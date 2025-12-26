Stasera in tv (26 dicembre), il concerto natalizio di Eleonora Daniele sfida il Natale di Ficarra e Picone Cosa vedere oggi in prima serata: il concerto Le note del Natale su Rai 1, la sfida action di Spectre su TV8 e la gara gourmet di 4 Ristoranti su Sky Uno.

Raiplay, Raiplay

Se siete indecisi su cosa guardare, scoprite il meglio disponibile nella sera di venerdì 26 dicembre 2025: una programmazione ricca di cinema, eventi e sport per tutti i gusti.

Giubileo in musica e incanto Disney: Rai accende la festa, poi risate con De Niro

Rai 1 alle 21:30 propone Le note del Natale: uno speciale concerto che mette al centro il Giubileo, con un focus sui "Pellegrini di Speranza". Una serata di musica e riflessione che intreccia spiritualità e atmosfere natalizie.

Rai 2 alle 21:30 manda in onda La Bella e la Bestia (2017, 123’, regia di Bill Condon). Nel cast Dan Stevens, Emma Thompson, Emma Watson, Ewan McGregor, Ian McKellen e Luke Evans: il live‑action che reinterpreta il classico con sfarzo visivo, grandi numeri musicali e un racconto senza tempo.

Rai 3 alle 21:25 è la volta di Papà scatenato (2023, 89’, regia di Laura Terruso). Nel cast spiccano Robert De Niro, Kim Cattrall, Leslie Bibb, Sebastian Maniscalco e Anders Holm. Sinossi: un giovane vuole chiedere la mano della fidanzata americana davanti al padre, tradizionalista di origini italiane; un weekend in famiglia, tra gaffe e sorprese, diventa una girandola di equivoci e comicità.

Ficarra & Picone in viaggio nel tempo, la Londra di Hugh Grant e la magia di Hogwarts: la serata Mediaset

Rete 4 alle 21:34 programma Notting Hill (1999, 124’, regia di Roger Michell). Una star di Hollywood entra nella libreria di William e cambia la sua vita: tra notorietà, sentimenti e ironia british, nasce un amore complicato. Nel cast Julia Roberts, Hugh Grant, Hugh Bonneville ed Emma Chambers.

Canale 5 alle 21:20 propone Il primo Natale (2019, 100’, regia di Salvo Ficarra e Valentino Picone). Un ladro di arte sacra e un prete ateo vengono catapultati nella Palestina dell’anno zero, a pochi giorni dalla nascita di Gesù: un’avventura comica e fiabesca con Salvo Ficarra, Valentino Picone, Massimo Popolizio, Roberta Mattei e Giacomo Mattia.

Italia 1 alle 21:29 riapre le porte di Hogwarts con Harry Potter e la camera dei segreti (2002, 161’, regia di Chris Columbus). Un elfo mette in guardia Harry, ma la misteriosa Camera viene riaperta e una creatura pietrifica gli studenti: toccherà al trio indagare e salvare la scuola. Nel cast Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Kenneth Branagh e Richard Harris.

Dalla favola amara di The Millionaire alla satira di Crozza: La7 e Nove contro Real Time

La7 alle 21:15 trasmette The millionaire (2008, 120’, regia di Danny Boyle). Un ragazzo degli slum di Mumbai partecipa a "Chi vuol essere milionario?" per ritrovare l’amore perduto: ogni domanda riporta alla memoria episodi della sua vita, tra ingiustizie sociali e riscatto, fino al colpo di scena finale.

Nove alle 21:30 propone I migliori Fratelli di Crozza: il meglio dello show satirico di Maurizio Crozza, una carrellata dei personaggi più iconici, monologhi e parodie che hanno segnato la stagione.

Real Time alle 21:35 vi porta in Sicilia con Vado a vivere in Sicilia – La mia casa a 1 euro. L’attrice Lorraine Bracco lascia Hollywood per Sambuca: ha comprato una casa di due secoli fa al prezzo simbolico di un euro, ma tra problemi strutturali e ristrutturazioni impegnative la trasformazione in residenza da sogno sarà una corsa a ostacoli.

Tom Cruise all’assalto: il nuovo Mission: Impossible guida la notte Sky, con Spectre, 4 Ristoranti e Rain Man

Sky Cinema 1 alle 21:15 lancia Mission: Impossible – The Final Reckoning (2025, 170’, regia di Christopher McQuarrie). Ethan Hunt affronta una corsa contro il tempo per fermare Entità, un’IA spietata che minaccia il pianeta. Nel cast Tom Cruise, Hayley Atwell, Vanessa Kirby, Ving Rhames e Simon Pegg: action ad alto voltaggio e set globali.

Sky Uno alle 21:15 torna con Alessandro Borghese – 4 ristoranti. Quattro ristoratori della stessa zona si giudicano su location, servizio, menu, prezzo e "categoria special": i voti dello chef possono ribaltare la classifica e al vincitore vanno 5.000 euro da investire nel locale. Un cult del food‑entertainment nato nel 2015 e diventato standard del genere.

TV8 alle 21:35 mette in scena Spectre (2015, 148’, regia di Sam Mendes). Un messaggio dal passato trascina Bond dentro l’organizzazione criminale SPECTRE, tra intrighi globali e vecchi/n uovi alleati. Con Daniel Craig, Léa Seydoux, Christoph Waltz, Ralph Fiennes e Monica Bellucci.

Cielo alle 21:15 propone il classico Rain Man – L’uomo della pioggia (1989, 130’, regia di Barry Levinson). Il cinico Charlie scopre un fratello autistico, Raymond, con memoria prodigiosa: un road‑movie che diventa viaggio umano indimenticabile. Nel cast Dustin Hoffman, Tom Cruise e Valeria Golino.

Inter, Eurolega e NBA: maratona Sky Sport tra cammini europei e grandi sfide sotto le luci

Sky Sport 1 alle 20:30 apre la serata con Basket, Eurolega: la massima competizione europea per club, con cronaca live, intensità e tattica ai massimi livelli.

Sky Sport Max alle 20:30 racconta Calcio, Speciale UCL – Cammino Inter: tappe, gol e reazioni dei protagonisti dell’ultima Champions League nerazzurra, fra highlights e momenti chiave della cavalcata europea.

Sky Sport Max alle 21:00 continua con Motonautica On Board: il magazine che svela tecnologia, prove in mare, storie e volti della motonautica tra moto d’acqua e imbarcazioni ad altissime prestazioni.

Sky Sport Max alle 21:30 prosegue con Basket, NBA: le partite del campionato professionistico più spettacolare del mondo, fra stelle globali e analisi in tempo reale.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

