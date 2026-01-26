Trova nel Magazine
Stasera in tv (26 gennaio), Vanessa Incontrada in lotta con Luisa Ranieri: chi vince questa sera

Nella serata TV di lunedì 26 gennaio 2026 Zelig 30 sfida La Preside con due donne amatissime in competizione. Giletti e Porro indagano e Augias è l'alternativa

Stasera in tv (26 gennaio), Vanessa Incontrada in lotta con Luisa Ranieri: chi vince questa sera

Scoprite il meglio disponibile nella sera di lunedì 26 gennaio 2026: una selezione completa per orientarvi tra fiction, inchieste, film e sport live, con tanti volti amatissimi e storie forti che vi terranno incollati allo schermo.

Ranieri combatte a Caivano, eroi nei cieli e Giletti indaga: la notte Rai

La presideRai 1, 21:30. Miniserie (2026) diretta da Luca Miniero: Luisa Ranieri è Eugenia Liguori, dirigente scolastica che prova a ribaltare destino e regole nell’Istituto Anna Maria Ortese di Caivano. Con Alessandro Tedeschi, Ludovica Nasti, Francesco Zenga e un ampio cast. Stasera il calendario di messa in onda porta alla terza puntata: tra pressioni del quartiere, scelte controcorrente e nuove alleanze, la battaglia di Eugenia si fa sempre più dura e mette a nudo responsabilità e omissioni.

Sulle ali dell’onoreRai 2, 21:20. Film drammatico (2022, 138’) di J.D. Dillard: la vera storia del pilota afroamericano Jesse Brown e del tenente Tom Hudner durante la guerra di Corea. Nel cast Glen Powell, Serinda Swan, Jonathan Majors, Thomas Sadoski, Joseph Cross e Joe Jonas. Eroismo, lealtà e sacrificio in un racconto di amicizia che sfida il pregiudizio, tra missioni impossibili e decisioni estreme nei cieli.

Lo stato delle coseRai 3, 21:20. Massimo Giletti riporta l’attualità "vista da vicino": un talk d’inchiesta che alterna servizi, testimonianze e analisi su cronaca e società. Al centro tornano dossier ad alta tensione, come il delitto di Garlasco, con documenti, botta e risposta tra consulenti e nuovi approfondimenti; spazio anche a temi sensibili di politica e giustizia con un confronto serrato in studio.

Porro al contrattacco, festa grande con Zelig 30, poi l’irresistibile caccia di Liam Neeson

Quarta repubblicaRete 4, 21:33. Il talk politico di Nicola Porro (in onda dal 2018) apre la settimana con interviste, reportage e il taglio riconoscibile di "rotocalco d’attualità". Dallo studio del Centro Safa Palatino di Roma, il confronto tra ospiti e la rubrica "Il processo di Quarta Repubblica" scandiscono la serata; non mancano spazi satirici curati da Gene Gnocchi e analisi economico-sociali.

Zelig 30Canale 5, 21:20. Claudio Bisio e Vanessa Incontrada guidano la celebrazione del programma-comedy simbolo della risata italiana. Speciale-anniversario tra materiali d’archivio, grandi ritorni e nuove leve per ridare voce a tormentoni e personaggi cult: una macchina del divertimento che unisce generazioni e linguaggi.

Io vi troveròItalia 1, 21:27. Action (2008, 93’) di Pierre Morel: l’ex agente Bryan Mills scatena una corsa contro il tempo. Cast corale che include Liam Neeson, Famke Janssen, Maggie Grace, Xander Berkeley, Holly Valance e altri. Un classico moderno del revenge-movie, teso e adrenalinico, che ha imposto la figura dell’eroe "tardo" ma inarrestabile.

Augias spiega il presente, Reeves e Freeman in fuga, tra reality e melodramma su Real Time

La torre di BabeleLa7, 21:15. Corrado Augias costruisce "ponti" tra storia e attualità: un viaggio dentro il perché delle cose (come ama ricordare citando Virgilio) con libri, interviste, servizi e un ospite-guida per volta. In coda, il "finale a sorpresa" legato al tema della serata. Il programma è nato nel 2023 e si è subito distinto per rigore e chiarezza.

