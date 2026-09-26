Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Stasera in tv (26 settembre), Brignano show su Rai 1, intanto su Canale 5 torna Battiti Live in versione rinnovata

Cosa vedere oggi in prima serata: la comicità di Enrico Brignano su Rai 1 contro lo show musicale di Canale 5, mentre su Cielo arriva The Legend of Zorro.

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Tim Battiti Live 2000 Hits
Mediaset Infinity

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi, 26 settembre 2026: tra show, serie, soap, talent e sport, ce n’è per tutti.

Brignano scalda il prime time, NCIS torna all’azione e Lucarelli riapre i "Misteri"

Rai 121:30Bello di mamma. Enrico Brignano. Uno speciale in prima serata che porta in tv il recente successo teatrale di Enrico Brignano: uno spettacolo brillante che riflette, con ironia e ritmo, su paure, cambiamenti e rifugi affettivi. Niente gare o voti: solo comicità d’autore e monologhi che uniscono leggerezza e sguardo sul presente. Rai 121:30.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Rai 221:20NCIS – Unità anticrimine. La squadra con sede al Washington Navy Yard torna a indagare sui casi più delicati legati a Marina e Marines: omicidi ad alta sensibilità, minacce terroristiche e rapimenti che richiedono metodo, scienza forense e lavoro di squadra. Rai 221:20.

Rai 321:30Misteri dimenticati – Blu Notte. Carlo Lucarelli riapre vicende oscure della cronaca italiana finite ai margini dell’attenzione pubblica: ricostruzioni, documenti e testimonianze per rimettere al centro interrogativi ancora aperti. Rai 321:30.

La Promessa alza la tensione, musica e nostalgia su Canale 5, Wembley infuocato su Italia 1

Rete 421:35La promessa. 1913, nella valle di Los Pedroches: Jana entra al Palazzo dei marchesi di Luján non per denaro ma per verità, decisa a fare luce sull’assassinio della madre e sul fratellino rapito. Tra intrighi e sentimenti, un salvataggio in extremis cambierà i destini di tutti. Cast: Ana Garcés, Arturo Sancho, Jordi Coll. Rete 421:35.

Canale 521:20Tim Battiti Live 2000 Hits. La kermesse estiva che mette sul palco i successi italiani e internazionali: una scaletta di hit da cantare in coro, tra ospiti e performance che ripercorrono vent’anni di tormentoni. Canale 521:20.

Italia 120:45Calcio, UEFA Nations League – Lega A (1a giornata, Gruppo 3): Inghilterra-Spagna. A Wembley si apre la nuova edizione della Nations League con una sfida da brividi: i padroni di casa guidati da Thomas Tuchel affrontano gli spagnoli campioni del mondo di Luis de la Fuente. Atmosfera da grande evento e debutto che pesa. Italia 120:45.

Parole che contano su La7, duello di idee sul Nove, storie di rinascita su Real Time

La720:35In altre parole. Il talk-rotocalco ideato e condotto da Massimo Gramellini: l’attualità della settimana viene raccontata a partire da parole-chiave, con ospiti fissi e volti della cultura e dello spettacolo per un dialogo che unisce ragionamento e leggerezza. La720:35.

Nove21:30Accordi e disaccordi. Un tema, due ospiti con visioni opposte e un’ora per argomentare: il talk incalza sul merito, alla ricerca di punti fermi (o nuove domande) oltre gli slogan. Nove21:30.

Real Time21:40Vite al limite – Storie di rinascita. Il dottor Nowzaradan segue pazienti con obesità cronica in percorsi di cambiamento duri ma possibili: alimentazione, supporto psicologico e, quando serve, chirurgia, tra ricadute e ripartenze. Real Time21:40.

Anna Magnani, una notte che cambia tutto; talent a caccia di voci; Zorro colpisce ancora

Sky Cinema 121:15Anna. Nella notte del 21 marzo 1956, in attesa del verdetto dell’Oscar per La rosa tatuata, Anna Magnani affronta il punto di non ritorno della sua vita artistica e privata: il trionfo pubblico e la fine di un amore la riporteranno al teatro, tra memoria e verità intime. Con Monica Guerritore, Beatrice Grannò, Lucia Mascino. Sky Cinema 121:15.

