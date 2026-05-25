Questa sera in tv: alla scoperta della Parigi nascosta con Angela, I Cesaroni sfidano Nicola Porro Cosa vedere stasera? Ulisse su Rai 1 tra i segreti di Parigi, l’action Paris Has Fallen su Italia 1 e la dizi Melek su Real Time.

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Scoprite il meglio disponibile nella sera di lunedì 25 maggio 2026: una prima serata ricca di serie, talk, documentari, cinema e sport per accontentare ogni gusto.

Angela svela la "Parigi nascosta", Lamborghini al bivio: la Rai accende curiosità e avventura

Rai 1 • 21:30 • Ulisse, il piacere della scoperta – Parigi nascosta. Un viaggio tra i luoghi meno noti della capitale francese, alla scoperta di angoli sorprendenti e itinerari alternativi: un racconto documentaristico del 2026 pensato per rivelare storie e destinazioni insolite.

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Rai 2 • 21:20 • The unknown – Fino all’ultimo bivio. Due squadre (blu e arancione) iniziano l’avventura bendate in Calabria, costrette a scegliere di continuo tra "Noto" e "Ignoto". Sfide fisiche e mentali, arrivo alla "Casa Madre", benefici ai vincitori ed eliminazioni ai perdenti fino a una finale tutta individuale. Dal racconto emergono conduttori e tono del format: Elettra Lamborghini e Gianluca Fubelli "Scintilla" guidano ritmo e prove in un road‑game ad alto tasso di imprevisti.

Rai 3 • 21:15 • Newsroom. Progetto che unisce linguaggi del reportage e tecniche della serialità digitale per raccontare grandi questioni globali e attualità: documenti, testimonianze e analisi per offrire contesto e chiavi di lettura.

Porro tra politica e cronaca, Amendola alla Garbatella, assalto a Parigi: la notte Mediaset alza il volume

Rete 4 • 21:33 • Quarta repubblica. Il talk del prime time (in onda dal 2018) condotto da Nicola Porro ripercorre politica, società, economia e i fatti del giorno. Dallo studio del Centro Safa Palatino, alterna servizi d’apertura, dibattiti con ospiti in studio e in collegamento, inserti comici curati da Gene Gnocchi e la rubrica "Il processo di Quarta Repubblica", dove ci si schiera pro o contro una tesi del giorno. Nelle stagioni, un parterre ricorrente di opinionisti e analisti ha alimentato confronti serrati.

Canale 5 • 21:21 • I Cesaroni (stagione 7, episodio 10; regia di Francesco Vicario e Stefano Vicario). La storica famiglia della Garbatella torna con nuove dinamiche tra nostalgia e attualità: una stagione‑evento che rimette al centro legami, quartiere e sentimenti. Nel cast: Claudio Amendola, Elena Sofia Ricci, Antonello Fassari, Debora Villa, Edoardo Pesce e Maurizio Mattioli. La serie, simbolo del racconto corale romano, gioca la carta del ritorno tra affetti, scontri generazionali e memorie di quartiere.

Italia 1 • 21:27 • Attacco al potere: Paris has fallen (stagione 1, episodio 1). Il temibile Jacob Pearce guida un commando che assalta l’ambasciata britannica a Parigi durante un evento di alto profilo, con nel mirino il Ministro della Difesa francese. L’agente di protezione Vincent si allea con l’astuta Zara dell’MI6 per arginare l’attacco, ma l’operazione cela un disegno ben più ambizioso. Cast: Tewfik Jallab, Ritu Arya, Sean Harris, Ana Ularu, Camille Rutherford, Jérémie Covillault, Emmanuelle Bercot, Nathan Willcocks, Laurent Lucas.

Augias allena il dubbio, Panella incorona i sapori, Melek commuove: La7 e Discovery raccontano il presente

La7 • 21:15 • La torre di Babele. Corrado Augias guida un approfondimento che intreccia storia e attualità con politica, economia e cultura. Ogni puntata accoglie un "ospite guida" e materiali tra libri, interviste e servizi esterni, per seminare dubbi legittimi e allenare il pensiero critico. Il debutto del format (dicembre 2023) è stato accompagnato da ottimi riscontri.

Nove • 21:30 • Little Big Italy. Il ristoratore Francesco Panella viaggia tra città con grandi comunità italiane e mette a confronto tre locali tricolori per eleggere il migliore. Identità, storie personali e sapori autentici in una sfida che celebra l’italianità nel mondo.

Real Time • 21:50 • Melek – Il coraggio di una madre (2025, stagione 1, episodio 14). Melek vive da anni a Berlino, lontano dalle radici. Moglie e madre di tre figli, vede la propria quotidianità sconvolta da una notizia drammatica che la costringe a ripensare scelte e legami. Cast ampio: Nehir Erdoğan, Kutsi, Şerif Sezer, Mustafa Mert Koç, Rabia Soytürk, Ulvi Kahyaoğlu, Ece Özdikici e molti altri per una dizi di sentimenti e rinascita.

Muccino tra sentimenti, Forest guida l’irriverenza, Cruise e Diaz in fuga: la serata Intrattenimento Sky

Sky Cinema 1 • 21:15 • 2 cuori e 2 capanne (2026, regia di Massimiliano Bruno). Commedia romantica in prima serata: un incontro casuale sul tram accende la scintilla tra Alessandra (insegnante, spirito libero) e Valerio (neo‑preside rigoroso). La mattina dopo scoprono di lavorare nella stessa scuola e, mesi più tardi, una gravidanza inattesa capovolge certezze e ruoli. Il film riflette con ironia su schemi uomo/donna e dialogo possibile tra mondi opposti. Con Claudia Pandolfi ed Edoardo Leo, oltre a Benedetta Tiberi, Gian Marco Tognazzi e Giorgio Colangeli.

Sky Uno • 21:30 • GialappaShow. La Gialappa’s Band, con Mago Forest alla guida, commenta e ribalta con parodie e clip i programmi più noti, tra ospiti e una squadra di comici: ritmo alto e tormentoni assicurati.

TV8 • 21:50 • GialappaShow. In chiaro, l’appuntamento con il best of firmato Gialappa’s: il meglio di gag, trovate pop e rubriche più amate in seconda serata.

Cielo • 21:20 • Innocenti bugie (2010, regia di James Mangold). Una giovane del Midwest si ritrova coinvolta in un intrigo internazionale accanto a una superspia in missione, tra fughe e colpi di scena per proteggere un’invenzione capace di cambiare il mondo dell’energia. Con Tom Cruise e Cameron Diaz, accanto a Maggie Grace, Peter Sarsgaard e Paul Dano.

Sky Sport 1 • 20:30 • Calcio, Bundesliga. La massima serie tedesca in prima serata: dai dati a disposizione emerge il play‑out Wolfsburg‑Paderborn come match clou, per decidere chi resterà nella Bundesliga. Calcio internazionale ad alto tasso agonistico.

Sky Sport 1 • 22:30 • Goleador: L’ora dei gol. I gol e le immagini più belle di Serie A, Premier League, Bundesliga e Ligue 1, con uno sguardo anche allo spettacolo delle coppe europee.

Sky Sport Max • 21:15 • Automobilismo, IndyCar Series. Le gare del maggiore campionato automobilistico americano per vetture a ruote scoperte: velocità, strategie ai box e duelli a tutta potenza sull’ovale e sui cittadini USA.

Sky Sport, la corsa allo spettacolo

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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