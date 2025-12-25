Stasera in tv (25 dicembre), sfida tra big a Natale: Alberto Angela contro Federica Panicucci (e Amadeus rischia)
Cosa vedere oggi in prima serata: Harry Potter e la pietra filosofale su Italia 1 contro la commedia Natale a tutti i costi su Rete 4, e i Christmas Games NBA su Sky Sport 1.
Scoprite il meglio disponibile nella sera di 25 dicembre 2025: una prima serata di Natale tra grandi film per famiglie, musica-evento e sport adrenalinico.
Alberto Angela illumina Torino, poi magia Disney e filosofia di Soul: la notte Rai
Rai 1 alle 21:30 presenta Stanotte a Torino: un viaggio notturno nell’elegante città sabauda tra primati, tesori e atmosfere d’altri tempi. Tra strade porticate, piazze raffinate e caffè storici, il percorso si arricchisce dei contributi di grandi personalità dello sport, della musica e della cultura, per scoprire una Torino da conoscere e riscoprire in una cornice di fascino unico. (QUI i dettagli)
Rai 2 alle 21:30 manda in onda Il ritorno di Mary Poppins (2018, regia di Rob Marshall), sequel musicale che riporta la tata più celebre del cinema a casa Banks. Nel cast spiccano Ben Whishaw, Emily Blunt, Emily Mortimer, Julie Walters e Lin‑Manuel Miranda, per un racconto fatto di nostalgia, numeri musicali scintillanti e deliziosa poesia visiva.
Rai 3 alle 21:20 propone Soul (2020, 100’): un insegnante di musica appassionato di jazz, a un passo dal sogno, vede la sua anima separarsi dal corpo dopo un incidente. Inizia così un viaggio sorprendente tra identità, senso della vita e seconde occasioni, capace di emozionare grandi e piccoli con ironia e profondità.
De Sica tra gli affetti, le star al Concerto di Natale e la magia di Hogwarts: la festa Mediaset
Rete 4 alle 21:34 propone Natale a tutti i costi (2022, regia di Giovanni Bognetti). Christian De Sica e Angela Finocchiaro sono genitori delusi dall’atteggiamento dei figli e, pur di riunire la famiglia per le feste, inventano una finta eredità milionaria: il piano funziona, ma scatena complicazioni esilaranti. Nel cast anche Dharma Mangia Woods, Claudio Colica, Fioretta Mari e Iaia Forte.
Canale 5 alle 21:20 trasmette Concerto di Natale dall’Auditorium della Conciliazione: 33ª edizione con un parterre di stelle internazionali come Sheryl Crow, Noa, Riccardo Cocciante, Gigi D’Alessio e molti altri. Un evento musicale pensato per unire famiglie e generazioni in una serata di emozioni e spiritualità natalizia. (QUI i dettagli)
Italia 1 alle 21:31 accende Harry Potter e la pietra filosofale (2001, regia di Chris Columbus), il primo capitolo della saga con Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Maggie Smith e Alan Rickman: la lettera di Hogwarts, l’arrivo a scuola e le prime magie per un rito di passaggio che continua a incantare.
Monicelli al vetriolo, Amadeus riporta in auge La Corrida e le case dei sogni su Real Time
La7 alle 21:30 celebra Parenti serpenti (1992, 105’) di Mario Monicelli: commedia nera natalizia corrosiva e attualissima, con Alessandro Haber, Cinzia Leon, Marina Confalone e Paolo Panelli, sul lato "spigoloso" dei pranzi in famiglia durante le feste.
Nove alle 21:30 va in scena La corrida (2025): Amadeus rilancia lo storico show del "dilettanti allo sbaraglio" in versione rinnovata. Talenti, ironia e leggerezza, con il giudizio affidato al pubblico in studio e il supporto di un ospite VIP a fare da "specchio" delle performance. Sarà la finalissima di una edizione poco brillante dal ounto dei vista dei numeri di share e anche stasera Amadeus rischia il flop a causa della concorrenza di Angela e Panicucci (QUI i dettagli).
Real Time alle 21:30 propone Casa a prima vista, il docu‑reality che mette tre agenti immobiliari in competizione per trovare l’abitazione perfetta a un cliente. Nelle edizioni ambientate a Roma e Milano si alternano Blasco Pulieri, Nadia Mayer, Corrado Sassu e, nel capoluogo lombardo, Mariana D’Amico, Ida Di Filippo e Gianluca Torre. Con la voce narrante di Andrea Pellizzari, ogni episodio svela dinamiche del mercato reale e il gusto (spesso sorprendente) dei clienti.
Dragon trainer guida la serata, poi MasterChef e Seagal: spettacolo e azione su Sky
Sky Cinema 1 alle 21:15 debutta Dragon trainer (2025, 125’, regia di Dean DeBlois). Hiccup, giovane vichingo fuori dagli schemi, stringe un’amicizia impossibile con il drago Sdentato: quando emerge una minaccia antica, quel legame diventa la chiave per superare pregiudizi e immaginare una convivenza tra mondi nemici.
Sky Uno alle 21:15 continua con MasterChef Italia (St. 15, Ep. 5): la gara culinaria con Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo affina tecnica, creatività e sostenibilità. Tra Mystery Box, prove in esterna e Pressure Test, il Natale ai fornelli profuma di sfida e grandi ambizioni.
TV8 alle 21:35 rispolvera il classico Jumanji (1995, 100’, regia di Joe Johnston): un gioco da tavolo magico trasforma la vita dei protagonisti tra giungle, pericoli e colpi di scena. Nel cast, l’indimenticabile Robin Williams con Kirsten Dunst, Bradley Pierce e Bonnie Hunt.
Cielo alle 21:15 propone Maximum Conviction (2012, 98’): due agenti sono incaricati di sorvegliare due detenute in un carcere di massima sicurezza, ma un commando d’élite assalta la prigione per catturarle, innescando una battaglia serrata. Nel cast Steven Seagal, Steve Austin e Michael Paré.
Cielo alle 23:05 chiude con Sky Sport 24 Night: appuntamento sportivo di seconda serata tra notizie, collegamenti e highlights per ripercorrere i fatti principali della giornata.
Christmas Games NBA e i 50 colpi dell’anno: la maratona sportiva su Sky Sport
Sky Sport 1 alle 20:30 accende Basket, NBA: le partite del massimo campionato professionistico americano nel tradizionale "Christmas Day", tra stelle globali e atmosfera di festa.
Sky Sport Max alle 20:30 scatta Tennis, 50 colpi Stagione 2025 (30’): tweener da urlo, passanti millimetrici e volée d’autore in un best of che celebra i momenti più iconici dell’anno, con l’Italia grande protagonista.
Sky Sport Max alle 21:00 prosegue con The Boat Show: il magazine per chi ama la nautica tra prove in mare (motoscafi e vela), tecnologia, saloni ed eventi, con un taglio attento a storie e personaggi che fanno grande il mare.
