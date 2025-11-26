Il commovente omaggio di Aldo Cazzullo a Ornella Vanoni: è il programma TV di stasera Il meglio in onda stasera, mercoledì 26 novembre 2025: prima di Una giornata particolare l'intervista alla cantante. In TV anche Montalbano, Sciarelli, Gigi e Vanessa

Se siete indecisi sul programma da scegliere stasera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi, mercoledì 26 novembre 2025.

Zingaretti tra teatro e delitto, Washington a caccia di giustizia, Sciarelli al telefono con l’Italia

Su Rai 1 alle 21:30 va in onda Il Commissario Montalbano – Il metodo Catalanotti. Carmelo Catalanotti è stato ucciso con una pugnalata, ma l’omicidio presenta indizi inquietanti: salma composta, poco sangue, una vita tra usura "equa" e una feroce passione per il teatro nella compagnia Trinacriarte. Montalbano capisce che la chiave è nel "Metodo" dell’artista, mentre Mimì Augello complica il quadro imbatendosi in un cadavere che svanisce. Nel cast Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Sonia Bergamasco; l’episodio, ultimo realizzato (2021), chiude il recente ciclo celebrativo delle repliche.

Su Rai 2 alle 21:20 c’è The Equalizer 2 – Senza perdono (2018): Denzel Washington torna nei panni dell’ex agente CIA Robert McCall, che a Boston mette il proprio addestramento al servizio dei più deboli. La morte di un’amica lo trascina in una spirale di vendetta e in una cospirazione oscura. Nel cast, tra gli altri, Denzel Washington e Pedro Pascal.

Su Rai 3 alle 21:20 torna Chi l’ha visto?, storico programma di servizio nato nel 1989: appelli in diretta, ricostruzioni e testimonianze per casi di persone scomparse e cronaca irrisolta. La trasmissione – divenuta negli anni anche luogo d’inchiesta – ripercorre storie, indizi e piste grazie alla partecipazione attiva del pubblico e a un impianto editoriale che, stagione dopo stagione, ha fatto scuola.

Labate accende il confronto, D’Alessio e Incontrada in festa, Johnson–Statham a tutta adrenalina

Su Rete 4 alle 21:30 al via Realpolitik, il nuovo spazio di approfondimento con Tommaso Labate: sondaggi, retroscena e analisi live per leggere politica e attualità con ritmo e senza filtri.

Su Canale 5 alle 21:20 debutta Gigi e Vanessa – Insieme, il varietà musicale dal vivo di Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada: una "casa" con grande orchestra, performance live, momenti di leggerezza e racconti di vita condivisi con ospiti dal mondo della musica, del cinema e dello spettacolo. L’amicizia è il filo che cuce sketch, duetti e sorprese, in serate pensate per emozionare e far sorridere.

Su Italia 1 alle 21:25 c’è Fast & Furious – Hobbs & Shaw (2019, regia David Leitch): un agente federale e un fuorilegge sono costretti a collaborare per fermare una minaccia biotecnologica planetaria. Nel cast Dwayne Johnson, Jason Statham, Vanessa Kirby, Idris Elba e Helen Mirren.

Cazzullo e il "giorno che cambia tutto", Amadeus rilancia il talento, casi estremi in corsia

Su La7 alle 21:15 prosegue Una giornata particolare ma, prima della puntata, va in onda l’ultimo racconto intimo di Ornella Vanoni, scomparsa all’età di 91 anni, con Aldo Cazzullo, in cui la cantante ripercorre i suoi amori più intensi — da Giorgio Strehler a Gino Paoli — e la profonda amicizia che l’ha legata a Mina.

Sul Nove alle 21:30 torna La corrida: Amadeus guida la versione rinnovata dello storico show dei "dilettanti allo sbaraglio", tra ironia, esibizioni sorprendenti e giudizio del pubblico in studio affiancato da un ospite celebre.

Su Real Time alle 21:30 appuntamento con Piedi al limite, docureality che segue i due chirurghi podologi Brad Schaeffer ed Ebonie Vincent nell’affrontare casi estremi e bizzarri: dalla diagnosi all’intervento, un percorso clinico carico di empatia e risposte concrete per pazienti disperati.

Ron Howard alle Galapagos, McConaughey nella Guerra Civile, su TV8 la notte di Arsenal–Bayern

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 in prima serata Eden (2025, regia Ron Howard): un gruppo di uomini e donne, stanchi della vita di sempre, sceglie le Isole Galápagos per ricominciare. Tra i protagonisti Jude Law, Sydney Sweeney e Ana de Armas, in un survival-thriller di scelte radicali e seconde possibilità.

Su Sky Cinema 2 alle 21:15 c’è Free State of Jones (2016, regia Gary Ross): durante la Guerra Civile, un contadino del Sud guida una rivolta con agricoltori e schiavi fino a staccare la contea di Jones dalla Confederazione; il suo matrimonio con Rachel, ex schiava, darà vita alla prima comunità mista del dopoguerra. Con Matthew McConaughey, Gugu Mbatha-Raw e Mahershala Ali.

Su Sky Uno alle 21:15 prosegue X Factor: The road to X Factor: dopo le selezioni, gli artisti scelti da Francesco Gabbani, Jake La Furia, Achille Lauro e Paola Iezzi si preparano agli attesissimi Live, tra prove, assegnazioni e identità artistiche in costruzione.

Su TV8 alle 20:25 spazio a TV8 Champions Night, il pre-partita con analisi e collegamenti per entrare nel clima europeo.

Su TV8 alle 21:00 in chiaro Calcio, UEFA Champions League – 5a giornata: Arsenal–Bayern Monaco: scontro tra due delle poche squadre a punteggio pieno nella fase a gironi; una notte da titani per la vetta.

Su Cielo alle 21:20 tocca a Avengement – Missione vendetta (2019, regia Jesse V. Johnson, 90’): un action puro con Scott Adkins, Craig Fairbrass, Nick Moran, Kierston Wareing e Thomas Turgoose.

Dallo studio alla notte Champions: lo show, i gol e il mosaico live

Su Sky Sport 1 alle 20:45 scatta Champions League Show, con immagini, interviste e commenti della giornata per leggere la notte europea prima del via.

Su Sky Sport 1 alle 21:00 prosegue Calcio, UEFA Champions League: la massima competizione per club con finestre, aggiornamenti e dirette dai campi.

Su Sky Sport Max alle 20:45 ecco Highlights Calcio: le azioni più spettacolari e i gol dal panorama internazionale, in sequenza serrata.

Su Sky Sport Max alle 21:00 ancora Calcio, UEFA Champions League: seconda finestra live per un mosaico di emozioni, risultati e colpi di scena in tempo reale.

