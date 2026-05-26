Stasera in tv, Megan Montaner in “Un nuovo inizio”, Francesca Fagnani con “Belve Crime” Programmi tv stasera, cosa vedere oggi: su Rai 1 la commedia di Leonardo Pieraccioni “Pare parecchio Parigi”, su Italia 1 lo speciale d’inchiesta “Le Iene presentano: Inside”, su Sky Cinema 1 John Cusack e Morgan Freeman in “The Contract”.

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Se siete indecisi sul programma da scegliere questa sera, ecco il meglio del 26 maggio 2026: una prima serata ricca di novità tra fiction, inchieste e sport, pronta a conquistare tutti i gusti.

Fagnani incalza il crime, Pieraccioni emoziona: la notte Rai tra interviste e inchieste

Su Rai 1 alle 21:30 arriva Pare parecchio Parigi (2024, 96’, regia di Leonardo Pieraccioni). Tre fratelli tornano a parlarsi per esaudire l’ultimo sogno del padre: un viaggio a Parigi, tra riconciliazioni e colpi di cuore. Nel cast Leonardo Pieraccioni, Chiara Francini, Nino Frassica e Giulia Bevilacqua: una commedia sentimentale che alterna ironia e tenerezza.

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Su Rai 2 alle 21:20 torna Belve Crime. Francesca Fagnani accende il prime time con le sue interviste frontali sui grandi casi di cronaca nera, con la voce introduttiva di Elisa True Crime. Al centro della puntata, testimoni e protagonisti di vicende che hanno segnato l’opinione pubblica, tra cui le nuove rivelazioni di Teresa Potenza (la prima donna ad aver rotto il silenzio sulla mafia foggiana) e il racconto di Raffaele Sollecito, assolto in via definitiva nel 2015 per il delitto di Meredith Kercher: un faccia a faccia sul peso della gogna mediatica e il difficile ritorno alla normalità.

Su Rai 3 alle 21:15 Indovina chi viene a cena riporta al centro ambiente, animali e modelli alimentari sostenibili. L’inchiesta attraversa contraddizioni e ipocrisie dello sfruttamento delle risorse e racconta ricerche, progetti e soluzioni alternative, mettendo a confronto etica, necessità e passione in un viaggio che tocca consumi, filiere e scelte quotidiane.

Talk, fiction-evento e inchieste: la prima serata Mediaset alza il volume

Su Rete 4 alle 21:30 È sempre CartaBianca con Bianca Berlinguer: un appuntamento d’approfondimento costruito su servizi mirati e confronti serrati, tra politica e società, con ospiti, collegamenti e analisi per leggere i fatti della giornata con taglio critico e diretto.

Su Canale 5 alle 21:20 debutta Un nuovo inizio (stagione 1, episodio 1; 2024), la serie spagnola ispirata a "La sposa". Megan Montaner è María Rodríguez, giovane andalusa che accetta un matrimonio di interesse con Manuel, latifondista della Mancha, per dare un futuro alla famiglia. In una cornice di sospetti e segreti, la sua vita viene sconvolta da un risvolto improvviso: un dramma sentimentale ambientato nella Spagna rurale degli anni ’60, tra sacrifici, dignità e amori che tornano dal passato. Nel cast, tra gli altri, Clara Garrido, Rodolfo Sancho e Silvia Abascal.

Su Italia 1 alle 21:15 lo speciale Le Iene presentano: Inside ripercorre e approfondisce uno dei casi simbolo dell’archivio del programma con nuovi elementi, testimonianze e ricostruzioni inedite: un "dentro la storia" che aggiorna fili irrisolti e riapre domande cruciali, nel segno dell’inchiesta popolare targata Iene.

Floris guida il confronto, action sul Nove, Real Time tra case e chirurgia: la sfida La7–Discovery

Su La7 alle 21:15 Di martedì, l’approfondimento di Giovanni Floris: interviste, sondaggi e analisi per fare luce sui temi caldi della settimana, con il consueto "punto di vista dei bambini" a chiudere il dibattito politico.

