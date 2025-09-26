Stasera in tv (26 settembre), Alessia Marcuzzi spietata con le contraffazioni. Nuzzi prova a contrastare Gerry Scotti I programmi TV di stasera: Carlo Conti e la giuria vip inaugurano Tale e Quale, Quarto Grado sfida La ruota della fortuna e Barbieri va contro i pasticcieri

Scoprite il meglio disponibile nella sera di venerdì 26 settembre 2025. Una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti in grado di convincere ogni tipo di pubblico.

Carlo Conti accende la sfida Rai: lo show delle trasformazioni, l’avventura preistorica e il dramma dell’evacuazione da Kabul

Su Rai 1 alle 21:30 va in onda Tale e Quale Show, il talent condotto da Carlo Conti che inaugura la nuova edizione del venerdì sera. Vip e volti della tv si trasformano in icone della musica italiana e internazionale, esibendosi dal vivo davanti alla giuria formata da Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi. In gara, tra gli altri, Carmen Di Pietro, Le Donatella (Silvia e Giulia Provvedi), Antonella Fiordelisi, Pamela Petrarolo e la creator Marina Valdemoro Maino. Un ritorno molto atteso, con trucco, coaching e vocal coach che promettono sorprese e performance "da applausi".

Su Rai 2 alle 21:20 arriva il film 65 – Fuga dalla Terra (2023, 93’), diretto da Scott Beck e Bryan Woods. Protagonista Adam Driver, con Chloe Coleman e Ariana Greenblatt, in un survival fantascientifico ad alta tensione: due sopravvissuti precipitano su un pianeta sconosciuto e scoprono di trovarsi sulla Terra… ma 65 milioni di anni fa. La loro unica chance è affrontare creature preistoriche letali in una corsa disperata per la salvezza.

Su Rai 3 alle 21:25 la miniserie Kabul (2024) racconta le ore drammatiche del 14-15 agosto 2021: i talebani alle porte, le ambasciate europee che corrono contro il tempo per evacuare personale e rifugiati, il caos che travolge la città. Un cast corale internazionale guida il racconto: Jonathan Zaccaï, Thibaut Evrard, Olivier Rabourdin, Gianmarco Saurino, Valentina Cervi ed Eric Dane. Diplomazia, forze di polizia e civili tra scelte estreme: piegarsi o fuggire.

Nuzzi riapre i dossier, Scotti fa esplodere l’access e i dinosauri invadono la prima serata: il venerdì ad alta tensione di Mediaset

Su Rete 4 alle 21:32 appuntamento con Quarto Grado, lo storico talk investigativo prodotto da VideoNews. Al timone Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero: servizi, ricostruzioni e dibattiti con criminologi, medici legali, esperti di scientifica e inviati sul campo. Nel mirino i casi più discussi della cronaca nera, con focus sugli sviluppi giudiziari (dall’analisi delle macchie di sangue alle nuove consulenze) e la voce dei familiari. In 15 edizioni e oltre 530 puntate, il programma è diventato un riferimento del genere, tra approfondimenti e iniziative di sensibilizzazione contro la violenza.

Su Canale 5 alle 20:41 torna La ruota della fortuna: Gerry Scotti guida concorrenti e pubblico in una gara di enigmi a colpi di consonanti e vocali, fino alla manche finale. L’access di Mediaset vive di colpi di scena, emozioni in studio e premi ricchissimi: nelle puntate più recenti non sono mancate maxi-vincite (fino a 100mila euro) e momenti da brividi tra il conduttore e Samira Lui, spalla fissa del game che ha riportato il format al centro della scena.

Su Italia 1 alle 21:29 l’action sci-fi Jurassic World – Il dominio (2022, 146’), diretto da Colin Trevorrow con Chris Pratt, Bryce Dallas Howard e il ritorno delle star storiche Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum. Dopo la distruzione di Isla Nublar, i dinosauri sono liberi nel mondo: l’equilibrio con l’umanità è fragilissimo e una nuova minaccia mette a rischio la sopravvivenza di tutti. Spettacolo, nostalgia e adrenalina per una notte "a tutta ruggiti".

Siani stacca la spina, sotto il tendone si lotta a colpi di crema: risate e dolci battaglie su Nove e Real Time

Su Nove alle 21:30 Alessandro Siani – Off line: lo show teatrale del comico napoletano porta in scena una satira brillante sul nostro rapporto "tragicomico" con la tecnologia. Tra ritmo, improvvisazione e ironia partenopea, Siani racconta come lo smartphone abbia cambiato la quotidianità e perché, ogni tanto, la vera magia sia spegnere tutto e tornare alla realtà… del palcoscenico.

Su Real Time alle 21:35 Bake Off Italia: Dolci in forno, il talent di pasticceria condotto da Benedetta Parodi con i giudici Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara. Gli aspiranti pasticceri affrontano prove di creatività, sfide tecniche (anonime) e lampo, puntando al prestigioso "grembiule blu". Nato nel 2013 e diventato cult del gruppo Discovery, il format ha generato spin-off (Junior, All Stars, Celebrity) e libri di ricette: sotto il grande tendone, estro e precisione fanno la differenza.

Ejiofor emoziona con Rob Peace, Tornatore seduce con La migliore offerta e Barbieri alza l’asticella degli hotel: il grande intrattenimento Sky

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 debutta Rob Peace (2024, 119’), diretto e interpretato da Chiwetel Ejiofor con Michael Kelly, Camila Cabello, Gbenga Akinnagbe e Mary J. Blige. La vera storia di un brillante studente di Yale diviso tra un futuro accademico e il dovere verso il padre detenuto: ambizione, lealtà e scelte difficili in un dramma biografico dal forte impatto emotivo.

Su Sky Cinema 2 alle 21:15 va in onda La migliore offerta (2013, 124’) di Giuseppe Tornatore: con Geoffrey Rush, Jim Sturgess, Sylvia Hoeks e Donald Sutherland, un raffinato intrigo tra arte, inganni e sentimenti. Un banditore geniale e schivo, una misteriosa ereditiera e un segreto che ribalterà ogni certezza.

Su Sky Uno alle 21:15 Bruno Barbieri – 4 hotel: quattro albergatori si ospitano e si giudicano su location, servizi, camere, prezzi e colazione. Il "re del topper" ispeziona dettagli e pulizia, rivelando in volata la classifica finale, anche grazie al nuovissimo "Barbieri Plus", un bonus per la chicca capace di fare la differenza. In palio 5.000 euro da reinvestire nella propria struttura.

Su TV8 alle 21:30 Pechino Express (stagione 12, episodio 5): Costantino Della Gherardesca, con Fru dei The Jackal, guida le coppie nella rotta "Fino al tetto del mondo" tra Filippine, Thailandia e Nepal. Autostop, prove estreme e ospitalità locale per una gara che è viaggio, scoperta e resistenza.

Su Cielo alle 21:15 il biopic Escobar – Il fascino del male (2017, 123’), diretto da F. L. De Aranoa con Javier Bardem e Penélope Cruz: ascesa, amori e caduta del narcotrafficante colombiano, tra potere e ossessioni. Un ritratto magnetico e controverso, sospeso tra cronaca e sentimento.

Bundesliga in campo e notte MLB: lo sport di Sky mette il turbo

Su Sky Sport 1 alle 20:30 Calcio, Bundesliga: la massima serie del calcio tedesco in prime time, con tecnica, intensità e giovani talenti che accendono la serata.

Su Sky Sport Max alle 20:00 Baseball, MLB: la grande lega nordamericana dal diamante, tra duelli sul monte, fuoricampo e statistiche da veri appassionati.

