Stasera in tv: De Martino apre con Affari Tuoi Mundial, Papi lancia Sarabanda Celebrity Cosa vedere oggi in prima serata: il thriller Girl in the Attic su Rai 2 sfida lo show musicale Sarabanda Celebrity su Italia 1 e lo Speciale PiazzaPulita su La7; su Sky Cinema 1 il dramma Una notte a New York

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Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco il meglio di giovedì 25 giugno 2026: una guida compatta con film, inchieste, show e sport per accontentare tutti i gusti.

De Martino scalda l’access, brividi e viaggi sulla Rai

Su Rai 1 alle 20:30 arriva Affari tuoi Mundial, edizione speciale del game dei pacchi: 20 concorrenti in rappresentanza delle regioni d’Italia si contendono i premi più ricchi in un appuntamento pensato per accompagnare l’atmosfera dei Campionati del Mondo di calcio. Formula rodatissima, ritmo d’access e il brivido delle scelte decisive caratterizzano il format.

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Su Rai 2 alle 21:20 tocca a Girl in the Attic (2025, 85’), thriller diretto da David Weaver con Jean Louisa Kelly, Sophia Carriere e Keenan Tracey: una giovane viene rapita durante il tragitto verso casa e incatenata nella soffitta del suo carceriere. Dopo un anno, pianifica la fuga potendo contare sull’aiuto inatteso della madre del rapitore, costretta in sedia a rotelle. Un racconto di prigionia, coraggio e riscatto.

Su Rai 3 alle 21:15 parte Il mondo con gli occhi di Overland: Beppe e Filippo Tenti, la coppia padre‑figlio simbolo dell’avventura in tv, tornano dopo oltre 35 anni di viaggi per ribaltare i preconcetti occidentali su Paesi troppo spesso raccontati solo per drammi e crisi. Nel puro stile Overland si viaggia nelle terre e tra le persone, restituendo storie, volti e luoghi lontani dagli stereotipi.

Nuzzi all’attacco su Rete 4, passioni e misteri in Montmartre, "Mooseca" con Papi

Su Rete 4 alle 21:33 torna Quarto Grado, il talk d’inchiesta di VideoNews ideato da Siria Magri e condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. Al centro i casi di cronaca nera, tra servizi, documenti e testimonianze in studio con criminologi e specialisti come Massimo Picozzi, Alessandro Meluzzi, Luciano Garofano e il giornalista Carmelo Abbate. Un marchio che, tra spin‑off e iniziative social, ha fatto scuola nel racconto dei gialli irrisolti.

Su Canale 5 alle 21:21 va in onda Montmartre (miniserie, 2025) diretta da Louis Choquette. Parigi, 1899: Céleste, ballerina di cabaret, si spoglia in scena per finanziare le ricerche dei fratelli svaniti dopo l’assassinio del padre; le sue indagini s’intrecciano con l’erede ribelle Arsène e con Rose, una donna decisa a emanciparsi dagli sfruttatori. I tre non sanno di condividere lo stesso sangue e un segreto comune. Nel cast Victor Meutelet, Hugo Becker, Pablo Pauly, Claire Romain, Alice Dufour, Mathilde Seigner, Nicolas Martinez, Roxane Turmel, Axel Mandron. Intrighi, passioni proibite e misteri familiari nella Belle Époque.

Su Italia 1 alle 21:30 torna Sarabanda Celebrity, lo show musicale di Enrico Papi: otto celebrità divise in due squadre si sfidano tra canzoni da riconoscere, prove di memoria e intuito, jolly strategici e il mitico finale 7×30. Dall’asta musicale al "Cantante misterioso", ritmo, ironia e nostalgia per uno dei format più iconici della tv commerciale.

Formigli guida il confronto, Persia provoca, la salute mentale va in prima serata

Su La7 alle 21:15 Speciale PiazzaPulita: Corrado Formigli orchestra l’approfondimento di attualità con un parterre di ospiti e collegamenti in esterna per raccontare i temi caldi di politica, economia e società. Interviste, inchieste e dibattito serrato per leggere il presente con sguardo critico.

Sul Nove alle 21:30 serata con Sinceramente Persia – One Milf Show: Valentina Persia celebra desiderio e autenticità femminile tra autoironia e provocazione. Con Paolo Ruffini e il sessuologo Nicola Macchione, e ospiti speciali – Marta e Gianluca, Alba Parietti e Stefano Bettarini – per sketch, confidenze e risate senza pregiudizi.

Su Real Time alle 21:35 arriva Persone Medicina – Relazioni che curano, docuserie che dà voce a chi convive con disturbi mentali (depressione, disturbi alimentari, fobie, neurodivergenze) e ai caregiver e specialisti che li affiancano. Guidati da Mapi Danna e dal dottor Leonardo Mendolicchio, i racconti diventano uno strumento di comprensione e lotta allo stigma, restituendo dignità alla salute mentale.

Dakota Johnson e Sean Penn in corsa a Manhattan, tentazioni su Money Road e risate con Aniston–Kidman

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 debutta Una notte a New York (2024, 100’), dramma firmato Christy Hall con Dakota Johnson e Sean Penn. Una corsa in taxi dal JFK a Manhattan si trasforma in un incontro che scava nell’anima: a bordo, l’abitacolo diventa un microcosmo di confessioni, verità e consapevolezze inattese tra una giovane donna in bilico e un autista dalla schiettezza disarmante.

Su Sky Uno alle 21:15 tocca a Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo: dodici persone, un ambiente remoto e ostile, tentazioni continue – anche segrete – che erodono il jackpot di gruppo. Leadership, morale e strategia si scontrano: partecipa alla divisione del montepremi solo chi taglia il traguardo.

Su TV8 alle 21:40 commedia romantica con Mia moglie per finta (2011, 116’, regia di Dennis Dugan). Adam Sandler e una spumeggiante coppia tutta glamour con Jennifer Aniston e Nicole Kidman: identità scambiate, bugie "a fin di bene" e vacanze da sogno in una girandola di equivoci sentimentali.

Su Cielo alle 21:20 brividi domestici con Una figlia di troppo (2017, 90’, regia di Craig Goldsmith): Lindsay Hartley, Freya Tingley e Brody Hutzler in un thriller dove l’assunzione di una babysitter dall’identità misteriosa sconvolge gli equilibri familiari. Paranoia, segreti e un crescendo di tensione da prime time.

Sera ad alto tasso di adrenalina: futsal, MLB e FIA Karting sui canali Sky Sport

Su Sky Sport 1 alle 20:30 spazio a Calcio a 5 Maschile, Serie A Futsal: le partite del massimo campionato italiano raccontano intensità, tecnica sul corto e tattica a ritmi altissimi.

Su Sky Sport Max alle 18:00 appuntamento con Baseball, MLB, la lega professionistica nordamericana: lanci millimetrici, fuoricampo e strategie sul diamante nella stagione più seguita al mondo.

Ancora su Sky Sport Max alle 21:30 i motori del FIA Karting European Championship: il karting al top europeo, tra duelli ruota a ruota e talento puro, vetrina privilegiata per i campioni di domani.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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