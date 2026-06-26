Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Stasera in tv: Nuzzi indaga su Garlasco in 'Quarto Grado', 'L’erede' accende Canale 5

Cosa vedere stasera in tv? Indiana Jones su Italia 1, il meglio di Propaganda Live su La7 e la commedia corale Immaturi – Il viaggio su Sky Cinema 1.

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Gianluigi Nuzzi
IPA

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco il meglio della prima serata di venerdì 26 giugno 2026: una guida rapida con storie, volti e generi per tutti i gusti.

Norvegia–Francia accende Rai 1, poi l’emozione di Noi e il fascino senza tempo di Sissi

Rai 121:00Calcio, Mondiali 2026 – 3a giornata (Gruppo I): Norvegia‑Francia. Terzo atto del girone per una sfida dal peso specifico altissimo in ottica qualificazione: appuntamento live in prima serata per vivere il calcio mondiale con la regia Rai.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Rai 221:20Noi. Serie (2021) diretta da Luca Ribuoli: un racconto corale sulle svolte, i rimpianti e le seconde possibilità di una famiglia italiana, con nel cast Aurora Ruffino, Dario Aita e Lino Guanciale. Un dramedy intimista che intreccia passato e presente per mettere in scena l’ordinarietà (e la grandezza) dei legami familiari.

Rai 321:10Sissi, destino di un’imperatrice (1957, sentimentale). Regia di Ernst Marischka. Con Romy Schneider, Karlheinz Böhm, Magda Schneider, Gustav Knuth. Terzo capitolo della trilogia che ha consegnato Romy Schneider al mito: un’icona romantica che l’attrice ha provato a superare con una carriera d’autore, ma che continua a incantare generazioni di spettatori, tra fasti di corte, passioni e protocolli dell’Impero asburgico.

Nuzzi indaga, la dizi di Canale 5 si infiamma e Indy riparte all’avventura

Rete 421:33Quarto Grado. Il talk investigativo di VideoNews ideato da Siria Magri e condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero: casi di cronaca nera, con focus sulla vicenda di Garlasco, ricostruzioni e confronto con ospiti come Carmelo Abbate, Carmen Pugliese, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello, Candida Morvillo, Paolo Reale, Massimo Picozzi e Marco Oliva. In oltre 15 edizioni e 530 puntate la trasmissione è diventata un cult, ha generato spin‑off e un seguito social fedelissimo (i "quartograders").

Canale 521:21L’erede. Serie TV – Soap. Gli Yelduran e i Kordagli, famiglie rivali di Urfa, provano a mettere fine alla faida con un matrimonio combinato tra Serhat e Yildiz. Ma l’incontro del chirurgo, in procinto di trasferirsi all’estero, con Melek cambia ogni equilibrio. Serhat, considerato il legittimo erede della dinastia, rifiuta sia le nozze sia il ruolo di capo famiglia: un incidente in corsia lo costringerà a scegliere tra dovere e sentimento. Nel cast Ilhan Sen, Aybuke Pusat, Biran Damla Yilmaz, Birgul Ulusoy, Vural Tantekin, Veda Yurtsever Ipek, Onur Bilge, Sezin Bozaci, Mazlum Cimen.

Italia 121:31Indiana Jones e l’ultima crociata (1989, avventura). Regia di Steven Spielberg. Con Harrison Ford, Sean Connery, Alison Doody, Denholm Elliott. Indy ritrova il padre sulle tracce del Santo Graal in un capitolo culto che mescola ironia, azione e il carisma senza tempo della coppia Ford‑Connery.

Zoro firma il meglio di Propaganda, Crozza graffia e Real Time svela ossessioni estreme

La721:15Propaganda Live – Best. Il meglio dello show di Diego Bianchi (Zoro): storytelling d’attualità, satira e clip cult in una selezione pensata per rileggere la settimana con sguardo tagliente e autoironico.

Nove21:30I migliori Fratelli di Crozza. Antologia dello show di Maurizio Crozza: imitazioni, maschere e monologhi che dissacrano la contemporaneità, tra personaggi pubblici e tic del potere.

Real Time21:40Io e la mia ossessione. Docu‑serie che racconta vite prigioniere di comportamenti ossessivo‑compulsivi fuori dall’ordinario: i protagonisti confidano dipendenze (persino il mangiare carta igienica o bere detersivi) e si affidano a esperti e psicologi per risalire alle cause e tentare il cambiamento.

Raoul Bova e Ambra in Immaturi – Il viaggio, nozze all’ultimo voto e un nuovo caso al BarLume

Sky Cinema 121:15Immaturi – Il viaggio (2012, commedia). Regia di Paolo Genovese. Dopo aver rifatto la maturità, un gruppo di amici quarantenni parte per la "gita di classe" mai vissuta: un’isola greca, vecchi conti da regolare e nuove consapevolezze. Nel cast Raoul Bova, Barbora Bobulova, Luisa Ranieri, Ricky Memphis, Ambra Angiolini, Anita Caprioli, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Maurizio Mattioli, Giovanna Ralli, Lucia Ocone, Giulia Michelini, Francesca Valtorta.

