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Stefano De Martino nei guai con 4 donne: cosa succede al conduttore di Sanremo 2027

Oggi, mercoledì 25 marzo 2026, Stasera Tutto è Possibile deve affrontare la concorrenza di Morgane, Sciarelli, Giusy Buscemi e delle Iene di Veronica Gentili

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Redazione

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Stefano De Martino nei guai con 4 donne: cosa succede al conduttore di Sanremo 2027

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi, mercoledì 25 marzo 2026.

Fleurot e De Martino accendono la Rai: genio, giochi e i casi di Sciarelli

Rai 121:30Morgane – Detective geniale. La brillante consulente dal QI 160, Audrey Fleurot, torna con i casi di Lille: una madre vulcanica, tre figli e un intuito capace di rimettere in fila gli indizi che sfuggono a tutti. Nel cast anche Mehdi Nebbou, Bruno Sanches, Marie Denarnaud e Bérangère McNeese: una miscela di giallo, ironia e cuore che ha conquistato l’Europa.

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Rai 221:20Stasera tutto è possibile. Il comedy-show guidato da Stefano De Martino riporta in scena prove cult come Stanza inclinata, Rubagallina, Segui il labiale, Step Burger e Alphabody. Nessuna gara, nessuna giuria: solo improvvisazione, complicità e divertimento puro per una serata-all inclusive dove il pubblico partecipa al "caos felice" di STEP.

Rai 321:20Chi l’ha visto?. Dal 1989 il programma di Federica Sciarelli (premiato con Telegatti e Premio Regia Televisiva) unisce ricostruzioni filmate, indagini e testimonianze per tenere viva la memoria delle persone scomparse e fare luce sui casi irrisolti. Un presidio di servizio pubblico che, tra telefonate in diretta e nuovi dossier, continua a generare risposte concrete.

Buscemi è Vanina assediata, Gentili riapre Le Iene e Labate spinge sull’attualità

Rete 421:33Realpolitik. Tommaso Labate guida il nuovo spazio d’approfondimento su cronaca e politica: sondaggi, retroscena e analisi live per decifrare il presente con immediatezza e senza filtri.

Canale 521:21Vanina – Un vicequestore a Catania (Stagione 2). Regia di Davide Marengo. Le ombre del passato tornano a minacciare il vicequestore Vanina Guarrasi, interpretata da Giusy Buscemi: il mafioso Salvatore Fratta è di nuovo un pericolo concreto e per lei scatta una scorta serrata. La squadra fa quadrato, mentre i sentimenti si intrecciano con il ritorno di Manfredi Monterreale (Corrado Fortuna). Un crime radicato nella Catania autentica, tra segreti, gelosie e indagini ad alta tensione.

Italia 121:15Le Iene. Il marchio storico dell’infotainment (nato nel 1997) mescola reportage e satira con inviati "in nero" e camicia bianca: inchieste graffianti, scherzi e interviste irriverenti. Alla conduzione Veronica Gentili (con Max Angioni): macchina televisiva rodata e riconoscibile che alterna indagini di peso e momenti più leggeri.

Saviano alla "Giusta distanza", anni ’70 al Nove e le case da sogno su Real Time

La721:15La giusta distanza. Roberto Saviano intreccia documentario e approfondimento per ripercorrere crimini e misteri simbolo della storia italiana: legalità, potere, memoria e verità in un racconto che mostra come destini lontani possano toccarsi e trasformarsi.

Nove21:30Anni Settanta – Terrore e diritti. Un viaggio negli anni ‘70 tra violenza politica e conquiste civili: luci e ombre di un decennio cruciale raccontate con testimonianze e canzoni che hanno fatto da colonna sonora a cambiamenti epocali.

Real Time20:40Casa a prima vista. Il docu-reality (dal 2023) vede tre agenti di Roma (Blasco Pulieri, Nadia Mayer, Corrado Sassu) e Milano (Mariana D’Amico, Ida Di Filippo, Gianluca Torre) sfidarsi per trovare la casa ideale al cliente di puntata. Richieste, budget, visite e la scelta finale, con la voce narrante di Andrea Pellizzari e lo sguardo autentico sul mercato reale.

Real Time21:45Casa a prima vista. Nuovo episodio: altre tre proposte, altre valutazioni sul campo tra quartieri, metrature e compromessi. In palio, la soddisfazione dell’acquirente e il premio per l’agente vincitore: ritmo, colpi di scena e decisioni spesso "di cuore".

Banderas nell’intrigo di Clean up Crew, Bastianich cerca il "piatto che resta" e Borghese giudica i ristoranti

Sky Cinema 121:15Clean up Crew: Specialisti in lavori sporchi (2024, 95’). Regia di Jon Keeyes. Una squadra che "pulisce" scene del crimine trova una valigetta piena di denaro e finisce travolta in una guerra tra clan: truffe, doppi giochi e agenti governativi pronti a tutto. Nel cast Jonathan Rhys Meyers, Antonio Banderas, Melissa Leo, Swen Temmel e Laurence Kinlan.

Sky Uno21:15Foodish. Joe Bastianich e l’ospite di puntata selezionano "il piatto che resta": solo una creazione, capace di imprimersi nella memoria, verrà proclamata Foodish. Sperimentazione, gusto e storytelling culinario per un esame "di sostanza".

TV821:40Alessandro Borghese – 4 ristoranti. Quattro ristoratori della stessa area si sfidano su location, servizio, menù, prezzo e "categoria special". I voti dei concorrenti si sommano a quelli dello chef Borghese, che può ribaltare la classifica e assegnare i 5.000 euro al vincitore da reinvestire nel locale.

Cielo21:20The last witch hunter: L’ultimo cacciatore di streghe (2015, 90’). Regia di Breck Eisner. Azione dark con Vin Diesel, Michael Caine, Rose Leslie, Elijah Wood e Julie Engelbrecht: un immortale è l’ultimo baluardo contro un’antica congrega che minaccia New York.

Miami Open e Champions LEN: la notte Sky Sport tra racchette e pallanuoto

Sky Sport 120:00Tennis, ATP Masters 1000 Miami. Dall’Hard Rock Stadium di Miami Gardens, il grande tennis su cemento: tabelloni stellari, rallentamenti da brivido e spotlight sui big in corsa nel "quinto Slam".

Sky Sport 122:30Calcio, UEFA Magazine European Qualifiers. Il magazine ufficiale sulle qualificazioni UEFA: immagini inedite, interviste e curiosità per raccontare i protagonisti e il cammino verso i grandi appuntamenti continentali.

Sky Sport Max20:30Pallanuoto, LEN Champions League. La coppa regina della pallanuoto europea: intensità altissima, fisicità e tecnica sopraffina nelle vasche dove si decide la stagione dei club più forti del continente.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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