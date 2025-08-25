Trova nel Magazine
Stasera in tv (25 agosto): Rai e Mediaset fanno scontrare i divi della musica, Renato Carosone contro Elvis Presley

Cosa vedere stasera in tv? Renato Carosone si prende Rai 1, mentre Canale 5 ci propone la genesi del re del Rock and roll americano.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Cosa vedere stasera in TV, lunedì 25 agosto 2025. Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco 10 proposte in prima serata da non farsi scappare oggi in chiaro dalle grandi serie, ai talk e i programmi più seguiti della TV in chiaro. Seguite il video per tutti i consigli di visione per stasera.

Stasera in tv (25 agosto), cosa vedere: Carosello Carosone su Rai 1 contro Elvis su Canale 5

Lunedì 25 agosto la prima serata televisiva si apre con un confronto che inevitabilmente cattura l’attenzione: su Canale 5 arriva Elvis, mentre su Rai 1 va in onda Carosello Carosone. Due biopic, due mondi diversi, due modi di raccontare la musica. Da un lato, la grande macchina hollywoodiana che ha ricostruito la vita del Re del Rock, Elvis Presley, tra successi, cadute e il legame controverso con il colonnello Parker. Dall’altro, la produzione italiana che rende omaggio a Renato Carosone, capace di unire jazz, swing e tradizione napoletana, consegnando alla storia brani che ancora oggi fanno parte della memoria collettiva.

Dopo questo scontro tra titani della musica, lo sguardo si sposta sugli altri canali. Su Rai 2 troviamo Elsbeth, lo spin-off di The Good Wife che porta in scena la brillante e stravagante avvocatessa Elsbeth Tascioni alle prese con nuovi casi e indagini tutte da seguire. Rai 3 propone invece Filorosso, il talk condotto da Manuela Moreno che alterna inchieste e approfondimenti su temi caldi dell’attualità, con uno stile che punta a intrecciare testimonianze e analisi giornalistica.

Italia 1 continua invece a puntare sul crime americano con Chicago P.D., serie ormai di culto che segue le vicende della squadra speciale di Chicago tra indagini difficili e dilemmi morali. Su Rete 4 spazio alla commedia italiana con Poveri ma ricchi, il film di Fausto Brizzi che racconta la storia di una famiglia improvvisamente catapultata nella ricchezza.

E non finisce qui, perché anche i canali minori offrono proposte interessanti. Sul 20 va in onda Watchmen, il cinecomic diretto da Zack Snyder tratto dalla celebre graphic novel di Alan Moore. Su TwentySeven c’è Non mi scaricare, commedia romantica americana incentrata su un amore finito e su un viaggio alle Hawaii che riserva sorprese. Infine, su Cine 34 arriva La banda del gobbo, un titolo che attinge al cinema popolare italiano degli anni passati. In definitiva, la serata del 25 agosto mette a disposizione un mix di musica, attualità, crime e commedia.

Guarda il video per scoprire tutti i consigli di visione di Libero Magazine.

Consulta la guida completa ai programmi della serata

Programmi