Sky Uno21:15Quattro matrimoni. Quattro spose giudicano abito, cerimonia e ricevimento delle rivali per aggiudicarsi l’ambito premio finale: storytelling, accoglienza e sorpresa sono le chiavi per il "giorno più bello".

TV821:40I delitti del BarLume – Il pozzo dei desideri (2023, commedia). Regia di Roan Johnson, Milena Cocozza. D’estate, un cadavere rinvenuto in un pozzo sconvolge Pineta e intreccia i destini della Fusco, Massimo, Tizi, Beppe e del sindaco Pasquali: segreti che riemergono e situazioni limite da sbrogliare. Con Filippo Timi, Lucia Mascino, Alessandro Benvenuti, Atos Davini, Massimo Paganelli.

Cielo21:20Girl (2018, drammatico). Regia di Lukas Dhont. Con Victor Polster, Arieh Worthalter, Oliver Bodart. Lara, quindicenne nata nel corpo di un ragazzo, sogna di diventare étoile: tra disciplina e determinazione, danza e percorso di transizione, affronta una metamorfosi fisica e psicologica sostenuta dall’amore del padre.

Premier Padel Tour: i big del padel sotto i riflettori

Sky Sport 120:45Premier Padel Tour. Il nuovo circuito mondiale della Federazione Internazionale Padel fa tappa in prima serata: dieci eventi tra marzo e novembre (fra 1000, Grand Slam e World Championship) con le migliori coppie del pianeta e match ad altissimo tasso di spettacolo.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Una scena de 'L'erede', serie tv in onda su Canale 5

Stasera in tv: torna L'erede su Canale 5, sfida tra talk con Quarto Grado e Propaganda

Cosa vedere oggi? Diamond League ed America’s Cup su Sky Sport, Zoro con Propaganda ...
Diego Bianchi, conduttore di Propaganda Live

Stasera in tv: oltre a Mondiali e film, c'è l'informazione con 'Quarto Grado' e 'Propaganda Live'

Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di venerdì 12 giugno: Il mam...
Gianluigi Nuzzi conduce Quarto Grado su Rete 4

Stasera in tv: Gianluigi Nuzzi indaga a Quarto Grado e debutta L’Erede su Canale 5

Cosa vedere stasera in tv? Tra il talk satirico Propaganda Live su La7, l’irresistib...
Milly Carlucci conduce lo show 'Italia loves Unesco'

Stasera in tv: Milly Carlucci conduce 'Campioni del mondo, Italia loves Unesco', Zoro accende Propaganda Live

Cosa vedere oggi? Il dramma Regretting You su Sky Cinema 1 sfida I delitti del BarLu...
Harrison Ford a cuore aperto svela come il teatro lo abbia aiutato a sconfiggere la depressione

I film in TV stasera: dall'avventura di 'Indiana Jones e l'ultima crociata' all'angoscia di 'Midsommar'

Dall’avventura di Indiana Jones e l’ultima crociata su Italia 1 all’horror Midsommar...
Romy Schneider, la Principessa Sissi: nascita, successo e declino di un mito

Romy Schneider, la Principessa Sissi che il mondo ha trasformato in mito: il successo di una dea del cinema e la tragica fine di una favola

Dai set in bianco e nero di Sissi ai set parigini con Delon e Visconti: la storia di...
Russell Crowe ne 'Il gladiatore'

I film in TV stasera: l'avventura con Indiana Jones e Il gladiatore, il romanticismo di Sissi

Dall’avventura di Indiana Jones su Italia 1 ai grandi classici su Rai 3, fino all’ep...
USA-Australia e L'Erede

Ascolti Tv ieri (19 giugno): Il match USA-Australia batte Quarto Grado e L'Erede, ma perde terreno

La sfida tra USA e Australia conquista il primo posto negli ascolti, mentre L’Erede ...
L'Erede e Canada-Bosnia

Ascolti TV ieri 12 giugno: Rai 1 in orbita coi Mondiali 2026 e L’Erede continua a scendere, boom di Quarto Grado

La sfida tra Canada e Bosnia Erzegovina trascina Rai 1 al primo posto, mentre Canale...

Ferrara Summer Festival

Ferrara Summer Festival 2026

Tutto quello che bisogna sapere sull'evento più atteso dell'estate

LEGGI

Personaggi

Megan Montaner

Megan Montaner
L'attrice Giulia Michelini

Giulia Michelini
Micaela Ramazzotti

Micaela Ramazzotti
Claudio Bisio

Claudio Bisio

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963