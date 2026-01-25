Stasera in tv (25 gennaio): la maratona di Gery Scotti e il testa a testa tra Fazio e Ranucci Cosa vedere oggi in prima serata: Borghese riapre 4 Ristoranti su Sky Uno, Ranucci torna con Report su Rai 3, azione con Olympus Has Fallen su TV8.

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco il meglio di domenica 25 gennaio 2026: proposte forti tra fiction, cinema, inchieste e sport per una prima serata che parla a tutti.

Caridi emoziona con Prima di noi, Pieraccioni irriverente su Rai 2, Ranucci all’attacco con Report

Rai 1 • 21:30 • Prima di noi — Miniserie evento che attraversa il Novecento italiano seguendo la famiglia Sartori, dal Friuli rurale alla Torino delle fabbriche: tre generazioni alle prese con colpa, ideali, perdono e amore. Al centro la capostipite Nadia, interpretata da Linda Caridi, affiancata da Maurizio Lastrico, Matteo Martari e Ginevra Francesconi. Un racconto corale e potente firmato da Daniele Luchetti e Valia Santelli.

Rai 2 • 21:00 • Il sesso degli angeli — Commedia di e con Leonardo Pieraccioni: un prete di provincia eredita inaspettatamente un bordello in Svizzera e tenta di trasformarlo per risollevare la chiesa di cui si occupa, tra dilemmi morali e risate. Nel cast anche Sabrina Ferilli, Marcello Fonte, Massimo Ceccherini ed Eva Moore.

Rai 3 • 21:00 • Report — Il programma d’inchiesta nato nel 1994, oggi condotto da Sigfrido Ranucci, torna con nuovi dossier su poteri, appalti e scandali italiani e internazionali. Stile rigoroso, testimonianze e documenti per un racconto che illumina zone d’ombra e riaccende il dibattito pubblico.

Giordano al contrattacco, Scotti fa tremare i concorrenti, Le Iene scoperchiano i dossier

Rete 4 • 21:33 • Fuori dal coro — Il talk di Mario Giordano (con Paolo Mosca e Carlo Bertotti in autorialità) alterna interviste, inchieste e collegamenti, con una conduzione energica e scenografie "parlanti" a supporto dei temi caldi di politica, società, economia e cronaca.

Canale 5 • 21:20 • Chi vuol essere milionario – Il torneo — Dopo il consueto appuntamento con La Ruota della Fortuna in access prime time, Gerry Scotti tiene banco anche in prima serata con la versione ad alta tensione del suo storico quiz: niente ritiri facili, contano cultura, gestione degli aiuti e soprattutto il tempo. Tra qualificazioni serrate, paracadute strategici e domande da brivido, il percorso verso la vetta si fa spietato.

Italia 1 • 21:13 • Le Iene — Dal 1997 lo show di infotainment mescola reportage, satira, scherzi e interviste nello stile graffiante delle "iene" in completo nero. Ideato da Davide Parenti, ha svelato scandali e cult virali, con inviati simbolo e conduttori storici: una macchina televisiva che continua ad aggiornare il suo archivio di inchieste e provocazioni.

Redford assedia Il castello, Real Time mette in gioco case e cuori

La7 • 21:15 • Il castello — Dramma carcerario (2001) con Robert Redford, James Gandolfini, Delroy Lindo e Mark Ruffalo: un generale ribelle finisce in un penitenziario militare e ingaggia un braccio di ferro con il direttore. Tensione crescente e scontro d’onore dentro alte mura (link: Robert Redford).

Real Time • 20:40 • Casa a prima vista — Docu‑reality sul mercato immobiliare di Roma e Milano: tre agenti (Blasco Pulieri, Nadia Mayer, Corrado Sassu; e a Milano Mariana D’Amico, Ida Di Filippo, Gianluca Torre) ascoltano le richieste, propongono tre case e attendono la scelta del cliente. Voce narrante di Andrea Pellizzari per un format nato nel 2023 e subito amato dal pubblico.

Real Time • 21:45 • 90 giorni per innamorarsi: e poi… — Le coppie più memorabili tornano a raccontare come prosegue la loro vita dopo il matrimonio nato con il conto alla rovescia del visto K‑1: tra bilanci, nuove sfide e svolte imprevedibili.

Golino e Ronchi in Elisa, Borghese ribalta i voti, azione a tutta adrenalina su TV8 e Cielo

Sky Cinema 1 • 21:15 • Elisa — Dramma (2025) di Leonardo Di Costanzo: una donna detenuta per l’omicidio della sorella e l’incendio del cadavere avvia, con un criminologo, un percorso che scava tra rimozione, colpa e possibile redenzione. Con Barbara Ronchi, Roschdy Zem, Valeria Golino, Giorgio Montanini e Diego Ribon.

Sky Uno • 21:15 • Alessandro Borghese – 4 ristoranti — Quattro ristoratori si giudicano su location, servizio, menù, prezzo e "categoria special"; i voti finali dello chef possono ribaltare tutto. In palio 5.000 euro da reinvestire nel locale: identità, territorio e impresa raccontati con ritmo da gara.

TV8 • 21:35 • Attacco al potere – Olympus Has Fallen — Action di Antoine Fuqua: un ex agente dei servizi segreti si ritrova l’unico in grado di salvare Presidente e nazione durante l’assalto nordcoreano alla Casa Bianca. Cast di peso: Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman, Angela Bassett, Melissa Leo.

Cielo • 21:15 • Left Behind – La profezia — Thriller apocalittico (2014): all’improvviso milioni di persone scompaiono; un pilota e una giovane donna cercano risposte tra caos e fede. Protagonista Nicolas Cage insieme a Chad Michael Murray, Lea Thompson e Jordin Sparks.

Rugby d’assalto e futsal al femminile: la notte Sky Sport a tutto ritmo

Sky Sport 1 • 21:05 • Rugby, United Rugby Championship — Il torneo transnazionale a 15 che unisce club gallesi, irlandesi, italiani, scozzesi e sudafricani (ex Pro14): fisicità, tecnica e tradizione in sfide dall’alto tasso di intensità.

Sky Sport Max • 20:45 • Calcio a 5 Femminile, Serie A Futsal — Tutte le partite del massimo campionato italiano: colpi di tacco, pressing alto e giocate in velocità per una serata di puro futsal.

Sky Sport Max • 22:45 • La giovane Italia — Approfondimento sul calcio tricolore delle nuove leve e dei talenti in rampa di lancio: focus tecnici, storie e prospettive per chi sogna la maglia azzurra.

