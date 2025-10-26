Stasera in tv (26 ottobre), Claudio Gioè torna con Màkari, Giordano alza la voce a Fuori dal coro e la Formula 1 infiamma il prime time Programmi tv stasera: Assassinio sull'Orient Express (Sky Cinema 1) sfida Siccità (Sky Cinema 2), mentre Report indaga su Rai 3 e Le Iene graffiano su Italia 1.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Scoprite il meglio disponibile nella sera di domenica 26 ottobre 2025: una selezione ricchissima tra fiction, inchieste, dizi, cinema e grande sport in diretta per soddisfare tutti i gusti.

Claudio Gioè accende Rai 1: il ritorno di Màkari tra gialli, sentimenti e inchieste d’autore

Rai 1, 21:30 — Màkari. Regia di Monica Vullo e Riccardo Mosca. Il giornalista‑investigatore Saverio Lamanna torna in scena tra colori e misteri della Sicilia: Suleima è lontana per lavoro, ma i casi non danno tregua e l’indole da detective riporta Lamanna in prima linea. Nel cast brillano Claudio Gioè, Domenico Centamore, Ester Pantano e Serena Iansiti: una miscela di ironia, paesaggio e giallo che ha fatto della serie un cult contemporaneo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Rai 2, 21:00 — NCIS – Unità anticrimine. Il team del Naval Criminal Investigative Service, di stanza al Washington Navy Yard, affronta i crimini più delicati che coinvolgono Marina e Marines: omicidi, minacce terroristiche, rapimenti. In squadra Gary Cole, Sean Murray, Wilmer Valderrama, Katrina Law e Rocky Carroll.

Rai 2, 21:50 — NCIS Origins. Prequel incentrato sugli anni formativi di Leroy Jethro Gibbs all’allora NIS: l’eco del trauma familiare plasma l’istinto investigativo del futuro leader. Nel cast Austin Stowell, Mariel Molino, Kyle Schmid, Patrick Fischler e la partecipazione di Mark Harmon.

Rai 3, 21:00 — Report. Lo storico programma d’inchiesta nato nel 1994 (guidato a lungo da Milena Gabanelli, poi passato a Sigfrido Ranucci) continua a portare in tv scandali italiani e internazionali con approfondimenti, documenti e testimonianze che illuminano ciò che spesso resta nell’ombra.

Giordano all’attacco, la dizi turca infiamma Canale 5, Le Iene tornano al graffio

Rete 4, 21:32 — Fuori dal coro. Mario Giordano orchestra inchieste, ricostruzioni e un’arena popolata da ospiti e collegamenti, con la scenografia "pop" a servizio di spiegazioni dirette e "Il punto" a sigillare i temi caldi. Un talk che ha fatto scuola per ritmo e linguaggio "di pancia".

Canale 5, 21:21 — La notte nel cuore. Soap turca ambientata in Cappadocia: Sumru, da giovane, abbandona i gemelli Nuh e Melek; anni dopo, i due tornano per reclamare verità e riscatto, misurandosi con un passato mai risolto. Tra i protagonisti Ece Uslu, Aras Aydin, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan, Esra Dermancioglu, Burak Sergen, Genco Ozak e Ilker Aksum. Tra i volti più noti, anche Esra Dermancioglu.

Italia 1, 21:13 — Le Iene. Dalla versione italiana del format argentino CQC, lo show di infotainment firmato Davide Parenti unisce servizi d’attualità, inchieste dal campo, satira e momenti più leggeri. In studio oggi la conduzione recente ha visto protagonista Veronica Gentili (con Max Angioni), mentre gli inviati storici continuano a macinare scoop e reportage ad alto impatto.

Il caso Mattarella su La7, giudici e case‑vacanza su Real Time: la serata "calda" tra doc e docu‑reality

La7, 21:25 — Magma – Mattarella, il delitto perfetto. Regia di Giorgia Furlan. Dal 6 gennaio 1980 all’estate delle stragi: il docufilm ripercorre l’omicidio del Presidente della Regione Sicilia Piersanti Mattarella, tra depistaggi, ombre e legami con la strage del 2 agosto alla stazione di Bologna. Un viaggio nel "magma" di una storia reale dal ritmo da thriller civile.

Real Time, 20:55 — Turisti per case. Il nuovo docu‑reality cerca le migliori holiday home d’Italia: in ogni puntata due strutture a confronto e tre parametri di giudizio (Posizione, Home Tour, Ospitalità) valutati dagli esperti Ida Di Filippo, Gianluca Torre e Tommaso Zorzi. In palio una recensione‑premio per l’host più meritevole; tra le location, colline, laghi, dimore storiche e campeggi di charme.

Branagh e Depp sull’Orient Express, Virzì racconta una Roma senz’acqua, Barbieri passa ai raggi X gli hotel

Sky Cinema 1, 21:15 — Assassinio sull’Orient Express (2017, 115’). Kenneth Branagh dirige e interpreta Poirot nell’intramontabile giallo sul treno più celebre del mondo: un delitto, una carrozza piena di sospetti e una verità beffarda. Nel supercast Kenneth Branagh, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Penélope Cruz, Daisy Ridley, Willem Dafoe, Judi Dench e Olivia Colman.

Sky Cinema 2, 21:15 — Siccità (2022, 97’). Paolo Virzì intreccia destini e debolezze in una Roma assetata: vittime e opportunisti, giovani e anziani, accomunati dallo stesso miraggio d’acqua e redenzione. Con Monica Bellucci, Emanuela Fanelli, Elena Lietti, Vinicio Marchioni, Valerio Mastandrea.

Sky Uno, 21:15 — Bruno Barbieri – 4 hotel. Lo spin‑off di "4 ristoranti": quattro albergatori si ospitano e si giudicano su location, servizi, camere, prezzi (e colazione), mentre Bruno Barbieri ispeziona topper, cuscini, bagni e minibar. In palio 5.000 euro da reinvestire nella struttura vincente.

TV8, 19:45 — Formula 1: GP Messico, Qualifiche. In differita sul canale in chiaro, il round che decide la griglia: Lando Norris e Oscar Piastri inseguono Max Verstappen in un mondiale ancora apertissimo, tra set‑up estremi in altura e strategie da sprint finale.

TV8, 21:00 — F1 Paddock Live Pre Gara. Analisi tecnica, interviste e atmosfera dalla griglia: il salotto che scalda i motori prima dello start.

Cielo, 21:20 — Il Trono di Spade (Stagione 7). Intrighi di potere a Westeros e minacce oltre la Barriera in uno dei fenomeni culturali dell’ultimo decennio. Con Peter Dinklage, Nikolaj Coster‑Waldau, Lena Headey, Kit Harington ed Emilia Clarke.

Motori e ovali in prima serata: notte di F1 su Sky Sport, il Top 14 spinge forte su Max

Sky Sport 1, 20:30 — F1 Paddock Live Pre Gara. Collegamenti dalla pit lane, ultime scelte di gomme e clima dai box per entrare nel vivo del weekend a stelle e strisce.

Sky Sport 1, 21:00 — Automobilismo, F1. Diretta degli eventi del Mondiale: cronaca, strategie e finestre dal muretto per vivere la corsa giro dopo giro.

Sky Sport Max, 20:30 — The Boat Show. Il magazine dedicato alla nautica tra prove in mare (motori e vela), grandi regate, saloni e storie di mare.

Sky Sport Max, 21:05 — Rugby, Top 14. Il massimo campionato francese in prima serata: fisicità, tecnica e rivalità storiche per uno dei tornei più intensi del panorama europeo.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche