Paola Cortellesi tradisce il marito (dopo aver sopportato troppo)

Se siete indecisi sul programma da scegliere questa sera, ecco il meglio in onda oggi, 25 novembre 2025: una prima serata ricchissima tra cinema d’autore, inchieste, comicità e grande calcio europeo.

Cortellesi emoziona, Fagnani incalza, la cronaca ferisce: il martedì della Rai

Rai 1, 21:30 — C’è ancora domani (2023, Drammatico). Regia di Paola Cortellesi. Con Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea, Romana Maggiora Vergano, Emanuela Fanelli, Giorgio Colangeli. Nella Roma del dopoguerra, Delia è divisa tra il ruolo di moglie e madre e il desiderio di un futuro diverso: la scoperta di una lettera le darà il coraggio di cambiare il destino suo e della sua famiglia. Un racconto di emancipazione che unisce tenerezza e forza.

Rai 2, 21:20 — Belve. Il talk di Francesca Fagnani torna con interviste senza sconti. Nelle anticipazioni di puntata spicca Filippo Magnini, che ripercorre il caso doping (fino all’assoluzione del 2020) e il rapporto con Federica Pellegrini; in studio anche Orietta Berti e Martina Colombari. Storie, contraddizioni e rivelazioni nel salotto più tagliente della seconda rete.

Rai 3, 21:20 — Amore criminale – Storie di femminicidio. Il programma riporta al centro le vite spezzate e i segnali da riconoscere per prevenire l’ossessione che si trasforma in violenza. Tra testimonianze, ricostruzioni e dati, un racconto civile che scuote e informa.

Berlinguer al contrattacco, la dizi del Biscione, le inchieste in giacca nera: il prime time Mediaset

Rete 4, 21:34 — È sempre CartaBianca. Bianca Berlinguer guida il confronto su politica, società e cronaca con ospiti, collegamenti e dossier: un’arena battagliera dove numeri e opinioni si misurano senza filtri.

Canale 5, 21:25 — La notte nel cuore (Soap, 2024). Dalla Cappadocia il melodramma turco che ha conquistato il pubblico: da giovane Sumru ha abbandonato i gemelli Nuh e Melek e ha sposato il potente Samet; anni dopo, i figli cresciuti nel risentimento tornano a chiedere conto del passato. Nel cast Ece Uslu, Aras Aydin, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan, Esra Dermancioglu, Burak Sergen, Genco Ozak, Ilker Aksum: segreti di famiglia, resa dei conti e colpi di scena.

Italia 1, 21:16 — Le Iene. Lo storico infotainment (nato nel 1997) alterna servizi d’inchiesta, attualità graffiante e ironia. Curato da Davide Parenti, ha lanciato volti come Pif, Teo Mammucari e Maccio Capatonda e collezionato premi (Telegatto, Regia Televisiva). Con Veronica Gentili alla conduzione, la puntata promette ritmo, scoop e storie forti.

Floris incalza la politica, risate pure sul Nove, la sfida dell’ospitalità su Real Time

La7, 21:15 — Di martedì. Giovanni Floris torna con interviste, reportage e numeri per leggere l’economia e la politica della settimana. Chiarezza, ritmo e "il punto" finale per tirare le somme del dibattito.

Nove, 21:30 — Only fun – Comico show. Monologhi e stand‑up con volti noti e nuove leve: un’ora a tutto sorriso tra attualità e vita quotidiana, in un clima da club comico.

Real Time, 21:30 — Turisti per case. Tre esperti (Ida Di Filippo, Gianluca Torre e Tommaso Zorzi) mettono a confronto due holiday home su Posizione, Home Tour e Ospitalità. In palio, una recensione firmata: storytelling dell’accoglienza, stile e personalità per scoprire l’host ideale.

Motori adrenalinici, newsroom al femminile, cucina da brivido: la notte dell’"Intrattenimento Sky"

Sky Cinema 1, 21:15 — Fast e furious 8 (2017, Azione). Regia F. Gary Gray. Con Dwayne Johnson, Jason Statham, Charlize Theron, Scott Eastwood. Dom viene irretito da una misteriosa criminale e trascina la "family" in una corsa contro il tempo tra tradimenti e inseguimenti al limite: spettacolo puro e set globali per l’ottavo capitolo della saga.

Sky Cinema 2, 21:15 — Bombshell – La voce dello scandalo (2019, Drammatico). Regia Jay Roach. Con Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie, John Lithgow. Dentro la redazione che sfidò la cultura degli abusi: il caso mediatico che fece tremare un colosso tv, raccontato con ritmo e prove d’attore premiate.

Sky Uno, 21:15 — Foodish. Joe Bastianich e l’ospite di puntata cercano "il piatto memorabile": solo una ricetta sarà proclamata "Foodish", capace di restare nella mente oltre che nel palato.

TV8, 21:30 — X Factor Italia (St. 19, Ep. 11, 2025). I Live entrano nella fase calda: identità artistiche, assegnazioni, band dal vivo e strategia dei coach per guadagnarsi l’accesso al sogno dell’Ariston del pop italiano.

Cielo, 21:30 — Calcio, UEFA Champions League – 5a giornata: Ajax‑Benfica. Ultima e penultima del girone si giocano il tutto per tutto: tre punti per continuare a sperare negli spareggi. Notte da dentro‑fuori ad Amsterdam.

Studio, gol e motori: la maratona "Sky Sport" tra Champions e WRC

Sky Sport 1, 20:45 — Champions League Show. Highlights, interviste e analisi per entrare nel clima della notte europea con i volti del calcio Sky: la bussola per orientarsi tra i campi d’Europa.

Sky Sport 1, 21:00 — Calcio, UEFA Champions League. La competizione regina dei club: dirette, aggiornamenti e finestre dai match clou della 5a giornata.

Sky Sport Max, 20:45 — Highlights Calcio. Le azioni più spettacolari dal panorama internazionale: gol, giocate e numeri in sequenza serrata.

Sky Sport Max, 21:00 — Calcio, UEFA Champions League. Seconda finestra sulla serata europea: un mosaico di emozioni live tra risultati e colpi di scena.

Sky Sport Max, 23:00 — The WRC Magazine. Uno sguardo aggiornato sul World Rally Championship: novità di paddock, setup, protagonisti e prossime prove speciali del Mondiale.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

