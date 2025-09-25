Stasera in tv (25 settembre), il desiderio inconfessabile di Samira Lui: contro di lei il calcio e Cristiana Capotondi Cosa vedere oggi in televisione? La ruota della fortuna vuole conquistare la serata. Dovrà vedersela con la fiction di Rai 1, la Coppa Italia, X Factor e il documentario su Zucchero

Scoprite il meglio disponibile nella sera di giovedì 25 settembre 2025: una serata ricchissima di proposte tra fiction, grandi talk e calcio europeo, pensata per convincere ogni tipo di pubblico.

Capotondi alla prova del destino: la nuova fiction guida la notte Rai tra cronaca e musica

Su Rai 1 alle 21:30 va in onda La ricetta della felicità, la miniserie (regia Giacomo Campiotti) che segue Marta Rampini, donna milanese la cui vita perfetta crolla quando il marito Enrico scompare dopo un’accusa di riciclaggio. Tra Milano e la Riviera Romagnola, Marta cerca la verità e trova nuovi inizi alla "Rotonda", tra piadineria, pensione e officina. Nel cast spiccano Cristiana Capotondi, Flavio Parenti, Valeria Fabrizi, Andrea Roncato, Nicky Passarella e un cameo di Orietta Berti. La serie è composta da quattro puntate (otto episodi), con un racconto di rinascita, segreti di famiglia e solidarietà.

Su Rai 2 alle 21:20 torna Ore 14 Sera, versione in prime time del talk di attualità: un approfondimento su notizie, politica e cronaca, con forte focus sul delitto di Garlasco e sulle novità della relazione del RIS di Cagliari (300 pagine) che rilegge dinamica e scena del crimine. Nel racconto, spazio al contraddittorio con criminologi, legali e giornalisti, e all’analisi delle piste d’indagine che hanno diviso l’opinione pubblica nelle ultime stagioni.

Su Rai 3 alle 21:20 c’è Zucchero – Sugar Fornaciari, documentario (100’) che ripercorre la carriera e l’anima dell’artista attraverso le sue parole e quelle di amici e colleghi – da Bono e Sting a Brian May, Paul Young, Andrea Bocelli, Salmo, Francesco Guccini e De Gregori – con immagini dall’archivio privato e dalla World Wild Tour: un viaggio intimo tra successi, dubbi e fragilità.

Del Debbio al contrattacco, Scotti fa girare la fortuna e il Torino rincorre gli ottavi: notte intensa su Mediaset

Su Rete 4 alle 21:33 arriva Dritto e rovescio, il talk di Paolo Del Debbio prodotto da Videonews. Nato nel 2019 e cresciuto tra rinnovamenti e stagioni senza pubblico durante la pandemia, il programma esplora politica, società e attualità con interviste, sondaggi, inviati nelle piazze e ospiti ricorrenti. Una tradizione del giovedì che punta su ritmo e confronto senza filtri.

Su Canale 5 alle 20:39 appuntamento con La ruota della fortuna: il game show guidato da Gerry Scotti con Samira Lui mette in sfida i concorrenti tra frasi da indovinare, consonanti da conquistare e vocali da acquistare, fino alla manche finale. Nelle puntate recenti non sono mancati colpi da 100mila euro e momenti ad alta emozione in studio, con il pubblico social scatenato e un access tornato centralissimo nei palinsesti.

Su Italia 1 la serata è dedicata alla Coppa Italia: alle 20:30 Coppa Italia Live racconta il prepartita con collegamenti, temi e immagini; alle 21:00 Calcio, Coppa Italia – Sedicesimi di Finale: Torino-Pisa (2025) mette di fronte due squadre di Serie A – i granata di Marco Baroni contro il Pisa di Alberto Gilardino – in una sfida secca per gli ottavi; alle 23:12 torna Coppa Italia Live per highlights e interviste del post gara.

Formigli all’attacco, Roberto Lipari in scena e "Il re del bisturi" in sala: approfondimento e leggerezza su La7 e Discovery

Su La7 alle 21:15, dopo la puntata di Otto e mezzo di Lilli Gruber, va in onda Piazzapulita, il programma di Corrado Formigli su attualità e politica giunto ala sua 16esima edizione. Dopo le polemiche di settimana scorsa sui legami tra Hamas e la Sumud Flottilla, non mancheranno altri spunti polemici.

Su Nove alle 21:30 va in onda Roberto Lipari – L’ultimo spettacolo, one man show che porta sul palco comicità, attualità e osservazioni di costume in un format teatrale dal ritmo serrato.

Su Real Time alle 21:30 torna Il re del bisturi: il Prof. Giulio Basoccu accompagna i pazienti dalla prima visita alla sala operatoria, tra motivazioni personali e tecniche di chirurgia estetica, svelando il dietro le quinte di una disciplina sempre più richiesta.

Dinosauri, Cronenberg e talent: la notte "Intrattenimento Sky" tra cinema, X Factor e calcio in chiaro

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 è di scena Jurassic World – Il regno distrutto (2018, 124’), diretto da Juan Antonio Bayona con Bryce Dallas Howard e Chris Pratt: l’isola dei dinosauri torna a ruggire tra salvataggi impossibili e nuove minacce, con un cast che include anche Jeff Goldblum.

Su Sky Cinema 2 alle 21:15 arriva A History of Violence (2005, 90’), il thriller di David Cronenberg con Viggo Mortensen, Maria Bello, Ed Harris e William Hurt: quando un uomo qualunque diventa eroe per caso, il passato bussa alla porta e la violenza reclama il conto.

Su Sky Uno alle 21:15 prosegue X Factor Italia (stagione 19, episodio 3): le voci in gara si giocano tutto tra audizioni, scelte e prime sfide, alla ricerca di personalità capaci di conquistare pubblico e giuria.

Su TV8 alle 20:30 Europa e Conference League Prepartita apre la serata con formazioni, collegamenti e interviste; alle 21:00 Calcio, UEFA Europa League – 1a giornata: Salisburgo-Porto porta in chiaro la sfida della fase a gironi.

Su Cielo alle 21:20 action senza respiro con Out of Reach (2004, 88’, regia Leong Po-Chih): un ex agente USA torna in azione contro una rete internazionale di traffico di esseri umani per salvare una giovane vittima; protagonista Steven Seagal.

Europa League live e la corsa della Serie C: il grande calcio su Sky Sport

Su Sky Sport 1 alle 20:45 Calcio, Prepartita UEFA Europa League e UEFA Conference League con anticipazioni, collegamenti e voci dai campi; alle 21:00 tocca a Calcio, UEFA Europa League, con tutte le partite della seconda competizione continentale, highlights e aggiornamenti in tempo reale.

Su Sky Sport Max alle 20:45 spazio a Calcio, Serie C, tra piazze storiche, giovani in rampa di lancio e una stagione che promette sorprese in vetta e in coda.