Reazione a catenaNove, 21:30. Film d’avventura (1996, 106’) di Andrew Davis: un giovane meccanico e una fisica finiscono in un intrigo più grande di loro dopo una scoperta sull’energia dall’idrogeno. Con Keanu Reeves e Morgan Freeman. FBI, professoroni senza scrupoli e una fuga mozzafiato per proteggere un’innovazione che può cambiare (o distruggere) tutto.

Cortesie per gli ospitiReal Time, 20:40. Il game culinario che dal 2005 mette a confronto due coppie tra menù, mise en place e accoglienza. La valutazione verte su tre categorie (arredamento, tavola, cucina) e in questi anni ha visto alternarsi giudici come Alessandro Borghese, Roberto Valbuzzi, Csaba dalla Zorza, Diego Thomas ed Enzo Miccio nelle varie versioni e spin-off (fino a "Cortesie… Ristorante").

Melek – Il coraggio di una madreReal Time, 21:45. Soap (2025): Melek, da anni a Berlino con tre figli, vede la sua vita capovolgersi dall’arrivo di una notizia drammatica. Un racconto di maternità, scelte difficili e legami familiari fra Europa e radici turche, che scava nelle conseguenze emotive dei grandi strappi.

Coogler presenta I peccatori, brigate roventi a Hell’s Kitchen e Barbieri al setaccio hotel

I peccatoriSky Cinema 1, 21:15. Horror (2025, 137’) di Ryan Coogler con Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld, Miles Caton, Buddy Guy e Jack O’Connell: due gemelli tornano a casa per ricominciare, ma un male più potente li aspetta. Il film è tra i fenomeni della stagione e, come evidenziato dalle nomination 2026, ha centrato un record di 16 candidature, imponendosi tra i titoli più discussi dell’anno.

Hell’s Kitchen USASky Uno, 21:15. Le brigate (uomini e donne) si sfidano fra prove e servizi in un ristorante "in" degli States: disciplina ferrea, colpi di scena e pressione altissima per un cult del talent-cooking che non fa sconti a nessuno.

Bruno Barbieri – 4 hotelTV8, 21:35. Lo spin-off "alberghiero" del celebre 4 Ristoranti: Bruno Barbieri e quattro albergatori si giudicano a vicenda su location, servizi, camere, prezzi (e ora anche colazione). Ispezioni al millimetro (materasso, topper, minibar), classifica con voti segreti e verdetto che può ribaltare tutto grazie ai punteggi del "capo". In palio 5.000 euro da reinvestire: dal 2018, il format ha esplorato anche Marrakech e Malta.

FilipCielo, 21:15. Dramma bellico (2024, 125’) di Michal Kwieciński con Eryk Kulm, Victor Meutelet, Caroline Hartig e Sandra Drzymalska: nel 1943 un ebreo polacco fuggito dal ghetto di Varsavia si rifugia a Francoforte, lavorando in un ristorante sotto falsa identità francese. Dietro la maschera, la sua personale vendetta contro i nazisti.

Champions Stories e notti di Serie C: studio, gol e dirette su Sky Sport

Calcio, Serie CSky Sport 1, 20:30. La terza serie italiana apre la serata con il suo calcio "di provincia" ad alta intensità: un giro d’Italia di storie, rivalità e giovani in rampa di lancio, raccontato con telecronache, bordocampo e aggiornamenti costanti.

UEFA Champions League MagazineSky Sport 1, 22:30. Immagini dei grandi match, i gol, le interviste ai protagonisti e le storie dal passato al presente della massima competizione per club: un viaggio dietro le quinte della Champions, tra tattiche, emozioni e volti da copertina.

Calcio, Serie CSky Sport Max, 20:30. Seconda finestra live sul campionato: altro slot di dirette per seguire in parallelo risultati, sorpassi e bagarre salvezza, con l’ampiezza di copertura tipica della rete "Max".

