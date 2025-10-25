Stasera in tv (25 ottobre), Ballando con le Stelle contro Tu Si Que Vales: sfida di talenti senza fine Cosa vedere stasera in tv? Il thriller Non stop su Rete 4 corre contro Fast & Furious: Hobbs & Shaw su Sky Cinema 1, mentre l’azione di S.W.A.T. accende Rai 2.

Se siete indecisi sul programma da scegliere nella serata di 25 ottobre 2025, ecco il meglio della prima serata: una selezione ricchissima tra show, cinema, serie e sport live per soddisfare ogni gusto.

Ballando al centro della scena, Tozzi racconta il pianeta, azione d’élite su Rai 2

Rai 1 — 21:25 — Ballando con le stelle. Personaggi famosi, in coppia con maestri di ballo, si misurano nelle danze di gara per conquistare giuria e pubblico. Il varietà del sabato mette in campo il meccanismo delle esibizioni, i giudizi tecnici e la corsa alla finale, tra prove speciali e momenti di spettacolo.

Rai 2 — 21:20 — S.W.A.T.. La serie d’azione (2022) con Shemar Moore, Jay Harrington, Alex Russell, Lina Esco, David Lim e Patrick St. Esprit segue una squadra d’élite alle prese con operazioni ad alto rischio a Los Angeles, tra tattica, tensione e dilemmi personali.

Rai 3 — 21:20 — Sapiens – Un solo pianeta. Mario Tozzi guida un viaggio divulgativo costruito su domande e risposte chiare: fiumi "dimenticati", evoluzione dell’Homo sapiens, Terra e Luna, terremoti, città del passato e del futuro, Mediterraneo, Leonardo e metodo scientifico. Un percorso rigoroso che illumina presente e futuro del pianeta.

Azioni ad alta quota e talenti in prima serata: Mediaset accende il sabato

Rete 4 — 21:32 — Non stop. Thriller ad alta tensione (2014) di Jaume Collet‑Serra: su un volo New York‑Londra, l’agente Bill Marks riceve minacce anonime e un ricatto da 150 milioni di dollari, con un passeggero destinato a morire ogni 20 minuti. Nel cast spiccano Liam Neeson, Julianne Moore, Michelle Dockery, Scoot McNairy e Nate Parker.

Canale 5 — 21:20 — Tu si que vales. Il talent‑varietà in cui chiunque "vale" porta in scena il proprio numero davanti ai giudici. La sinossi racconta le regole: tre giudici a decretare luce verde o rossa, i voti della giuria popolare, ripescaggi ed eliminazioni; cinque consensi per l’accesso diretto alla finale. Formula agile, esibizioni spettacolari e storie che emozionano.

Italia 1 — 21:15 — L’Era Glaciale – In rotta di collisione. Avventura d’animazione (2016) diretta da Mike Thurmeier e Galen T. Chu: un cataclisma cosmico minaccia il mondo glaciale e spinge il gruppo di amici in un viaggio verso terre esotiche tra comicità, nuove sfide e imprevisti "spaziali".

Parole, duelli d’opinione e corsie bollenti: il prime time di La7 e Discovery

La7 — 20:35 — In altre parole. Il talk‑rotocalco di Massimo Gramellini nasce come erede di "Le parole" e mette al centro i temi della settimana, filtrati da "parole chiave" e da un parterre fisso (Roberto Vecchioni, Saverio Raimondo, Jacopo Veneziani e le giornaliste Cecilia Sala, Alessandra Sardoni, Laura Bonasera). In diretta dagli studi di Roma, tra analisi e leggerezza.

Nove — 21:30 — Accordi e disaccordi. Un argomento, due ospiti con visioni contrapposte e un’ora di confronto serrato: il format punta sulla forza del dialogo, mettendo alla prova argomenti e idee in un’arena che bandisce le ambiguità.

Real Time — 21:45 — Dottor Hekim – Medico geniale (S1, Ep. 12, 2019). Ates è un brillante specialista in malattie infettive e nefrologia: antisociale, anticonformista, guida un team competitivo disposto a tutto per risolvere i casi più intricati. Nel cast Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz e Damla Colbay.

Action, biopic e talent: Sky schiera cinema, X Factor, Borghese e Gomorra

Sky Cinema 1 — 21:15 — Fast & Furious – Hobbs & Shaw. Spin‑off d’azione (2019) di David Leitch: l’agente Luke Hobbs e l’ex rivale Deckard Shaw uniscono le forze contro una minaccia biotecnologica guidata da un nemico potenziato. Nel cast Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba, Vanessa Kirby e Helen Mirren.

Sky Cinema 2 — 21:15 — Reagan: Un Presidente sotto i riflettori. Biopic (2024) di Sean McNamara: dal set di Hollywood alla Casa Bianca, il percorso di Ronald Reagan verso la presidenza tra sfide globali e scelte cruciali. Con Dennis Quaid, Penelope Ann Miller, Jon Voight, Mena Suvari e David Henrie.

Sky Uno — 21:25 — X Factor Italia (Stagione 19, Ep. 7). Il talent prosegue la costruzione delle squadre in vista dei Live: identità sonore, scelte dei giudici e performance sempre più curate danno forma alla corsa verso la fase calda.

TV8 — 21:05 — Alessandro Borghese – 4 ristoranti. Il cult competitivo che mette a confronto quattro ristoratori della stessa area tra location, servizio, menu, prezzo e una "categoria special". I voti incrociati si sommano a quelli di Borghese, che può ribaltare la classifica: in palio 5.000 euro da reinvestire nel locale.

Cielo — 21:15 — Gomorra – La serie (Stagione 2, Ep. 3). Dal cuore della Napoli criminale, il racconto di potere e sangue diventato un cult. Nel cast Fortunato Cerlino, Marco D’Amore, Salvatore Esposito, Maria Pia Calzone e Marco Palvetti; regia di Claudio Cupellini, Francesca Comencini e Stefano Sollima.

Notte sportiva tra palla a spicchi, Ligue 1 e imprese outdoor

Sky Sport 1 — 20:30 — Basket, Serie A. La grande palla a spicchi italiana: riflettori sul turno di LBA con studio, telecronache e aggiornamenti in tempo reale.

Sky Sport Max — 21:05 — Calcio, Ligue 1. Il massimo campionato francese in diretta: approfondimenti, finestre live e il racconto dei match di cartello del weekend.

Sky Sport Max — 20:30 — Icarus Ultra. Avventure, sfide e imprese dal mondo degli sport outdoor: dopo 15 anni alla ricerca del limite, il magazine si spinge "oltre" tra storie e curiosità estreme.

