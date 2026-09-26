Stasera in tv (26 settembre), Brignano show su Rai 1, intanto su Canale 5 torna Battiti Live in versione rinnovata Cosa vedere oggi in prima serata: la comicità di Enrico Brignano su Rai 1 contro lo show musicale di Canale 5, mentre su Cielo arriva The Legend of Zorro.

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Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi, 26 settembre 2026: tra show, serie, soap, talent e sport, ce n’è per tutti.

Brignano scalda il prime time, NCIS torna all’azione e Lucarelli riapre i "Misteri"

Rai 1 — 21:30 — Bello di mamma. Enrico Brignano. Uno speciale in prima serata che porta in tv il recente successo teatrale di Enrico Brignano: uno spettacolo brillante che riflette, con ironia e ritmo, su paure, cambiamenti e rifugi affettivi. Niente gare o voti: solo comicità d’autore e monologhi che uniscono leggerezza e sguardo sul presente. Rai 1 — 21:30.

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Rai 2 — 21:20 — NCIS – Unità anticrimine. La squadra con sede al Washington Navy Yard torna a indagare sui casi più delicati legati a Marina e Marines: omicidi ad alta sensibilità, minacce terroristiche e rapimenti che richiedono metodo, scienza forense e lavoro di squadra. Rai 2 — 21:20.

Rai 3 — 21:30 — Misteri dimenticati – Blu Notte. Carlo Lucarelli riapre vicende oscure della cronaca italiana finite ai margini dell’attenzione pubblica: ricostruzioni, documenti e testimonianze per rimettere al centro interrogativi ancora aperti. Rai 3 — 21:30.

La Promessa alza la tensione, musica e nostalgia su Canale 5, Wembley infuocato su Italia 1

Rete 4 — 21:35 — La promessa. 1913, nella valle di Los Pedroches: Jana entra al Palazzo dei marchesi di Luján non per denaro ma per verità, decisa a fare luce sull’assassinio della madre e sul fratellino rapito. Tra intrighi e sentimenti, un salvataggio in extremis cambierà i destini di tutti. Cast: Ana Garcés, Arturo Sancho, Jordi Coll. Rete 4 — 21:35.

Canale 5 — 21:20 — Tim Battiti Live 2000 Hits. La kermesse estiva che mette sul palco i successi italiani e internazionali: una scaletta di hit da cantare in coro, tra ospiti e performance che ripercorrono vent’anni di tormentoni. Canale 5 — 21:20.

Italia 1 — 20:45 — Calcio, UEFA Nations League – Lega A (1a giornata, Gruppo 3): Inghilterra-Spagna. A Wembley si apre la nuova edizione della Nations League con una sfida da brividi: i padroni di casa guidati da Thomas Tuchel affrontano gli spagnoli campioni del mondo di Luis de la Fuente. Atmosfera da grande evento e debutto che pesa. Italia 1 — 20:45.

Parole che contano su La7, duello di idee sul Nove, storie di rinascita su Real Time

La7 — 20:35 — In altre parole. Il talk-rotocalco ideato e condotto da Massimo Gramellini: l’attualità della settimana viene raccontata a partire da parole-chiave, con ospiti fissi e volti della cultura e dello spettacolo per un dialogo che unisce ragionamento e leggerezza. La7 — 20:35.

Nove — 21:30 — Accordi e disaccordi. Un tema, due ospiti con visioni opposte e un’ora per argomentare: il talk incalza sul merito, alla ricerca di punti fermi (o nuove domande) oltre gli slogan. Nove — 21:30.

Real Time — 21:40 — Vite al limite – Storie di rinascita. Il dottor Nowzaradan segue pazienti con obesità cronica in percorsi di cambiamento duri ma possibili: alimentazione, supporto psicologico e, quando serve, chirurgia, tra ricadute e ripartenze. Real Time — 21:40.

Anna Magnani, una notte che cambia tutto; talent a caccia di voci; Zorro colpisce ancora

Sky Cinema 1 — 21:15 — Anna. Nella notte del 21 marzo 1956, in attesa del verdetto dell’Oscar per La rosa tatuata, Anna Magnani affronta il punto di non ritorno della sua vita artistica e privata: il trionfo pubblico e la fine di un amore la riporteranno al teatro, tra memoria e verità intime. Con Monica Guerritore, Beatrice Grannò, Lucia Mascino. Sky Cinema 1 — 21:15.

Sky Uno — 21:15 — X Factor Italia (St. 20, Ep. 3). Terzo appuntamento con le audizioni: originalità, scrittura e personalità per strappare il pass e avvicinarsi alla squadra dei Live. Sky Uno — 21:15.

TV8 — 21:00 — Serata di stelle. Una prima serata-evento "stellata" che riporta sul palco protagonisti amati e campioni di gioco in un’atmosfera da show speciale, tra sorprese e momenti ad alto tasso di intrattenimento. TV8 — 21:00.

Cielo — 21:20 — The Legend of Zorro. Avventura e cappa e spada nel seguito del mito: azione, duelli e sentimento con Antonio Banderas e Catherine Zeta-Jones, diretti da Martin Campbell. Durata 130’. Cielo — 21:20.

Tre tempi di volley in diretta, poi spazio alla Serie C

Sky Sport 1 — 20:30 — Studio Eurovolley. Apertura di serata con analisi, interviste e lavagna tattica dedicata ai Campionati Europei di volley. Sky Sport 1 — 20:30.

Sky Sport 1 — 21:00 — Volley, Europei. La notte del grande volley europeo: battuta, muro e transizioni veloci per vivere l’atmosfera della rassegna continentale punto a punto. Sky Sport 1 — 21:00.

Sky Sport 1 — 23:00 — Studio Eurovolley. Il post partita: highlights, numeri e racconti dalla giornata europea appena chiusa. Sky Sport 1 — 23:00.

Sky Sport Max — 20:30 — Calcio, Serie C. Il calcio dei territori tra rivalità storiche e giovani in rampa di lancio: collegamenti, studi e la gara di serata. Sky Sport Max — 20:30.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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