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Stasera in tv (26 aprile), Fabio Fazio duella contro Ranucci e sfida Cannavacciuolo-Bastianich

Cosa vedere stasera in tv? Prime time tra il procedural NCIS su Rai 2, il laboratorio comico Zelig On su Italia 1 e il tennis ATP/WTA Madrid su Sky Sport 1.

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Stasera in tv (26 aprile), Fabio Fazio duella contro Ranucci e sfida Cannavacciuolo-Bastianich

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco il meglio di domenica 26 aprile 2026: una guida rapida e ragionata ai programmi di punta, tra inchieste, grande serialità, cinema e sport live.

Ratti a Sorrento, NCIS in azione, Ranucci riapre i dossier Rai

Rai 121:30Roberta Valente – Notaio in Sorrento. La nuova serie (regia di Vincenzo Pirozzi) segue Roberta, giovane notaio meticolosa che torna nella natìa Sorrento per organizzare le nozze con Stefano: l’incontro con Leda e con Vito, pescatore legato all’infanzia, incrina il suo bisogno di controllo mentre i casi professionali fanno emergere ferite e umanità. Nel cast Maria Vera Ratti, Alessio Lapice, Flavia Gatti e Erasmo Genzini.

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Rai 221:00NCIS – Unità anticrimine. Dal quartier generale di Washington Navy Yard, la squadra speciale guidata da Gary Cole con Sean Murray, Wilmer Valderrama, Katrina Law e Rocky Carroll affronta omicidi eccellenti, minacce terroristiche, rapimenti e indagini sensibili che coinvolgono Marina e Marines: il procedural che non perde colpi.

Rai 321:00Report. Lo storico brand d’inchiesta nato con Milena Gabanelli e oggi condotto da Sigfrido Ranucci torna a passare al setaccio poteri, sprechi e responsabilità con reportage esclusivi e documenti inediti.

Giordano attacca, Burak Deniz seduce, Zelig On accende la risata

Rete 421:32Fuori dal coro. Il talk di Mario Giordano, ideato con Paolo Mosca e Carlo Bertotti, torna con la sua cifra "di pancia": scenografie "parlanti", la rubrica Il punto e un’arena in cui politica, cronaca, economia e temi sociali vengono affrontati con ospiti e collegamenti. Nato nel 2018, ha consolidato in prime time un linguaggio diretto e riconoscibile.

Canale 521:55Racconto di una notte. Nuova dizi turca: a vent’anni dall’omicidio del padre, l’ispettore Mahir torna a Denizli in cerca di giustizia. L’avvicinamento a Canfeza, legata ai nemici di un tempo, lo trascina in una rete di segreti, rituali e tradimenti destinata a sovvertire ogni equilibrio. Nel cast Burak Deniz, Su Burcu Coşkun, Gürkan Uygun, Özlem Türkad, Kerem Arslanoğlu, Emel Colgeçen.

Italia 121:24Zelig On. Area Zelig diventa laboratorio creativo con Paolo Ruffini e Lodovica Comello affiancati da Ale&Franz: sul palco sfilano giovani comici emergenti con sketch inediti, personaggi irresistibili e sguardi taglienti, tra tradizione e sperimentazione televisiva.

In Onda accende il dibattito, Primo Appuntamento fa battere il cuore

La720:35In onda. Subito dopo il Tg, il rotocalco d’approfondimento passa ai raggi X i temi caldi della politica con confronto serrato, collegamenti e analisi in tempo reale.

Real Time20:30Primo appuntamento. Il dating show (format First Dates) mette due single a cena nel "Ristorante Geco" all’Eur: dall’accoglienza del maître ai cocktail del barman, fino ai confessionali e al verdetto "ci rivediamo o addio?". Nato nel 2017, ha visto al timone Valerio Capriotti e Gabriele Corsi fino all’approdo di Flavio Montrucchio. Ha generato lo spin‑off "Primo Appuntamento Crociera", ambientato su MSC Grandiosa, dove conoscere l’anima gemella… vista mare.

Nove • 19:30 • Che tempo che fa. Il talk show di Fabio Fazio torna in Tv con la sua truppa coloratissima di amici vip e super ospiti. Tra i protagonisti della puntata di stasera, la sindaca di Genova Silvia Salis, per molti una delle possibili candidate al ruolo di segretaria del PD.

Hemsworth in battaglia, Cannavacciuolo al salvataggio, Bastianich cerca il piatto che resta

Sky Cinema 121:1512 soldiers. War‑movie firmato Nicolai Fuglsig: dopo l’11 settembre un gruppo di forze speciali USA si unisce all’Alleanza del Nord del generale Dostum per colpire Talebani e Al‑Qaeda. Nel cast Chris Hemsworth, Michael Shannon, Michael Peña, Trevante Rhodes e Jack Kesy.

Sky Uno21:15Cucine da incubo. La versione italiana del cult britannico: Antonino Cannavacciuolo entra nei ristoranti in crisi tra ispezioni (igiene e cucina), assaggi senza sconti, analisi del servizio; poi restyling, nuovo menù e primo servizio del "nuovo corso" con training della brigata.

TV821:45Foodish. Joe Bastianich, con un ospite diverso ogni puntata, va a caccia del "piatto che resta": identità, racconto e gusto guidano una selezione pensata per imprimersi nella memoria. Solo un piatto verrà incoronato "Foodish".

Cielo21:20Danny The Dog. Action del 2005 diretto da Louis Leterrier (103’): nel cast Jet Li, Bob Hoskins, Kerry Condon, Vincent Regan e Morgan Freeman. Un mix di adrenalina e umanità firmato da un regista di scuola spettacolare.

Madrid 1000 sulla terra rossa e Premier Padel a tutto ritmo

Sky Sport 120:30Tennis, ATP e WTA 1000 Madrid. Il Madrid Open (Masters 1000 e WTA 1000) accende la terra rossa della Caja Mágica: nato nel 2002 (all’epoca indoor sul cemento), dal 2009 si gioca all’aperto sui celebri campi madrileni con i migliori del circuito.

Sky Sport Max20:30Premier Padel Tour. Il nuovo circuito mondiale della Federazione Internazionale Padel: 10 tappe tra eventi 1000, Grand Slam e World Championship per una stagione di scambi acrobatici, coppie stellari e rivalità incandescenti.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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