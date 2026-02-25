Sciarelli, Cazzullo e Labate: cosa guardare se non si vuole vedere Sanremo Lo Speciale di Chi l'ha visto, Una giornata particolare e Realpolitik: tutti i programmi alternativi al Festival della serata di mercoledì 25 febbraio 2026

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco il meglio del 25 febbraio 2026: una prima serata fitta di grandi eventi, tra l’Ariston di Sanremo, il calcio europeo in chiaro, cinema d’azione e inchieste tv.

Conti riaccende l’Ariston: la notte di Sanremo, Hanks racconta le Americhe, Sciarelli rilancia i casi

Rai 1 • 20:40 • 76° Festival della Canzone Italiana – Sanremo 2026. Dal Teatro Ariston, Carlo Conti guida la 76ª edizione del Festival con la classica maratona in cinque serate e la partecipazione di 30 Big e 4 Nuove Proposte. Formula tradizionale: tutti in gara già dal debutto, serata cover il venerdì e finalissima con proclamazione del vincitore.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Rai 2 • 21:20 • The Americas (2025). Il documentario-evento esplora meraviglie, misteri e fragilità del continente americano con storie inedite di fauna selvatica. Narratore d’eccezione Tom Hanks: immagini spettacolari e racconto cinematografico per un viaggio tra ecosistemi unici, dalle foreste alle coste, fino alle grandi catene montuose.

Rai 3 • 21:20 • Speciale Chi l’ha visto?. Puntate speciali con filmati di lunga durata e un taglio più cinematografico: sono le storie che hanno segnato il pubblico, spesso partite come semplici sparizioni e diventate gialli intricati, alcuni ancora senza soluzione.

Labate all’attacco, De Luigi e Raffaele scatenano la commedia, gadget e colpi di scena con Kingsman

Rete 4 • 21:32 • Realpolitik. Tommaso Labate guida lo spazio d’approfondimento con sondaggi, retroscena e analisi in diretta: un racconto dell’attualità politica ed economica "senza filtri", tra ospiti, collegamenti e confronto serrato.

Canale 5 • 21:20 • Tre di troppo (2022, 107’). Regia di Fabio De Luigi. Cast: Fabio De Luigi, Virginia Raffaele, Fabio Balsamo, Marina Rocco, Barbara Chichiarelli. Una coppia "perfetta" si ritrova all’improvviso con tre figli mai desiderati: tra equivoci e piani improbabili, la corsa per tornare alla vecchia vita diventa un viaggio spassoso (e imprevedibile) nella responsabilità.

Italia 1 • 21:24 • Kingsman: Il cerchio d’oro (2017, 141’). Regia di Matthew Vaughn. Cast: Taron Egerton, Colin Firth, Jeff Bridges, Julianne Moore, Channing Tatum. La spy‑saga ad alto stile torna con missioni folli, gadget e alleati inattesi: i Kingsman incrociano gli americani Statesman per sventare un piano criminale su scala globale.

Cazzullo illumina "il giorno-chiave", Panella caccia l’autentico, Real Time tra case dei sogni e storie straordinarie

La7 • 21:15 • Una giornata particolare. Un appassionante viaggio in 24 ore decisive nella vita di un personaggio storico: Aldo Cazzullo ricostruisce il contesto, gli snodi e le conseguenze di un "giorno che cambia tutto".

Nove • 21:30 • Little Big Italy. Il ristoratore Francesco Panella gira le città del mondo dove pulsa la comunità italiana. In ogni puntata tre locali si sfidano per autenticità, qualità e racconto: quale tavola conquisterà il suo voto?

Real Time • 20:50 • Casa a prima vista. Docu‑reality immobiliare nato nel 2023 e ispirato al francese "Chasseur d’Appart". A Roma e Milano tre agenti (con la voce narrante di Andrea Pellizzari) selezionano le proposte per il cliente: visite, valutazioni e scelta finale, con premio all’agente vincente. La formula – già alla terza edizione nel 2024 – svela da vicino il mercato e i desideri di chi cerca la "casa della vita".

Real Time • 21:50 • Storie di gemelli siamesi. Documentario che segue due gemelli con il cranio unito di fronte a una decisione cruciale: affrontare o meno un’operazione di separazione. Medici e famiglie raccontano rischi, complessità e speranze di un percorso unico.

Denzel fa giustizia, Bastianich cerca il "piatto memorabile", TV8 scalda la Champions, Seagal accende l’action

Sky Cinema 1 • 21:15 • The Equalizer – Il vendicatore (2014, 128’). Regia di Antoine Fuqua. Con Denzel Washington, Chloë Grace Moretz, Melissa Leo. Un ex agente segreto, in cerca di redenzione, si mette contro la mafia russa per aiutare una giovane in pericolo: azione tesa e implacabile giustizia "fai da te".

Sky Uno • 21:15 • Foodish. Joe Bastianich proclama un solo "piatto memorabile": creatività, tecnica e identità si sfidano sotto il suo palato e quello dell’ospite di puntata, tra giudizi a caldo e storytelling del gusto.

TV8 • 20:20 • Tv8 Champions Night. Analisi pre‑partita del match di Champions League in chiaro: studio, interviste, ultime di formazione e lavagna tattica prima del fischio d’inizio.

TV8 • 21:00 • Calcio, UEFA Champions League – Spareggi (Ritorno). La grande coppa in chiaro: 90 minuti (più recupero) da dentro‑o‑fuori per l’accesso al turno successivo, con telecronaca, bordocampo e ampio post‑partita.

Cielo • 21:20 • End of a Gun (2016, 96’). Regia di Keoni Waxman. Con Steven Seagal, Danny Trejo. Un ex federale uccide il violento fidanzato di una donna e finisce in un piano per intercettare 2 milioni di euro nascosti in un’auto sotto sequestro. Tra signori della droga e alleati improbabili, l’azione non dà tregua.

Notti europee: lo Show della Champions e la Diretta Gol, poi l’Eurolega e un’altra finestra UCL su Sky Sport Max

Sky Sport 1 • 20:45 • Champions League Show. Immagini dai campi, collegamenti, analisi tattiche e interviste a caldo: lo studio che introduce (e chiude) la notte europea con ritmo internazionale.

Sky Sport 1 • 21:00 • Calcio, Diretta Gol Champions League. Tutti i gol e gli aggiornamenti in simultanea: una panoramica live sulle sfide in corso, con regia sul dettaglio e "finestre" sui momenti‑chiave.

Sky Sport Max • 19:00 • Basket, Eurolega. La massima competizione europea per club di pallacanestro: intensità, tecnica e grandi firme del parquet in un appuntamento da non perdere.

Sky Sport Max • 21:00 • Calcio, UEFA Champions League. Un’altra finestra dedicata alla regina delle coppe: cronaca, highlights e aggiornamenti dai campi, con focus sui match della serata.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche