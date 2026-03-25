Stefano De Martino nei guai con 4 donne: cosa succede al conduttore di Sanremo 2027 Oggi, mercoledì 25 marzo 2026, Stasera Tutto è Possibile deve affrontare la concorrenza di Morgane, Sciarelli, Giusy Buscemi e delle Iene di Veronica Gentili

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Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi, mercoledì 25 marzo 2026.

Fleurot e De Martino accendono la Rai: genio, giochi e i casi di Sciarelli

Rai 1 • 21:30 • Morgane – Detective geniale. La brillante consulente dal QI 160, Audrey Fleurot, torna con i casi di Lille: una madre vulcanica, tre figli e un intuito capace di rimettere in fila gli indizi che sfuggono a tutti. Nel cast anche Mehdi Nebbou, Bruno Sanches, Marie Denarnaud e Bérangère McNeese: una miscela di giallo, ironia e cuore che ha conquistato l’Europa.

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Rai 2 • 21:20 • Stasera tutto è possibile. Il comedy-show guidato da Stefano De Martino riporta in scena prove cult come Stanza inclinata, Rubagallina, Segui il labiale, Step Burger e Alphabody. Nessuna gara, nessuna giuria: solo improvvisazione, complicità e divertimento puro per una serata-all inclusive dove il pubblico partecipa al "caos felice" di STEP.

Rai 3 • 21:20 • Chi l’ha visto?. Dal 1989 il programma di Federica Sciarelli (premiato con Telegatti e Premio Regia Televisiva) unisce ricostruzioni filmate, indagini e testimonianze per tenere viva la memoria delle persone scomparse e fare luce sui casi irrisolti. Un presidio di servizio pubblico che, tra telefonate in diretta e nuovi dossier, continua a generare risposte concrete.

Buscemi è Vanina assediata, Gentili riapre Le Iene e Labate spinge sull’attualità

Rete 4 • 21:33 • Realpolitik. Tommaso Labate guida il nuovo spazio d’approfondimento su cronaca e politica: sondaggi, retroscena e analisi live per decifrare il presente con immediatezza e senza filtri.

Canale 5 • 21:21 • Vanina – Un vicequestore a Catania (Stagione 2). Regia di Davide Marengo. Le ombre del passato tornano a minacciare il vicequestore Vanina Guarrasi, interpretata da Giusy Buscemi: il mafioso Salvatore Fratta è di nuovo un pericolo concreto e per lei scatta una scorta serrata. La squadra fa quadrato, mentre i sentimenti si intrecciano con il ritorno di Manfredi Monterreale (Corrado Fortuna). Un crime radicato nella Catania autentica, tra segreti, gelosie e indagini ad alta tensione.

Italia 1 • 21:15 • Le Iene. Il marchio storico dell’infotainment (nato nel 1997) mescola reportage e satira con inviati "in nero" e camicia bianca: inchieste graffianti, scherzi e interviste irriverenti. Alla conduzione Veronica Gentili (con Max Angioni): macchina televisiva rodata e riconoscibile che alterna indagini di peso e momenti più leggeri.

Saviano alla "Giusta distanza", anni ’70 al Nove e le case da sogno su Real Time

La7 • 21:15 • La giusta distanza. Roberto Saviano intreccia documentario e approfondimento per ripercorrere crimini e misteri simbolo della storia italiana: legalità, potere, memoria e verità in un racconto che mostra come destini lontani possano toccarsi e trasformarsi.

Nove • 21:30 • Anni Settanta – Terrore e diritti. Un viaggio negli anni ‘70 tra violenza politica e conquiste civili: luci e ombre di un decennio cruciale raccontate con testimonianze e canzoni che hanno fatto da colonna sonora a cambiamenti epocali.

Real Time • 20:40 • Casa a prima vista. Il docu-reality (dal 2023) vede tre agenti di Roma (Blasco Pulieri, Nadia Mayer, Corrado Sassu) e Milano (Mariana D’Amico, Ida Di Filippo, Gianluca Torre) sfidarsi per trovare la casa ideale al cliente di puntata. Richieste, budget, visite e la scelta finale, con la voce narrante di Andrea Pellizzari e lo sguardo autentico sul mercato reale.

Real Time • 21:45 • Casa a prima vista. Nuovo episodio: altre tre proposte, altre valutazioni sul campo tra quartieri, metrature e compromessi. In palio, la soddisfazione dell’acquirente e il premio per l’agente vincitore: ritmo, colpi di scena e decisioni spesso "di cuore".

Banderas nell’intrigo di Clean up Crew, Bastianich cerca il "piatto che resta" e Borghese giudica i ristoranti

Sky Cinema 1 • 21:15 • Clean up Crew: Specialisti in lavori sporchi (2024, 95’). Regia di Jon Keeyes. Una squadra che "pulisce" scene del crimine trova una valigetta piena di denaro e finisce travolta in una guerra tra clan: truffe, doppi giochi e agenti governativi pronti a tutto. Nel cast Jonathan Rhys Meyers, Antonio Banderas, Melissa Leo, Swen Temmel e Laurence Kinlan.

Sky Uno • 21:15 • Foodish. Joe Bastianich e l’ospite di puntata selezionano "il piatto che resta": solo una creazione, capace di imprimersi nella memoria, verrà proclamata Foodish. Sperimentazione, gusto e storytelling culinario per un esame "di sostanza".

TV8 • 21:40 • Alessandro Borghese – 4 ristoranti. Quattro ristoratori della stessa area si sfidano su location, servizio, menù, prezzo e "categoria special". I voti dei concorrenti si sommano a quelli dello chef Borghese, che può ribaltare la classifica e assegnare i 5.000 euro al vincitore da reinvestire nel locale.

Cielo • 21:20 • The last witch hunter: L’ultimo cacciatore di streghe (2015, 90’). Regia di Breck Eisner. Azione dark con Vin Diesel, Michael Caine, Rose Leslie, Elijah Wood e Julie Engelbrecht: un immortale è l’ultimo baluardo contro un’antica congrega che minaccia New York.

Miami Open e Champions LEN: la notte Sky Sport tra racchette e pallanuoto

Sky Sport 1 • 20:00 • Tennis, ATP Masters 1000 Miami. Dall’Hard Rock Stadium di Miami Gardens, il grande tennis su cemento: tabelloni stellari, rallentamenti da brivido e spotlight sui big in corsa nel "quinto Slam".

Sky Sport 1 • 22:30 • Calcio, UEFA Magazine European Qualifiers. Il magazine ufficiale sulle qualificazioni UEFA: immagini inedite, interviste e curiosità per raccontare i protagonisti e il cammino verso i grandi appuntamenti continentali.

Sky Sport Max • 20:30 • Pallanuoto, LEN Champions League. La coppa regina della pallanuoto europea: intensità altissima, fisicità e tecnica sopraffina nelle vasche dove si decide la stagione dei club più forti del continente.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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