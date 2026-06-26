Stasera in tv: Nuzzi indaga su Garlasco in 'Quarto Grado', 'L’erede' accende Canale 5 Cosa vedere stasera in tv? Indiana Jones su Italia 1, il meglio di Propaganda Live su La7 e la commedia corale Immaturi – Il viaggio su Sky Cinema 1.

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Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco il meglio della prima serata di venerdì 26 giugno 2026: una guida rapida con storie, volti e generi per tutti i gusti.

Norvegia–Francia accende Rai 1, poi l’emozione di Noi e il fascino senza tempo di Sissi

Rai 1 • 21:00 • Calcio, Mondiali 2026 – 3a giornata (Gruppo I): Norvegia‑Francia. Terzo atto del girone per una sfida dal peso specifico altissimo in ottica qualificazione: appuntamento live in prima serata per vivere il calcio mondiale con la regia Rai.

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Rai 2 • 21:20 • Noi. Serie (2021) diretta da Luca Ribuoli: un racconto corale sulle svolte, i rimpianti e le seconde possibilità di una famiglia italiana, con nel cast Aurora Ruffino, Dario Aita e Lino Guanciale. Un dramedy intimista che intreccia passato e presente per mettere in scena l’ordinarietà (e la grandezza) dei legami familiari.

Rai 3 • 21:10 • Sissi, destino di un’imperatrice (1957, sentimentale). Regia di Ernst Marischka. Con Romy Schneider, Karlheinz Böhm, Magda Schneider, Gustav Knuth. Terzo capitolo della trilogia che ha consegnato Romy Schneider al mito: un’icona romantica che l’attrice ha provato a superare con una carriera d’autore, ma che continua a incantare generazioni di spettatori, tra fasti di corte, passioni e protocolli dell’Impero asburgico.

Nuzzi indaga, la dizi di Canale 5 si infiamma e Indy riparte all’avventura

Rete 4 • 21:33 • Quarto Grado. Il talk investigativo di VideoNews ideato da Siria Magri e condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero: casi di cronaca nera, con focus sulla vicenda di Garlasco, ricostruzioni e confronto con ospiti come Carmelo Abbate, Carmen Pugliese, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello, Candida Morvillo, Paolo Reale, Massimo Picozzi e Marco Oliva. In oltre 15 edizioni e 530 puntate la trasmissione è diventata un cult, ha generato spin‑off e un seguito social fedelissimo (i "quartograders").

Canale 5 • 21:21 • L’erede. Serie TV – Soap. Gli Yelduran e i Kordagli, famiglie rivali di Urfa, provano a mettere fine alla faida con un matrimonio combinato tra Serhat e Yildiz. Ma l’incontro del chirurgo, in procinto di trasferirsi all’estero, con Melek cambia ogni equilibrio. Serhat, considerato il legittimo erede della dinastia, rifiuta sia le nozze sia il ruolo di capo famiglia: un incidente in corsia lo costringerà a scegliere tra dovere e sentimento. Nel cast Ilhan Sen, Aybuke Pusat, Biran Damla Yilmaz, Birgul Ulusoy, Vural Tantekin, Veda Yurtsever Ipek, Onur Bilge, Sezin Bozaci, Mazlum Cimen.

Italia 1 • 21:31 • Indiana Jones e l’ultima crociata (1989, avventura). Regia di Steven Spielberg. Con Harrison Ford, Sean Connery, Alison Doody, Denholm Elliott. Indy ritrova il padre sulle tracce del Santo Graal in un capitolo culto che mescola ironia, azione e il carisma senza tempo della coppia Ford‑Connery.

Zoro firma il meglio di Propaganda, Crozza graffia e Real Time svela ossessioni estreme

La7 • 21:15 • Propaganda Live – Best. Il meglio dello show di Diego Bianchi (Zoro): storytelling d’attualità, satira e clip cult in una selezione pensata per rileggere la settimana con sguardo tagliente e autoironico.

Nove • 21:30 • I migliori Fratelli di Crozza. Antologia dello show di Maurizio Crozza: imitazioni, maschere e monologhi che dissacrano la contemporaneità, tra personaggi pubblici e tic del potere.

Real Time • 21:40 • Io e la mia ossessione. Docu‑serie che racconta vite prigioniere di comportamenti ossessivo‑compulsivi fuori dall’ordinario: i protagonisti confidano dipendenze (persino il mangiare carta igienica o bere detersivi) e si affidano a esperti e psicologi per risalire alle cause e tentare il cambiamento.

Raoul Bova e Ambra in Immaturi – Il viaggio, nozze all’ultimo voto e un nuovo caso al BarLume

Sky Cinema 1 • 21:15 • Immaturi – Il viaggio (2012, commedia). Regia di Paolo Genovese. Dopo aver rifatto la maturità, un gruppo di amici quarantenni parte per la "gita di classe" mai vissuta: un’isola greca, vecchi conti da regolare e nuove consapevolezze. Nel cast Raoul Bova, Barbora Bobulova, Luisa Ranieri, Ricky Memphis, Ambra Angiolini, Anita Caprioli, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Maurizio Mattioli, Giovanna Ralli, Lucia Ocone, Giulia Michelini, Francesca Valtorta.

Sky Uno • 21:15 • Quattro matrimoni. Quattro spose giudicano abito, cerimonia e ricevimento delle rivali per aggiudicarsi l’ambito premio finale: storytelling, accoglienza e sorpresa sono le chiavi per il "giorno più bello".

TV8 • 21:40 • I delitti del BarLume – Il pozzo dei desideri (2023, commedia). Regia di Roan Johnson, Milena Cocozza. D’estate, un cadavere rinvenuto in un pozzo sconvolge Pineta e intreccia i destini della Fusco, Massimo, Tizi, Beppe e del sindaco Pasquali: segreti che riemergono e situazioni limite da sbrogliare. Con Filippo Timi, Lucia Mascino, Alessandro Benvenuti, Atos Davini, Massimo Paganelli.

Cielo • 21:20 • Girl (2018, drammatico). Regia di Lukas Dhont. Con Victor Polster, Arieh Worthalter, Oliver Bodart. Lara, quindicenne nata nel corpo di un ragazzo, sogna di diventare étoile: tra disciplina e determinazione, danza e percorso di transizione, affronta una metamorfosi fisica e psicologica sostenuta dall’amore del padre.

Premier Padel Tour: i big del padel sotto i riflettori

Sky Sport 1 • 20:45 • Premier Padel Tour. Il nuovo circuito mondiale della Federazione Internazionale Padel fa tappa in prima serata: dieci eventi tra marzo e novembre (fra 1000, Grand Slam e World Championship) con le migliori coppie del pianeta e match ad altissimo tasso di spettacolo.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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