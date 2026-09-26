Stasera in tv (26 settembre), Brignano show su Rai 1, intanto su Canale 5 torna Battiti Live in versione rinnovata
Cosa vedere oggi in prima serata: la comicità di Enrico Brignano su Rai 1 contro lo show musicale di Canale 5, mentre su Cielo arriva The Legend of Zorro.
Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi, 26 settembre 2026: tra show, serie, soap, talent e sport, ce n’è per tutti.
Brignano scalda il prime time, NCIS torna all’azione e Lucarelli riapre i "Misteri"
Rai 1 — 21:30 — Bello di mamma. Enrico Brignano. Uno speciale in prima serata che porta in tv il recente successo teatrale di Enrico Brignano: uno spettacolo brillante che riflette, con ironia e ritmo, su paure, cambiamenti e rifugi affettivi. Niente gare o voti: solo comicità d’autore e monologhi che uniscono leggerezza e sguardo sul presente. Rai 1 — 21:30.
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Rai 2 — 21:20 — NCIS – Unità anticrimine. La squadra con sede al Washington Navy Yard torna a indagare sui casi più delicati legati a Marina e Marines: omicidi ad alta sensibilità, minacce terroristiche e rapimenti che richiedono metodo, scienza forense e lavoro di squadra. Rai 2 — 21:20.
Rai 3 — 21:30 — Misteri dimenticati – Blu Notte. Carlo Lucarelli riapre vicende oscure della cronaca italiana finite ai margini dell’attenzione pubblica: ricostruzioni, documenti e testimonianze per rimettere al centro interrogativi ancora aperti. Rai 3 — 21:30.
La Promessa alza la tensione, musica e nostalgia su Canale 5, Wembley infuocato su Italia 1
Rete 4 — 21:35 — La promessa. 1913, nella valle di Los Pedroches: Jana entra al Palazzo dei marchesi di Luján non per denaro ma per verità, decisa a fare luce sull’assassinio della madre e sul fratellino rapito. Tra intrighi e sentimenti, un salvataggio in extremis cambierà i destini di tutti. Cast: Ana Garcés, Arturo Sancho, Jordi Coll. Rete 4 — 21:35.
Canale 5 — 21:20 — Tim Battiti Live 2000 Hits. La kermesse estiva che mette sul palco i successi italiani e internazionali: una scaletta di hit da cantare in coro, tra ospiti e performance che ripercorrono vent’anni di tormentoni. Canale 5 — 21:20.
Italia 1 — 20:45 — Calcio, UEFA Nations League – Lega A (1a giornata, Gruppo 3): Inghilterra-Spagna. A Wembley si apre la nuova edizione della Nations League con una sfida da brividi: i padroni di casa guidati da Thomas Tuchel affrontano gli spagnoli campioni del mondo di Luis de la Fuente. Atmosfera da grande evento e debutto che pesa. Italia 1 — 20:45.
Parole che contano su La7, duello di idee sul Nove, storie di rinascita su Real Time
La7 — 20:35 — In altre parole. Il talk-rotocalco ideato e condotto da Massimo Gramellini: l’attualità della settimana viene raccontata a partire da parole-chiave, con ospiti fissi e volti della cultura e dello spettacolo per un dialogo che unisce ragionamento e leggerezza. La7 — 20:35.
Nove — 21:30 — Accordi e disaccordi. Un tema, due ospiti con visioni opposte e un’ora per argomentare: il talk incalza sul merito, alla ricerca di punti fermi (o nuove domande) oltre gli slogan. Nove — 21:30.
Real Time — 21:40 — Vite al limite – Storie di rinascita. Il dottor Nowzaradan segue pazienti con obesità cronica in percorsi di cambiamento duri ma possibili: alimentazione, supporto psicologico e, quando serve, chirurgia, tra ricadute e ripartenze. Real Time — 21:40.
Anna Magnani, una notte che cambia tutto; talent a caccia di voci; Zorro colpisce ancora
Sky Cinema 1 — 21:15 — Anna. Nella notte del 21 marzo 1956, in attesa del verdetto dell’Oscar per La rosa tatuata, Anna Magnani affronta il punto di non ritorno della sua vita artistica e privata: il trionfo pubblico e la fine di un amore la riporteranno al teatro, tra memoria e verità intime. Con Monica Guerritore, Beatrice Grannò, Lucia Mascino. Sky Cinema 1 — 21:15.
Sky Uno — 21:15 — X Factor Italia (St. 20, Ep. 3). Terzo appuntamento con le audizioni: originalità, scrittura e personalità per strappare il pass e avvicinarsi alla squadra dei Live. Sky Uno — 21:15.
TV8 — 21:00 — Serata di stelle. Una prima serata-evento "stellata" che riporta sul palco protagonisti amati e campioni di gioco in un’atmosfera da show speciale, tra sorprese e momenti ad alto tasso di intrattenimento. TV8 — 21:00.
Cielo — 21:20 — The Legend of Zorro. Avventura e cappa e spada nel seguito del mito: azione, duelli e sentimento con Antonio Banderas e Catherine Zeta-Jones, diretti da Martin Campbell. Durata 130’. Cielo — 21:20.
Tre tempi di volley in diretta, poi spazio alla Serie C
Sky Sport 1 — 20:30 — Studio Eurovolley. Apertura di serata con analisi, interviste e lavagna tattica dedicata ai Campionati Europei di volley. Sky Sport 1 — 20:30.
Sky Sport 1 — 21:00 — Volley, Europei. La notte del grande volley europeo: battuta, muro e transizioni veloci per vivere l’atmosfera della rassegna continentale punto a punto. Sky Sport 1 — 21:00.
Sky Sport 1 — 23:00 — Studio Eurovolley. Il post partita: highlights, numeri e racconti dalla giornata europea appena chiusa. Sky Sport 1 — 23:00.
Sky Sport Max — 20:30 — Calcio, Serie C. Il calcio dei territori tra rivalità storiche e giovani in rampa di lancio: collegamenti, studi e la gara di serata. Sky Sport Max — 20:30.
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