Su Nove alle 21:30 Bastille day – Il colpo del secolo (2016, 91’, regia di James Watkins). Un’agente CIA e un giovane borseggiatore si ritrovano in una corsa contro il tempo nel cuore di Parigi: nel cast Idris Elba, Richard Madden, Charlotte Le Bon e Kelly Reilly, per un action ad alta tensione tra colpi di scena e inseguimenti.

Su Real Time alle 20:50 Casa a prima vista: docu-reality sul mondo degli agenti immobiliari di Roma e Milano (tra i protagonisti Blasco Pulieri, Nadia Mayer, Corrado Sassu, Mariana D’Amico, Ida Di Filippo e Gianluca Torre). In ogni episodio tre professionisti sfidano gusti, budget e richieste dei clienti, con un premio al migliore; un format ispirato a "Chasseur d’Appart", nato in Francia e diventato un piccolo cult anche in Italia.

Su Real Time alle 21:55 Il re del bisturi post bariatrico racconta sei storie di donne dopo gli interventi di chirurgia bariatrica: tra paure, cambiamenti fisici e nuovi equilibri personali, un viaggio delicato nella rinascita possibile.

Prime tv, incubi in cucina, reality tentazione e viaggi nel tempo: la notte Intrattenimento Sky

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 The Contract (2006, 96’, regia di Bruce Beresford). Un ex poliziotto (John Cusack) si ritrova nel mirino di un pericoloso sicario (interpretato da Morgan Freeman) in un thriller serrato tra boschi, imboscate e resa dei conti: un duello psicologico padre–figlio sul filo della sopravvivenza.

Su Sky Uno alle 21:15 Cucine da incubo: Antonino Cannavacciuolo visita un ristorante in crisi, smonta errori di cucina e di sala, guida il restyling e presenta il nuovo menù prima del servizio della rinascita. Dal 2013 il format alterna disciplina, empatia e tecnica, salvando locali con una cura chirurgica del dettaglio.

Su TV8 alle 21:40 Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo: dodici persone, un ambiente remoto e ostile, risorse minime e un jackpot che si assottiglia a ogni caduta nella tentazione (anche "segreta"). Leadership, strategy game e conflitti tra interesse personale e bene comune: solo chi taglia il traguardo partecipa alla divisione del montepremi.

Su Cielo alle 21:20 Outlander (2014, 60’, S1E3). La storia di Claire Randall (Caitriona Balfe), infermiera del 1945 catapultata nella Scozia del 1743 attraverso il cerchio di pietre di Craigh na Dun. Tra i clan dei MacKenzie, il giovane Jamie Fraser (Sam Heughan) e il crudele "Black Jack" Randall (Tobias Menzies), un romance d’avventura che mette in gioco identità, destino e passione.

Motori, memoria granata e adrenalina outdoor: lo spettacolo di Sky Sport

Su Sky Sport 1 alle 20:30 Race Anatomy F1: l’analisi del Gran Premio con immagini, dati e le voci dei protagonisti per rivedere i momenti chiave del weekend.

Su Sky Sport 1 alle 21:30 Toro 1976, Lassù qualcuno ti ama (2026). Una docuserie che rievoca lo scudetto granata 1975–1976 tra testimonianze, rivalità cittadine e il legame con la memoria del Grande Torino, idealmente consacrata sulla collina di Superga.

Su Sky Sport Max alle 20:30 Icarus Ultra: storie, imprese e curiosità dal mondo degli sport outdoor dopo 15 anni "alla ricerca del limite". Un magazine ad alta quota tra trail, bike, acqua e roccia.

Su Sky Sport Max alle 21:00 Basket, Eurolega: la massima competizione europea per club di pallacanestro maschile, con tutte le partite e il clima delle grandi notti continentali tra duelli stellari, tattica e pubblico caldo.

Su Sky Sport Max alle 20:30 Icarus Ultra (secondo appuntamento in palinsesto): un extra di avventure e storytelling sportivo che spinge ancora oltre i confini del racconto outdoor.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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