sentimenti. Un "ritorno‑evento" che intreccia nostalgia e temi attuali. Nel cast spiccano Claudio Amendola, Elena Sofia Ricci, Antonello Fassari, Debora Villa, Edoardo Pesce e Maurizio Mattioli, insieme a nuovi ingressi che spostano equilibri e intrecci.

Su Italia 1 alle 21:27 il film 97 minuti (2023, regia di Timo Vuorensola): un Boeing 767 dirottato è destinato a schiantarsi allo scadere del carburante. Mentre il direttore NSA Hawkins valuta l’abbattimento, l’Interpol gioca l’ultima carta con Alex, agente sotto copertura infiltrato tra i terroristi. Nel cast Jonathan Rhys Meyers e Alec Baldwin per un’ora e mezza di tensione pura, tra scelte impossibili e colpi di scena in alta quota.

Augias spiega il presente, Panella elegge l’"italiano vero", Melek emoziona: La7 e Discovery raccontano

Su La7 alle 21:15 La torre di Babele: Corrado Augias guida un viaggio tra storia e attualità, politica, economia e cultura, con ospiti‑guida e libri in studio. Nato nel 2023, il format intreccia analisi e memoria, seminando dubbi utili e allenando il pensiero critico con chiavi di lettura semplici e profonde.

Su Nove alle 21:30 Little Big Italy: il ristoratore Francesco Panella attraversa città con grandi comunità italiane per incoronare, ogni puntata, il miglior ristorante tricolore tra tre contendenti. Identità, storie, ricette di casa e sapori "veri" in una sfida gustosa.

Su Real Time alle 21:45 Melek – Il coraggio di una madre (stagione 1, ep. 10): a Berlino, la vita di Melek – moglie e madre di tre figli – viene sconvolta da una notizia drammatica che la riporta alle radici e alle scelte più intime. Nel cast Nehir Erdoğan, Kutsi e Şerif Sezer: una dizi che mescola sentimenti, appartenenza e rinascita.

Tom Hardy all’ultimo ballo, la Gialappa’s raddoppia, Pacino spia: notte pop su Sky e in chiaro

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 Venom: The Last Dance (2024): Eddie e Venom sono braccati su più fronti e costretti a un’ultima, estrema scelta che segnerà il loro legame. Cast di alto profilo con Tom Hardy, Chiwetel Ejiofor, Juno Temple e Rhys Ifans, regia di Kelly Marcel per un capitolo conclusivo ad alto ottano.

Su Sky Uno alle 21:30 GialappaShow: Mago Forest guida il varietà della Gialappa’s Band, tra clip, parodie e sketch di un cast comico rodatissimo. Nonsense, ritmo e ospiti per una macchina satirica che "legge" la tv in presa diretta.

Su TV8 alle 21:50 GialappaShow raddoppia in chiaro: best of, ospiti e ironia pop per una coda di serata leggera e irresistibile.

Su Cielo alle 21:15 il thriller La regola del sospetto (2003, regia Roger Donaldson): un giovane talento viene reclutato dalla CIA e sottoposto a un addestramento spietato, fino a sospettare del proprio mentore. Super‑duo di star con Al Pacino e Colin Farrell, accanto a Bridget Moynahan e Gabriel Macht, per un gioco di inganni e doppi fondi.

Motori, mare e pallone: Sky Sport Max tra WRC, Kimi e Serie A

Su Sky Sport Max alle 20:15 Automobilismo, WRC: il Mondiale Rally corre tra prove speciali e fondi estremi, con i migliori team e piloti al limite del controllo. Appuntamento immersivo tra onboard, strategie e classifica in divenire.

Su Sky Sport Max alle 21:45 Discover Kimi: lo speciale che scava nelle radici e nella crescita di Kimi Antonelli, il nuovo talento italiano della Formula 1. Un ritratto tecnico ed emotivo per capire percorso, ambizioni e futuro prossimo del predestinato.

Su Sky Sport Max alle 22:15 The Boat Show: prove in mare di motoscafi e vela, attenzione a regate ed eventi, storie e personaggi che raccontano la cultura della nautica e l’innovazione del settore.

Su Sky Sport Max alle 22:45 Calcio, Serie A: finestra dedicata al campionato italiano tra studi e match clou. Focus su volata scudetto, corse europee e lotta salvezza, con analisi e immagini per leggere il momento decisivo della stagione.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche