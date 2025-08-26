Trova nel Magazine
Stasera in tv (26 agosto), Amadeus e Rebecca Staffelli si spartiscono la serata, cosa hanno in mente?

I programmi da vedere stasera in tv, martedì 26 agosto 2025. Dalla sfida di The Cage su Nove, fino alle hit del concerto Yoga Radio Estate su Italia 1.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Che fanno di bello stasera in TV? Tutto il meglio della prima serata di oggi in chiaro. Tra film di vario tipo, talk e molto altro. Trova nella lista il programma giusto per te in onda martedì 26 agoto 2025 in una prima serata. Vediamo quindi i programmi migliori di stasera, e i più grandi successi in vista.

Stasera in tv (26 agosto), cosa vedere: da Yoga Radio Estate su Canale 5 a The Cage su Nove

La serata televisiva di martedì 26 agosto 2025 propone un ventaglio di programmi piuttosto vario, che spazia dalla musica live ai quiz, fino al cinema impegnato. Partiamo da uno scontro tra canali, che si contendono rispettivamente la prima e la seconda fascia del serale. Da una parte, su Nove, va in onda The Cage – Prendi e scappa, il game show condotto da Amadeus con Giulia Salemi, È un format che negli ultimi mesi ha conquistato un buon pubblico, con un giusto mix di gioco e intrattenimento, ma che non ha esattamente sfondato. Dall’altra parte, su Italia 1, troviamo Yoga Radio Estate, che porta sul piccolo schermo la grande serata di Modena dell’11 luglio. Un evento live pieno di musica, ospiti e hit estive: sul palco si sono alternati artisti come Anna Tatangelo, Baby K, Fred De Palma, Noemi, Rocco Hunt e tanti altri, sotto la direzione di Rebecca Staffelli e Stefano Corti. Due mondi completamente opposti, insomma, che ambiscono entrambi a conquistare la loro fascia oraria.

Passando al resto della programmazione, su Rai 1 va in onda Il segreto di Isabelle, mentre su Rai 2 arriva Formidabile Discoring. Su Rai 3 spazio invece a Rifkin’s Festival, che riporta in prima serata la firma inconfondibile di Woody Allen. Su Canale 5 prosegue invece la serie Watson, mentre Rete 4 propone Babylon, il film che racconta l’epoca d’oro della Hollywood anni Venti e Trenta.

E per chi preferisce altre pellicole, non mancano i film da tenere d’occhio: su 20 c’è Pitch Black, che si muove tra fantascienza e tensione con Vin Diesel, su TwentySeven spazio alla commedia di Starsky & Hutch, e su La 5 invece troviamo L’uomo perfetto. Una serata che offre davvero di tutto: musica dal vivo, grandi registi, cinema internazionale e tanto intrattenimento.

Programmi

