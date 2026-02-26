Solo in due ci mettono la faccia: cosa vedere stasera se non volete guardare Sanremo Contro la "corazzata" del Festival si schierano solamente Paolo Del Debbio e Corrado Formigli con i loro approfondimenti. La programmazione TV del 26 febbraio 2026

Se siete indecisi sul programma da scegliere questa sera, ecco il meglio del 26 febbraio 2026: una prima serata ricchissima tra l’Ariston di Sanremo, kolossal da Oscar, action adrenalinici e calcio europeo.

Conti riaccende l’Ariston: Hanks dà voce alle Americhe, Hitler agli "ultimi giorni" su Rai 3

Rai 1 • 20:40 • 76° Festival della Canzone Italiana – Sanremo 2026. Dall’Ariston, Carlo Conti guida la 76ª edizione: 30 Big in gara e 4 Nuove Proposte, formula classica con tutti in scena all’esordio, serata cover al venerdì e finalissima con proclamazione del vincitore. In scaletta il ritorno di grandi firme autorali (ben 107 autori sui brani in gara) e la presenza di Laura Pausini al fianco del direttore artistico. Nel dossier del Festival anche curiosità sulle firme dietro le canzoni e i numeri record delle ultime edizioni.

Rai 2 • 21:20 • The Americas (2025). Il documentario‑evento esplora meraviglie, misteri e fragilità del continente americano con storie inedite di fauna selvatica. Narratore d’eccezione Tom Hanks: immagini spettacolari e racconto cinematografico per un viaggio tra ecosistemi unici, dalle foreste alle coste fino alle grandi catene montuose.

Rai 3 • 21:20 • La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler (2004, 150’). Regia di Oliver Hirschbiegel. Cast: Bruno Ganz, Alexandra Maria Lara, Corinna Harfouch, Juliane Köhler, Ulrich Matthes. Un dramma storico potente che ricostruisce le ore finali del Terzo Reich nel bunker di Berlino, tra fanatismo, crollo psicologico e resa dei conti.

Del Debbio all’attacco: Il gladiatore sfida The King’s Man nel prime time Mediaset

Rete 4 • 21:32 • Dritto e rovescio. Il talk curato da Videonews e condotto da Paolo Del Debbio nasce nel 2019 e mette a fuoco politica, società e attualità con interviste, dibattiti e collegamenti dalle piazze. Nel tempo ha costruito un parterre di ospiti ricorrenti e un linguaggio diretto; in passato è stato persino oggetto di parodia a Quelli che il calcio, a testimonianza dell’impatto pop del format.

Canale 5 • 21:20 • Il gladiatore (2000, 155’). Regia di Ridley Scott. Cast: Connie Nielsen, Djimon Hounsou, Joaquin Phoenix, Oliver Reed, Russell Crowe. Il generale Massimo Decimo Meridio combatte tra onore e vendetta nell’arena: il kolossal premio Oscar torna in prima serata con duelli, intrighi di corte e una colonna sonora epica.

Italia 1 • 21:25 • The King’s Man – Le origini (2019, 131’). Regia di Matthew Vaughn. Cast: Harris Dickinson, Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode. Durante la Prima Guerra Mondiale, un uomo si oppone ai tiranni che minacciano milioni di vite e finisce per creare la prima agenzia d’intelligence indipendente del Regno Unito: azione, cospirazioni e stile in un prequel scatenato.

Formigli al contraddittorio, Belén accende lo show, Real Time raddoppia con Casa a prima vista

La7 • 21:15 • PiazzaPulita. Il programma di approfondimento ideato e condotto da Corrado Formigli (in onda dal 2011) intreccia interviste one‑to‑one, reportage e dibattiti. Tra le rubriche fisse, "Piazzaselvaggia" con Selvaggia Lucarelli e i racconti di Stefano Massini: un impianto narrativo che unisce cronaca e analisi.

Nove • 21:30 • Only fun – Comico show. Sul palco si alternano comici e monologhisti per una serata all‑smile dal ritmo agile: risate, sketch e tempi comici in rapida sequenza.

Real Time • 20:50 • Casa a prima vista. Docu‑reality immobiliare (dal 2023) ispirato al francese "Chasseur d’Appart": tre agenti tra Roma e Milano cercano per il cliente la casa dei sogni, tra visite, valutazioni e scelta finale. Storia del format: fin dall’esordio ottimi ascolti, con la voce narrante di Andrea Pellizzari e i team fissi (a Roma: Blasco Pulieri, Nadia Mayer, Corrado Sassu; a Milano: Mariana D’Amico, Ida Di Filippo, Gianluca Torre).

Real Time • 21:50 • Casa a prima vista. Secondo appuntamento di serata con la stessa formula "sfida": tre proposte, una decisione e un premio all’agente che centra il colpo di fulmine. Un dietro le quinte del mercato immobiliare di Roma e Milano, tra budget, desideri e compromessi.

Dinosauri e fornelli: Johansson guida Jurassic World, MasterChef in corsa; TV8 e Seagal ad alta tensione

Sky Cinema 1 • 21:15 • Jurassic World: La rinascita (2024, 134’). Regia di Gareth Edwards. Con Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Rupert Friend, Mahershala Ali, Ed Skrein. Cinque anni dopo Il dominio, i dinosauri sopravvivono solo in biosfere tropicali: tre creature imponenti custodiscono la chiave di un farmaco salvavita. Avventura, scienza e brivido in un nuovo capitolo della saga.

Sky Uno • 21:15 • MasterChef Italia (St. 15, Ep. 25 – 2025). La gara ai fornelli col trio di giudici Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo prosegue fra Mystery, Invention e Pressure Test. Focus crescente sull’ecosostenibilità e sull’identità dei concorrenti.

TV8 • 20:30 • Europa e Conference League Prepartita. Presentazione della serata europea: collegamenti dagli stadi, ultime sulle formazioni e interviste ai protagonisti verso il fischio d’inizio.

TV8 • 21:00 • Calcio, UEFA Europa League – Spareggi (Ritorno). La coppa in chiaro con i match di ritorno degli spareggi: 90 minuti (più recupero) da dentro‑o‑fuori per staccare il pass al turno successivo.

Cielo • 21:20 • Ruslan – Guidato per uccidere (2009, 98’). Regia di Jeff King. Con Steven Seagal, Dmitry Chepovetsky, Igor Jijikine. Un ex mafioso divenuto scrittore si ritrova nel mirino quando la figlia viene aggredita e la moglie uccisa: protezione, vendetta e resa dei conti senza compromessi.

Notti europee su Sky Sport: studio, live e post di Europa/Conference; Eurolega e "Super Atleti" su Max

Sky Sport 1 • 20:45 • Prepartita UEFA Europa e Conference League. Tutte le anticipazioni delle gare, supporto dei social e analisi dallo studio.

Sky Sport 1 • 21:00 • Calcio, UEFA Europa League. La seconda competizione UEFA per club in diretta: cronaca, collegamenti e aggiornamenti costanti.

Sky Sport 1 • 23:00 • Postpartita UEFA Europa e Conference League. Interviste, highlights e commenti a caldo per chiudere la maratona europea.

Sky Sport Max • 20:30 • Basket, Eurolega. La massima competizione europea per club maschili: intensità, tecnica e grandi firme del parquet.

Sky Sport Max • 23:15 • Super Atleti. La docuserie ripercorre il lungo cammino di alcuni protagonisti dello sport olimpico italiano, tra sacrifici, sliding doors e vittorie che hanno fatto storia.

