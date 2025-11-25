Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Paola Cortellesi tradisce il marito (dopo aver sopportato troppo)

I programmi da non perdere stasera, martedì 25 novembre 2025: il film-evento C'è ancora domani sfida Belve, Le Iene e La notte nel cuore. Berlinguer e Floris

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Paola Cortellesi tradisce il marito (dopo aver sopportato troppo)

Se siete indecisi sul programma da scegliere questa sera, ecco il meglio in onda oggi, 25 novembre 2025: una prima serata ricchissima tra cinema d’autore, inchieste, comicità e grande calcio europeo.

Cortellesi emoziona, Fagnani incalza, la cronaca ferisce: il martedì della Rai

Rai 1, 21:30C’è ancora domani (2023, Drammatico). Regia di Paola Cortellesi. Con Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea, Romana Maggiora Vergano, Emanuela Fanelli, Giorgio Colangeli. Nella Roma del dopoguerra, Delia è divisa tra il ruolo di moglie e madre e il desiderio di un futuro diverso: la scoperta di una lettera le darà il coraggio di cambiare il destino suo e della sua famiglia. Un racconto di emancipazione che unisce tenerezza e forza.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Rai 2, 21:20Belve. Il talk di Francesca Fagnani torna con interviste senza sconti. Nelle anticipazioni di puntata spicca Filippo Magnini, che ripercorre il caso doping (fino all’assoluzione del 2020) e il rapporto con Federica Pellegrini; in studio anche Orietta Berti e Martina Colombari. Storie, contraddizioni e rivelazioni nel salotto più tagliente della seconda rete.

Rai 3, 21:20Amore criminale – Storie di femminicidio. Il programma riporta al centro le vite spezzate e i segnali da riconoscere per prevenire l’ossessione che si trasforma in violenza. Tra testimonianze, ricostruzioni e dati, un racconto civile che scuote e informa.

Berlinguer al contrattacco, la dizi del Biscione, le inchieste in giacca nera: il prime time Mediaset

Rete 4, 21:34È sempre CartaBianca. Bianca Berlinguer guida il confronto su politica, società e cronaca con ospiti, collegamenti e dossier: un’arena battagliera dove numeri e opinioni si misurano senza filtri.

Canale 5, 21:25La notte nel cuore (Soap, 2024). Dalla Cappadocia il melodramma turco che ha conquistato il pubblico: da giovane Sumru ha abbandonato i gemelli Nuh e Melek e ha sposato il potente Samet; anni dopo, i figli cresciuti nel risentimento tornano a chiedere conto del passato. Nel cast Ece Uslu, Aras Aydin, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan, Esra Dermancioglu, Burak Sergen, Genco Ozak, Ilker Aksum: segreti di famiglia, resa dei conti e colpi di scena.

Italia 1, 21:16Le Iene. Lo storico infotainment (nato nel 1997) alterna servizi d’inchiesta, attualità graffiante e ironia. Curato da Davide Parenti, ha lanciato volti come Pif, Teo Mammucari e Maccio Capatonda e collezionato premi (Telegatto, Regia Televisiva). Con Veronica Gentili alla conduzione, la puntata promette ritmo, scoop e storie forti.

Floris incalza la politica, risate pure sul Nove, la sfida dell’ospitalità su Real Time

La7, 21:15Di martedì. Giovanni Floris torna con interviste, reportage e numeri per leggere l’economia e la politica della settimana. Chiarezza, ritmo e "il punto" finale per tirare le somme del dibattito.

Nove, 21:30Only fun – Comico show. Monologhi e stand‑up con volti noti e nuove leve: un’ora a tutto sorriso tra attualità e vita quotidiana, in un clima da club comico.

Real Time, 21:30Turisti per case. Tre esperti (Ida Di Filippo, Gianluca Torre e Tommaso Zorzi) mettono a confronto due holiday home su Posizione, Home Tour e Ospitalità. In palio, una recensione firmata: storytelling dell’accoglienza, stile e personalità per scoprire l’host ideale.

Motori adrenalinici, newsroom al femminile, cucina da brivido: la notte dell’"Intrattenimento Sky"

Sky Cinema 1, 21:15Fast e furious 8 (2017, Azione). Regia F. Gary Gray. Con Dwayne Johnson, Jason Statham, Charlize Theron, Scott Eastwood. Dom viene irretito da una misteriosa criminale e trascina la "family" in una corsa contro il tempo tra tradimenti e inseguimenti al limite: spettacolo puro e set globali per l’ottavo capitolo della saga.

Sky Cinema 2, 21:15Bombshell – La voce dello scandalo (2019, Drammatico). Regia Jay Roach. Con Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie, John Lithgow. Dentro la redazione che sfidò la cultura degli abusi: il caso mediatico che fece tremare un colosso tv, raccontato con ritmo e prove d’attore premiate.

