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Infante e Del Debbio senza speranza: la loro missione è impossibile

Per stasera, giovedì 26 marzo 2026, l'offerta TV è ricca: Ore 14, Dritto e Rovescio, Splendida Cornice della Cucciari. Ma l'Italia lascia pochi spazi a tutti

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Infante e Del Debbio senza speranza: la loro missione è impossibile

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco il meglio della prima serata di giovedì 26 marzo 2026: un menù che spazia dal calcio decisivo alle inchieste, dal grande cinema all’intrattenimento leggero.

Azzurri al bivio, cronaca in prima serata e Geppi tra cultura e ironia: la Rai alza i giri

Rai 120:45Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026 – Playoff (Semifinali): Italia–Irlanda del Nord. Dopo un girone chiuso al secondo posto alle spalle della Norvegia, gli Azzurri di Gennaro Gattuso si giocano a Bergamo la prima delle due tappe per il pass alla Coppa del Mondo in Canada‑Messico‑USA (11 giugno–19 luglio 2026). In palio c’è la finale playoff: clima da dentro o fuori, attenzione massima ai dettagli e alla gestione dei nervi in una notte da vivere tutta d’un fiato.

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Rai 221:20Ore 14. Il talk di attualità ideato e condotto da Milo Infante approda in prime time con l’impianto che lo ha reso un riferimento del daytime: servizi sul campo, collegamenti live e dibattiti con magistrati, criminologi e giornalisti. Nato nel 2020, ha generato lo spin‑off serale con puntate speciali sui grandi casi (come il delitto di Garlasco), mantenendo rigore divulgativo e ritmo televisivo.

Rai 321:20Splendida Cornice. Geppi Cucciari orchestra uno show che fonde cultura pop e leggerezza: libri, cinema, arte e tv scorrono tra monologhi, ospiti e musica. Nato nel 2023, il programma (Rai Cultura con Itv Movie) valorizza le rubriche di Roberto Mercadini e dell’insegnante Andrea Maggi e coinvolge 120 persone in studio chiamate a "disegnare" i costumi degli italiani con votazioni; una formula che racconta il presente senza rinunciare al sorriso.

Del Debbio all’attacco, la dizi che seduce e il cataclisma firmato Emmerich: la notte Mediaset

Rete 421:33Dritto e rovescio. Il talk politico di Paolo Del Debbio (Videonews), in onda dal 2019, scava nelle fratture del Paese con interviste, contraddittori e piazze in diretta. Nato per raccogliere l’eredità di Quinta Colonna, ha affinato linguaggio e scenografia stagione dopo stagione, consolidando un pubblico fedele anche nelle edizioni più recenti.

Canale 521:21Forbidden fruit. La dizi turca (2018) mette al centro le sorelle Yıldız e Zeynep, diversissime ma unite da legami indissolubili. L’incontro tra Yıldız ed Ender – decisa a separarsi dal marito Halit senza perdere status e denaro – accende un piano di presunta infedeltà che innesca trame di alta società, inganni e ambizioni. Nel cast: Sevval Sam, Eda Ece, Baris Aytac, Vildan Vatansever, Serkan Rutkay Ayikoz, Melisa Dogu, Safak Pekdemir, Talat Bulut, Mehmet Pamukcu.

Italia 121:28The Day after Tomorrow – L’alba del giorno dopo. Disaster‑movie (2004, 124’) diretto da Roland Emmerich: un caos climatico planetario travolge metropoli e destini personali. Nel cast: Dash Mihok, Dennis Quaid, Emmy Rossum, Jake Gyllenhaal. Spettacolo ad alto tasso di adrenalina e una riflessione – più attuale che mai – sull’equilibrio del pianeta.

Formigli al contraddittorio, risate pop e case (e forni) in sfida: La7 e Discovery corrono

La721:15PiazzaPulita. Dal 2011 Corrado Formigli guida uno dei talk più identitari della rete: interviste one‑to‑one, reportage originali e un confronto serrato tra voci autorevoli per leggere la settimana politica ed economica. Nel tempo, speciali e rubriche hanno reso il racconto ancora più incisivo.

Nove21:30Only fun – Comico show. Palcoscenico per stand‑up e monologhisti: ritmo, sketch e stili diversi per un intrattenimento immediato e trasversale. Una serata all’insegna delle risate "pop", nel segno della leggerezza.

Real Time20:40Casa a prima vista. Il docu‑reality (dal 2023) mette in gara tre agenti immobiliari tra Roma e Milano per trovare la casa ideale al cliente di puntata: richieste, budget, visite e scelta finale, con la voce narrante di Andrea Pellizzari. Osservatorio autentico sul mercato e sulle decisioni – spesso di cuore – di chi cerca una nuova vita.

Real Time21:45Il forno delle meraviglie – Panettieri in gara. Fulvio Marino racconta e giudica l’arte bianca tra salato, dolce, "meraviglia" di casa e servizio complessivo: grani, lieviti, lavorazioni e sapori tradizionali (e innovativi) per una sfida che celebra la panificazione artigiana.

Dracula di Besson, Pechino Express a tappo, Reeves & Quinn in vigna e Statham in azione: la giostra dell’Intrattenimento Sky

Sky Cinema 121:15Dracula: L’amore perduto. Fantasy (2025, 129’) diretto da Luc Besson: in Transilvania, XV secolo, il principe Vladimir – sconvolto dalla morte dell’amata – rinnega Dio e si condanna alla maledizione del vampiro, destinato a vagare nei secoli con una sola speranza: ritrovare l’amore perduto. Nel cast: Caleb Landry Jones, Christoph Waltz, Zoë Bleu Sidel, Matilda De Angelis, Ewens Abid.

Sky Uno21:15Pechino Express. Gara on‑the‑road in coppia, zaino in spalla e pochi spiccioli: tappe, missioni e ospitalità dei locali per un’avventura che unisce competizione e scoperta. Il format sfida i concorrenti a cavarsela tra culture e mondi diversi: il viaggio è il vero premio.

TV821:40Il profumo del mosto selvatico. Dramedy (1995, 102’) di Alfonso Arau: una giovane, figlia di immigrati ispanici, teme di confessare al padre di essere incinta; l’incontro con un venditore di cioccolatini deluso dalla vita cambierà le carte, tra finzione e sentimenti. Nel cast: Keanu Reeves, Aitana Sánchez‑Gijón, Anthony Quinn, Giancarlo Giannini.

Cielo21:20Joker – Wild Card. Action (2015, 92’) di Simon West: un ex giocatore d’azzardo in riabilitazione mette a rischio la propria vita per proteggere un’amica dalla violenza di un gangster. Nel cast Jason Statham, Sofia Vergara, Milo Ventimiglia, Stanley Tucci, Anne Heche e altri.

Eurolega in vetrina e fascia azzurra a tarda sera: Sky Sport fa nottata

Sky Sport 120:30Basket, Eurolega. Vetrina live sulla massima competizione europea per club: finestre dedicate e telecronache per non perdere il meglio della giornata cestistica continentale.

Sky Sport Max20:45Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026. Spazio alle partite del percorso verso la Coppa del Mondo in Nord America: appuntamento con il grande calcio internazionale in chiaro focus di palinsesto.

Sky Sport Max22:45La giovane Italia. Rotocalco sportivo dedicato al calcio: highlights, storie e approfondimenti per chiudere la serata con immagini e analisi.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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