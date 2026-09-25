Stasera in tv (25 settembre), le polemiche al GF Vip su Canale 5 sfidano calcio e thriller In prima serata anche l’inchiesta di Quarto Grado su Rete 4 e la satira di Diego Bianchi con Propaganda Live su La7. Su Real Time torna Bake Off Italia.

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Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco il meglio della prima serata di 25 settembre 2026: calcio da non perdere, reality roventi, inchieste, satira e cinema ad alta tensione per una serata capace di accontentare tutti i gusti.

Italia-Belgio, Coliandro torna in servizio e un dramma d’autore: la Rai accende la serata

Rai 1 – 20:45 – Calcio, UEFA Nations League – Lega A (1a giornata, Gruppo 1): Italia-Belgio. A sei mesi dallo spareggio mondiale perso, gli Azzurri ripartono con voglia di riscatto e con il ritorno di Roberto Mancini in panchina: esordio ufficiale in Nations League contro i Diavoli Rossi. Novità, rinnovamento e punti pesanti in palio inaugurano il cammino europeo della Nazionale.

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Rai 2 – 21:20 – L’ispettore Coliandro – Il ritorno. Creato dai Manetti Bros, il poliziotto più pasticcione e incorruttibile della tv rientra in scena tra guai cercati e trovati "a sua insaputa". Protagonista Giampaolo Morelli, per un’indagine che mescola noir e ironia all’ombra dei portici bolognesi, tra inseguimenti, equivoci e istinto fuori dagli schemi.

Rai 3 – 21:20 – Familiar touch (2024, 90’). Regia di Sarah Friedland. Con Kathleen Chalfant, Carolyn Michelle Smith, Andy McQueen, H. Jon Benjamin. Ruth, anziana con demenza, esce di casa per un appuntamento e finisce in una struttura per anziani scambiata per un hotel: tra volti sconosciuti e routine nuove affronta uno smarrimento identitario profondo in un racconto delicato e umano. Genere: Drammatico.

Nuzzi riapre i dossier, Ilary scalda il loft e l’azione CIA corre su Italia 1: Mediaset senza tregua

Rete 4 – 21:34 – Quarto Grado. Il talk investigativo prodotto da VideoNews e ideato da Siria Magri approfondisce i grandi casi di cronaca nera tra servizi, documenti, ospiti e criminologi. Alla guida Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero: 15 edizioni e oltre 530 puntate per un appuntamento cult del venerdì sera.

Canale 5 – 21:20 – Grande Fratello Vip. Versione "celebrity" del reality più famoso: dinamiche, nomination e televoti per una convivenza h24 sorvegliata dalle telecamere. Storia, meccanismi e montepremi (100.000 euro, metà in beneficenza) per uno show che rimette al centro confessionali, colpi di scena e strategie.

Italia 1 – 21:32 – CIA (St. 1, Ep. 10, 2026). Con Tom Ellis, Nick Gehlfuss, Natalee Linez, Necar Zadegan, Dan Bakkedahl. L’impulsivo agente CIA Colin Glass è costretto a fare squadra con il rigido special agent FBI Bill Goodman: metodi opposti, missione comune contro le minacce del terrorismo interno. Un buddy–action di caratteri e procedure che si scontrano a ogni passo.

Satira, platea e dolci al limite: tra Zoro, l’osteria romagnola e il tendone di Bake Off

La7 – 21:15 – Propaganda Live. Il talk di Diego Bianchi (Zoro) alterna reportage, satira di Makkox, rassegne tra tweet e meme, ospiti e band in studio: un laboratorio in diretta che racconta politica e società con sguardo ironico e tagliente.

Nove – 21:30 – Osteria Giacobazzi. Teatro Masini di Faenza trasformato in un’osteria dal calore romagnolo: Giuseppe Giacobazzi guida monologhi e improvvisazioni tra aneddoti e leggende, con Andrea Vasumi, Maria Pia Timo e Franco Trentalance "consulente" di relazioni.

Real Time – 21:35 – Bake Off Italia: Dolci in forno. Il talent dei pasticceri amatoriali (Magnolia): prove tecniche e di creatività, il celebre grembiule blu e una giuria che, nel tempo, ha visto Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara. Uno show che ha generato numerosi spin-off e una vera "scuola televisiva" del gusto.

Giro del mondo tra hotel e zaini: thriller al top, ispezioni di Barbieri, la corsa di Pechino Express

Sky Cinema 1 – 21:15 – To catch a killer – L’uomo che odiava tutti (2023, 119’). Regia di Damián Szifron. Con Shailene Woodley, Ben Mendelsohn, Ralph Ineson. Baltimora, notte di Capodanno: una giovane agente di polizia dal grande talento ma con ferite personali viene reclutata dall’FBI per profilare e fermare un killer che semina il terrore. Genere: Giallo/Thriller.

Sky Uno – 21:15 – Bruno Barbieri – 4 hotel (55’). Spin-off del cult "4 ristoranti": quattro albergatori si ospitano e si giudicano su location, servizi, camere, prezzi e colazione. Le ispezioni di Bruno Barbieri setacciano topper, cuscini, bagni e minibar; voti segreti e verdetto per un premio da investire in struttura.

TV8 – 21:40 – Pechino Express. Reality–adventure a coppie vip: zaino, pochi spiccioli e tanta intraprendenza tra autostop, prove culturali e ospitalità locali. Il viaggio diventa gara di strategia, resistenza e adattamento.

Cielo – 21:20 – I Mercenari – The Expendables (2010, 103’). Regia di Sylvester Stallone. Con Sylvester Stallone, Mickey Rourke, Bruce Willis, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren. Un’unità di mercenari viene ingaggiata per eliminare un dittatore corrotto su un’isola del Centro America: missione impossibile tra fuoco, esplosioni e le abilità dei veterani dell’azione. Genere: Azione.

Rimbalzi europei, racchette notturne e spinta azzurra: la maratona Sky Sport

Sky Sport 1 – 20:45 – Basket, Eurolega. Tutte le sfide della massima competizione europea per club: basket d’élite, intensità e talento sul parquet continentale.

Sky Sport 1 – 23:00 – Cocciaretto. Appuntamento in notturna dedicato al tennis: riflettori accesi sui match e sui protagonisti del circuito, con focus sulla giocatrice azzurra.

Sky Sport 1 – 23:30 – La giovane Italia. Approfondimento sul serbatoio azzurro: prospetti, campionati e storie dei talenti italiani in rampa di lancio.

Sky Sport Max – 20:45 – Rugby, Sei Nazioni. Le partite del torneo più prestigioso dell’emisfero nord: impatto, tecnica e tradizione tra mischie e calci che fanno la storia della palla ovale.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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