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Stasera in tv (27 agosto), Brindisi riaccende Zona Bianca, Miriam Dalmazio debutta con Costanza

Cosa vedere oggi in prima serata: la commedia Da grandi su Canale 5 sfida il medical Chicago Med su Italia 1, mentre su Rai 2 torna Il commissario Rex tra i casi di Vienna.

Miriam Dalmazio, protagonista di Costanza
ANSA

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, scoprite il meglio disponibile nella sera di 27 agosto 2026: una selezione ricchissima tra serie, cinema, approfondimento e grande sport per convincere ogni tipo di pubblico.

Costanza debutta, Rex fiuta la pista e il Kilimangiaro fa sognare: Rai tra giallo, cuore e viaggi

Rai 121:30Costanza. La nuova miniserie segue una paleopatologa e madre single alle prese con un trasferimento a Verona e un podcast che ricostruisce un antico mistero, proprio mentre nella sua vita riappare Marco, il padre di sua figlia. Ispirata ai romanzi di Alessia Gazzola, mette insieme indagine scientifica e sentimenti. Con Miriam Dalmazio, Marco Rossetti, Giulia Arena, Kaspar Capparoni.

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Rai 221:20Il commissario Rex. Il cane poliziotto più amato torna alle origini: a Vienna, al fianco del detective Max Steiner, Rex si muove tra inseguimenti e casi intricati con il suo fiuto leggendario. Nuove dinamiche di squadra per un classico che non perde smalto.

Rai 321:15Kilimangiaro Estate. Camila Raznovich accompagna in un giro del mondo fatto di documentari originali, testimonianze e curiosità: i film‑maker della trasmissione tracciano una mappa emotiva tra luoghi, persone e ambiente, unendo scoperta e divulgazione.

Brindisi accende il dibattito, Brignano guida la risata, medici in corsia: la serata Mediaset si scalda

Rete 421:32Zona bianca. Il talk di approfondimento ideato e condotto da Giuseppe Brindisi torna con inchieste, ospiti e confronti serrati su politica, società e cronaca. Un presidio di prime time nato nel 2021 che mette al centro dossier caldi e ricostruzioni dettagliate.

Canale 521:20Da grandi. Quattro amici esprimono un desiderio e al risveglio si ritrovano adulti: la commedia di Fausto Brizzi trasforma un sogno in una corsa a ostacoli nel mondo dei "grandi", tra equilibri familiari e nuove responsabilità. Con Enrico Brignano, Ilenia Pastorelli, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu.

Italia 121:19Chicago Med. Le vite dei medici del Chicago Medical Center tra pronto soccorso, etica e scelte difficili: un medical che racconta incroci umani e professionali ad alto tasso di adrenalina. Nel cast S. Epatha Merkerson, Oliver Platt, Marlyne Barrett, Steven Weber, Luke Mitchell, Jessy Schram, Sarah Ramos, Darren Barnet.

Politica in diretta, risate da record e storie di rinascita: La7 e Discovery tra attualità e show

La720:35In onda. Appuntamento post‑Tg con l’approfondimento sui temi più caldi dell’agenda politica: analisi, ospiti e commenti per leggere l’attualità con ritmo e chiarezza.

Nove21:30Aldo, Giovanni e Giacomo – Ammutta muddica. Il trio porta in tv lo show teatrale dei record: sketch indimenticabili e gag inedite si alternano alla guida di un gigantesco tir, per una serata di comicità allo stato puro.

Real Time21:40Pericolosamente obesi. Il docureality segue pazienti con obesità severa nel percorso di dimagrimento, tra nutrizione, chirurgia bariatrica con lo specialista Charles Procter, ricadute emotive e la sfida di riappropriarsi della propria vita.

Brividi in quota, X Factor svela il backstage e l’Atalanta si gioca l’Europa: universo Sky tra cinema, talent e calcio

Sky Cinema 121:15Fall. Due amiche scalano una torre radio abbandonata per onorare un amico, ma la salita si trasforma in un incubo di sopravvivenza sospeso a 700 metri: sole, vento e paura mettono alla prova corpo e mente. Con Grace Caroline Currey, Virginia Gardner, Jeffrey Dean Morgan.

Sky Uno21:15X Factor All Areas. Speciale dietro le quinte che porta al centro il nuovo cast e la macchina del talent, tra retroscena, preparazione e sorprese di stagione.

Sky Uno21:50X Factor Stories. Il meglio di tutte le edizioni: performance, emozioni e i momenti che hanno fatto la storia del format targato Sky.

TV820:00Calcio, UEFA Conference League – Playoff (Ritorno): Hapoel Tel Aviv-Atalanta. Dopo lo 0-0 dell’andata, la Dea vola in campo in Ungheria per cercare il pass alla fase a gironi: dentro o fuori, novanta minuti ad alta tensione europea.

TV822:00Calcio, Postpartita UEFA Conference League. Highlights, analisi tattiche e voci a caldo per rivivere i momenti‑chiave, tra commenti in studio e collegamenti dal campo.

Cielo21:20Infinite storm. Una guida esperta di montagna interrompe la scalata al Monte Washington per una tempesta in arrivo: la discesa diventa una corsa contro il tempo quando incontra un escursionista in difficoltà. Con Naomi Watts.

Diamanti in pista e qualificazioni mondiali: notte sportiva tra atletica élite e basket europeo su Sky Sport

Sky Sport 120:00Atletica Leggera, Diamond League. Il circuito mondiale che riunisce sprint, salti e lanci ai massimi livelli: tappe tra Europa, Qatar, Cina e Stati Uniti per una serata da veri appassionati di pista.

Sky Sport Max20:00Basket, FIBA World Cup European Qualifiers. Le nazionali d’Europa si giocano i posti al Mondiale FIBA: partite ad alto coefficiente agonistico, tra difese ferree e talenti pronti a esplodere.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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