Sky Uno, 21:15Foodish. Joe Bastianich e l’ospite di puntata cercano "il piatto memorabile": solo una ricetta sarà proclamata "Foodish", capace di restare nella mente oltre che nel palato.

TV8, 21:30X Factor Italia (St. 19, Ep. 11, 2025). I Live entrano nella fase calda: identità artistiche, assegnazioni, band dal vivo e strategia dei coach per guadagnarsi l’accesso al sogno dell’Ariston del pop italiano.

Cielo, 21:30Calcio, UEFA Champions League – 5a giornata: Ajax‑Benfica. Ultima e penultima del girone si giocano il tutto per tutto: tre punti per continuare a sperare negli spareggi. Notte da dentro‑fuori ad Amsterdam.

Studio, gol e motori: la maratona "Sky Sport" tra Champions e WRC

Sky Sport 1, 20:45Champions League Show. Highlights, interviste e analisi per entrare nel clima della notte europea con i volti del calcio Sky: la bussola per orientarsi tra i campi d’Europa.

Sky Sport 1, 21:00Calcio, UEFA Champions League. La competizione regina dei club: dirette, aggiornamenti e finestre dai match clou della 5a giornata.

Sky Sport Max, 20:45Highlights Calcio. Le azioni più spettacolari dal panorama internazionale: gol, giocate e numeri in sequenza serrata.

Sky Sport Max, 21:00Calcio, UEFA Champions League. Seconda finestra sulla serata europea: un mosaico di emozioni live tra risultati e colpi di scena.

Sky Sport Max, 23:00The WRC Magazine. Uno sguardo aggiornato sul World Rally Championship: novità di paddock, setup, protagonisti e prossime prove speciali del Mondiale.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

La Rai fa sul serio: per vincere stasera mette in campo insieme due campioni, quali

La Rai fa sul serio: per vincere stasera mette in campo insieme due campioni, quali

Cosa vedere in TV stasera? Con Il Commissario Ricciardi e Belve (con Malgioglio) non...
Stasera in tv (21 ottobre), Luca Zingaretti all'attacco delle Iene e gli intrighi della Notte nel cuore

Stasera in tv (21 ottobre), Luca Zingaretti all'attacco delle Iene e gli intrighi della Notte nel cuore

Cosa vedere stasera in tv? Il Commissario Montalbano indaga sul brutale assassinio d...
Stasera in tv (4 novembre): drammatico accoltellamento al petto, in tre sotto torchio

Stasera in tv (4 novembre): drammatico accoltellamento al petto, in tre sotto torchio

I programmi in onda in TV stasera, martedì 4 novembre 2025: Montalbano indaga su uno...
Stasera in tv (28 ottobre), Belen Rodriguez e la serata " a tre": cosa succede

Stasera in tv (28 ottobre), Belen Rodriguez e la serata " a tre": cosa succede

I programmi della serata di martedì 28 ottobre 2025: Montalbano punta alla vittoria ...
Un posto al sole, la vendetta di Marina e Roberto si abbatte su Gagliotti: cosa succede stasera

Un posto al sole, la vendetta di Marina e Roberto si abbatte su Gagliotti: cosa succede stasera

Le migliori serie TV e soap opera disponibili nella serata di martedì 25 novembre 20...
Màkari

Stasera in tv (26 ottobre): Claudio Gioè torna con Màkari, la Formula 1 infiamma il prime time

Programmi tv stasera: Assassinio sull'Orient Express (Sky Cinema 1) sfida Siccità (S...
Anticipazioni Report - il conduttore Sigfrido Ranucci

Stasera in tv (23 novembre), Ranucci indaga sull'effetto Sinner e il governo Meloni: la replica (gelida) di Jannik

Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di domenica 23 novembre: Rep...
Stasera in tv (11 novembre), Francesca Fagnani fermata: chi va in onda al suo posto (e l'attesa per il ritorno)

Stasera in tv (11 novembre), Francesca Fagnani fermata: chi va in onda al suo posto (e l'attesa per il ritorno)

Cosa vedere in TV stasera, martedì 11 novembre 2025: niente Belve, c'è il tennis da ...
Cristiana Capotondi cerca il marito scomparso, le indagini di Milo Infante e Paolo Del Debbio

Cristiana Capotondi cerca il marito scomparso, le indagini di Milo Infante e Paolo Del Debbio

Cosa vedere in TV stasera, giovedì 2 ottobre 2025? La fiction di Rai 1 La ricerca de...

ENEL

Mobilità elettrica accessibile

La stazione di ricarica smart per l'auto direttamente a casa

LEGGI

Personaggi

Francesca Parisella

Francesca Parisella
Giada Bocellari

Giada Bocellari
Rita De Crescenzo

Rita De Crescenzo
Giulia Innocenzi

Giulia Innocenzi

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963