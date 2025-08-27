Stasera in tv (27 agosto), scontro definitivo tra Marco Giallini e Giuseppe Brindisi: ci sono anche due prime tv assolute I programmi tv da vedere stasera: mentre Rai 2 punta su Rocco Schiavone, su Rete 4 continuano gli appuntamenti con Zona Bianca e Rai 3 omaggia Enzo Jannacci.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Cosa vedere stasera in tv? Ce n’è per tutti i gusti nei palinsesti delle reti televisive in chiaro anche in questo mercoledì 27 agosto 2025, che offrirà proposte interessanti per tutto il pubblico televisivo, dall’intrattenimento, fino all’informazione e il cinema internazionale.

Stasera in tv (27 agosto), cosa vedere: Rocco Schiavone su Rai 2 contro Zona Bianca su Rete 4

Mercoledì 27 agosto 2025 la prima serata televisiva ha offerto un ventaglio di proposte molto diverse tra loro, tra fiction, serie internazionali, intrattenimento musicale e talk d’approfondimento. Su Rai 1 ad esempio va in onda la serie Il segreto di Isabelle, che porta sul piccolo schermo una nuova puntata della sua storia a tinte misteriose e drammatiche, cercando di far affezionare il pubblico anche ai prodotti nord europei.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Chi invece si sintonizzerà su Rai 2 troverà un volto ormai amatissimo dal pubblico: Rocco Schiavone. La serie con protagonista il vicequestore romano trasferito in Valle d’Aosta, impersonato da Marco Giallini, continua a confermarsi tra le serie crime più seguite del palinsesto. Ancora diverso il tono di Rete 4, che con Zona bianca propone un approfondimento di attualità e politica guidato da Giuseppe Brindisi. Insomma, uno offre evasione e storie di fantasia, l’altro che riporta lo spettatore con i piedi ben piantati nella spesso scomoda realtà del presente.

Molto particolare, invece, la proposta di Rai 3, che con Jannacciami! vuole rendere omaggio a Enzo Jannacci nel giorno del suo novantesimo compleanno. Una serata fatta di musica e ricordi, pensata per chi ha voglia di lasciarsi trasportare dalle note e dalle parole di un artista che ha segnato la canzone italiana. Sul fronte Mediaset, Canale 5 risponde con il film Nata per te, sull’importanza della genitorialità in ogni sua forma, mentre Italia 1 ha scelto di restare sulle serie internazionali con un nuovo episodio di Chicago Med.

Non va dimenticata, infine, l’offerta degli altri canali, soprattutto dagli amanti del cinema. Sul canale 20 va in onda Dual – Il clone, mentre su Iris vedremo L’ultima eclissi. Su Cine 34, invece, spazio alla nostalgia con la serie retrò Anni ’60, con le sue atmosfere di un’altra epoca. Possiamo dire che la serata del 27 agosto comincia a segnare un graduale ritorno alla nuova stagione televisva, scaldando i motori per le prossime settimane.

Guarda il video per scoprire tutti i programmi selezionati per te da Libero Magazine.

Consulta la guida completa ai programmi della serata.

Potrebbe interessarti anche