Sky Uno21:15X Factor Italia (St. 20, Ep. 3). Terzo appuntamento con le audizioni: originalità, scrittura e personalità per strappare il pass e avvicinarsi alla squadra dei Live. Sky Uno21:15.

TV821:00Serata di stelle. Una prima serata-evento "stellata" che riporta sul palco protagonisti amati e campioni di gioco in un’atmosfera da show speciale, tra sorprese e momenti ad alto tasso di intrattenimento. TV821:00.

Cielo21:20The Legend of Zorro. Avventura e cappa e spada nel seguito del mito: azione, duelli e sentimento con Antonio Banderas e Catherine Zeta-Jones, diretti da Martin Campbell. Durata 130’. Cielo21:20.

Tre tempi di volley in diretta, poi spazio alla Serie C

Sky Sport 120:30Studio Eurovolley. Apertura di serata con analisi, interviste e lavagna tattica dedicata ai Campionati Europei di volley. Sky Sport 120:30.

Sky Sport 121:00Volley, Europei. La notte del grande volley europeo: battuta, muro e transizioni veloci per vivere l’atmosfera della rassegna continentale punto a punto. Sky Sport 121:00.

Sky Sport 123:00Studio Eurovolley. Il post partita: highlights, numeri e racconti dalla giornata europea appena chiusa. Sky Sport 123:00.

Sky Sport Max20:30Calcio, Serie C. Il calcio dei territori tra rivalità storiche e giovani in rampa di lancio: collegamenti, studi e la gara di serata. Sky Sport Max20:30.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Bonolis e Brignano

Scontro in Tv tra Paolo Bonolis, Enrico Brignano ed Ema Stokholma: cosa succede

Cosa vedere stasera in tv? Tra intrighi e show su Mediaset con Ciao Darwin e La prom...
Michelle Hunziker

Stasera in tv (15 settembre), Hunziker accende Superkaraoke e l’Italvolley sfida la Cechia

Coppa Italia in chiaro con Fiorentina-Pisa su Italia 1, Dimartedì di Giovanni Floris...
la promessa

Stasera in tv (5 settembre), dal ritorno della soap La Promessa, al documentario sul delitto di Avetrana

Cosa vedere oggi in prima serata: X Factor Stories su Sky Uno sfida Il delitto di Av...
Eleonoire Casalegno e Nicola Savino

Stasera in tv (29 agosto): La notte dei fiori a Sanremo sfida Ciao Darwin 9 e Crociera con delitto

Cosa vedere oggi in prima serata: la soap La promessa su Rete 4 incalza Ciao Darwin ...
Antonella Clerici a The Voice Kids

Stasera in tv (12 settembre): Antonella Clerici riaccende la Notte delle Hit e sfida i Pooh, intanto Sean Connery torna 007

Cosa vedere oggi in prima serata: Italvolley su Rai 2 (Grecia–Italia) contro la dire...
Fabio Fazio - Carlo Conti

Stasera in tv (23 settembre), Carlo Conti riporta Fazio su Rai 1, l’Italvolley sfida la Finlandia

Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di mercoledì 23 settembre 20...
X Factor 2026

Stasera in tv (24 settembre): è caccia al live a X Factor, ripartono Le Iene

Cosa vedere stasera in tv? Su Rai 1 la commedia corale FolleMente, Canale 5 rilancia...
Ilary Blasi

Stasera in tv (21 settembre), Ilary Blasi svela le nomination al Grande Fratello Vip, Massimo Giletti indaga

Cosa vedere oggi in tv? Azione con Liam Neeson su Rai 2 contro il giallo de Il giova...
Miriam Dalmazio, protagonista di Costanza

Stasera in tv (27 agosto), Brindisi riaccende Zona Bianca, Miriam Dalmazio debutta con Costanza

Cosa vedere oggi in prima serata: la commedia Da grandi su Canale 5 sfida il medical...

Ford

Nuova Ford BlueCruise

Dalla frenata automatica al controllo dell’angolo cieco, fino alla guida «hands free»

LEGGI

Personaggi

Nathan Kiboba

Nathan Kiboba
Jonathan Kashanian

Jonathan Kashanian
stefano meloccaro chi è

Stefano Meloccaro
max paiella chi è

Max Paiella

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963