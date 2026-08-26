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Stasera in tv (26 agosto): si sceglie tra capolavori del cinema, l'inchiesta di Saviano e la Champions

Inchieste e casi reali su Rai 3 con Un giorno in Pretura contro l’azione di Chicago P.D. su Italia 1; reality e docu su Real Time e Nove con Cortesie per gli ospiti e Mechanic: Resurrection.

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Redazione

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Roberto Saviano
ANSA

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farvi scappare oggi, 26 agosto 2026: tra grandi classici, biopic musicali, serie d’azione e sport europeo, la scelta è ricchissima.

Rai — Il Gattopardo torna a incantare: Visconti tra nobiltà e rivoluzione, mentre Boston chiama il detective Reagan e la fuga di Agata riapre i misteri

Rai 121:30Il Gattopardo. Il capolavoro di Luchino Visconti (1962) illumina il tramonto dell’aristocrazia siciliana ai tempi del Risorgimento con un affresco sontuoso di balli, passioni e potere. Nel cast, icone assolute come Alain Delon e Claudia Cardinale, accanto a Burt Lancaster, Paolo Stoppa, Rina Morelli e Romolo Valli: un rito cinematografico che attraversa i decenni senza perdere fascino.

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Rai 221:20Boston Blue. Spin-off di Blue Bloods: il detective Danny Reagan si trasferisce a Boston e fa squadra con Lena Silver all’interno di una famiglia legata alle forze dell’ordine, tra il procuratore Mae Silver, la sovrintendente Sarah, la recluta Jonah e il reverendo Edwin Peters. Oltre ai casi sul campo, Reagan punta a ricucire il rapporto con il figlio Sean. Serie prodotta e interpretata da Donnie Wahlberg, con Sonequa Martin-Green, Ernie Hudson, Maggie Lawson, Gloria Reuben e Marcus Scribner.

Rai 321:15Un giorno in Pretura – La fuitina di Agata. Agata Scuto scompare ad Acireale il 4 giugno 2012. Per anni il silenzio, poi nel 2020 una lettera anonima a "Chi l’ha visto?" riaccende le indagini, spingendo lo sguardo dentro l’ambiente familiare. La giovane viveva con la madre e il compagno, Rosario Palermo, oggi a processo per omicidio e occultamento di cadavere: lui respinge ogni accusa, la madre parla di una fuga d’amore. Ma è davvero così? L’inchiesta ricostruisce atti, testimonianze e zone d’ombra.

Mediaset — Benigni colpo di scena, Amy Winehouse emoziona: risate d’autore, un biopic conteso e la squadra di Chicago all’assalto

Rete 421:33Johnny Stecchino. La commedia cult di e con Roberto Benigni mette in scena uno scambio di identità irresistibile tra un ingenuo autista e un boss mafioso suo sosia. Nel cast anche Nicoletta Braschi, Paolo Bonacelli e Ivano Marescotti: gag memorabili e satira sociale in un classico senza età.

Canale 521:20Back to black. Biopic (2024) diretto da Sam Taylor-Johnson sulla vita e l’ascesa globale di Amy Winehouse: dagli esordi jazz al successo planetario e ai Grammy. Protagonista Marisa Abela, con Jack O’Connell, Lesley Manville, Eddie Marsan e Ryan O’Doherty: un ritratto che intreccia talento, fragilità e gloria.

Italia 121:23Chicago P.D. (St. 13, Ep. 14). Azione e indagini nell’unità Intelligence della polizia di Chicago: pattuglie in strada e task force sotto pressione per arginare la criminalità che affligge la città. Nel cast Jason Beghe, LaRoyce Hawkins, Patrick John Flueger, Marina Squerciati, Amy Morton, Benjamin Levy Aguilar e Toya Turner.

La7 e Discovery — Saviano riapre i dossier, azione adrenalinica e sfide di galateo: misteri italiani, Statham in missione e case da sogno

La721:15La giusta distanza. Un format che fonde documentario e racconto umano su crimini e misteri italiani: Roberto Saviano mostra come destini solo in apparenza lontani si tocchino tra legalità, potere, memoria, ribellione e ricerca della verità.

Nove21:30Mechanic: Resurrection. Azione senza tregua (2016) diretta da D. Gansel: Arthur Bishop torna al "lavoro" e si trova costretto a un triplice incarico impossibile, tra colpi perfetti e missioni in località spettacolari. Con J. Statham e J. Alba.

Real Time20:35Cortesie per gli ospiti. Dal 2005 il game show culinario racconta accoglienza, mise en place e gusto: due coppie si sfidano tra tavole apparecchiate, menù a tema e giudizi su tre categorie (casa, tavola, cucina). Nel tempo sono cambiati volti e spin-off, da New York ai B&B, fino alla versione "Ristorante". Un viaggio nelle abitudini dell’ospitalità italiana.

Real Time21:45Vado a vivere in Sicilia – La mia casa a 1 euro. L’attrice Lorraine Bracco approda a Sambuca per trasformare, con amici e appaltatore, una casa di due secoli comprata a 1 euro in una splendida dimora: tra problemi strutturali, budget e sogni, il cantiere diventa sfida e rinascita.

Intrattenimento Sky — Notte da mordere: noir al femminile, chef vip ai fornelli, roast al vetriolo e uno squalo "atomico" all’attacco

Sky Cinema 121:15Luce fredda. Action-thriller (2025) di Maxime Giroux: appena uscita di prigione, Ava prova a riprendersi l’impero della droga, ma l’omicidio del fratello la precipita in un incubo tra alleati contati e nemici ovunque. Con Maika Monroe, Allan Hawco, Troy Kotsur, Jesse Irving e Helen Hunt.

Sky Uno21:15Alessandro Borghese – Celebrity Chef. Due celebrities di musica, sport o spettacolo si sfidano in cucina con un menù degustazione in tre portate. Padrone di casa Alessandro Borghese nel suo ristorante milanese "Il Lusso della Semplicità", con brigata tra sala e cucina per una gara ad alto tasso di creatività e tensione.

TV821:40R.I.P.: Roast in peace. Un "funerale" immaginario, sei comici e una regola semplice: non risparmiare nessuno. Il protagonista incassa il roast tra battute taglienti e ironia dissacrante, prima della replica finale.

Cielo21:20Atomic shark. Sulle spiagge di San Diego un predatore fuori scala mette in allarme la costa: è uno squalo "atomico". Una bagnina raduna un gruppo di improbabili eroi per una missione ad alto rischio tra azione, paura e spirito di squadra. Con Alex Chayka, William "Bill" Connor, Sean Dillingham, Ben Edwards e Melissa Farley.

Sky Sport — Notti europee e adrenalina a ruote fumanti: Champions in primo piano, MLB, WRC e avventure outdoor

Sky Sport 121:00Calcio, UEFA Champions League. Le sfide della massima competizione europea per club accendono la prima serata: analisi, collegamenti e grande calcio live per vivere l’atmosfera delle notti di coppa.

Sky Sport Max19:00Baseball, MLB. Dalla regular season ai push per i playoff: l’America’s pastime tra maestria sul monte, fuoricampo e strategie di dugout nella lega di baseball più prestigiosa al mondo.

Sky Sport Max22:30WRC Highlight Show. Il meglio del Mondiale Rally: pieghe, salti e speciali che raccontano tecnica, rischio e spettacolo sui fondi più insidiosi del pianeta, tra analisi e highlights.

Sky Sport Max23:00Icarus Ultra. Avventure e imprese dal mondo degli sport outdoor: dopo 15 anni alla ricerca del limite, il format spinge oltre il confine con storie, sfide e curiosità dai terreni più estremi.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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