Stasera in tv (25 agosto): su Rai 3 c'è la storia dei Pooh, Bruno Barbieri guida il verdetto di 4 Hotel Cosa vedere stasera in tv? La musica dei Pooh su Rai 3 contro la kermesse Yoga Radio Estate su Italia 1, con la Champions League a scaldare Sky Sport.

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Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farvi scappare oggi, 25 agosto 2026: tra cinema, serie cult, musica live e grande sport ce n’è per tutti i gusti.

Lassie corre a casa, Hanks decifra i segreti, i Pooh emozionano: sfide di cuore e mistero in Rai

Rai 1 — 21:30 — Lassie torna a casa. L’iconico collie riparte per un viaggio avventuroso pur di ritrovare il suo giovane amico: un family movie contemporaneo (2020) diretto da Hanno Olderdissen che attraversa paesaggi incantevoli e incontri inattesi, tra coraggio, amicizia e crescita. Nel cast: Nico Marischka, Sebastian Bezzel, Anna Maria Mühe, Bella Bading, Matthias Habich.

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Rai 2 — 21:20 — Angeli e demoni. Il professor Langdon, volto di Tom Hanks, affronta una corsa contro il tempo tra CERN, Conclave e un ordigno di antimateria nascosto nel cuore del Vaticano. Ron Howard orchestra un thriller (2009) che unisce simbologia, storia e intrigo internazionale con un cast che include anche Pierfrancesco Favino, Ewan McGregor e Stellan Skarsgård.

Rai 3 — 21:15 — Pooh. Un attimo ancora. Documentario (2023) di Nicola Conversa che fonde materiali d’archivio, interviste e fiction per raccontare la band simbolo della musica leggera italiana. Un viaggio emotivo attraverso brani che hanno segnato generazioni, con i contributi di Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian a svelare storie inedite e ricordi potenti.

Adozione e verità a Napoli, Giacobbo tra enigmi, piazze in festa: la notte Mediaset alza il volume

Rete 4 — 21:30 — Le grandi domande di Freedom. Roberto Giacobbo guida un itinerario divulgativo fra natura, storia e misteri: un racconto che alterna scoperte, ipotesi e ricostruzioni per esplorare l’ignoto con curiosità e rigore.

Canale 5 — 21:20 — Nata per te. Napoli, un’aula di tribunale e una scelta che può cambiare una vita: una neonata con sindrome di Down viene abbandonata e Luca, single e gay, sogna di diventare padre attendendo che le famiglie "tradizionali" rinuncino all’affido. Dramma (2023) firmato Fabio Mollo, con Pierluigi Gigante, Teresa Saponangelo e Barbora Bobulova. Nel cast anche Antonia Truppo e Alessandro Piavani. Approfondimenti su Teresa Saponangelo e Barbora Bobulova.

Italia 1 — 21:22 — Yoga Radio Estate. La kermesse estiva porta in tv esibizioni live degli artisti più amati: piazze accese, tormentoni e un clima da festa per un prime time all’insegna dell’energia pop e del divertimento condiviso.

Aprile incalza l’attualità, Giacobazzi stuzzica e la dottoressa Ines risolve "il caso pelle"

La7 — 20:35 — In onda. L’approfondimento dell’access prime time analizza i temi caldi della giornata politico-sociale, con ospiti e commenti per orientarsi nell’attualità.

Nove — 21:30 — Giuseppe Giacobazzi – Il pedone. Teatro e stand-up si mescolano nello sguardo ironico del comico romagnolo: uno "spettatore in mezzo alla folla" che racconta vizi, tempi e paradossi del quotidiano con ritmo e sarcasmo.

Real Time — 21:40 — SOS acne. La dottoressa Ines Mordente affronta casi complessi di pelle – dall’acne ai lipomi, fino a macchie e cisti – con diagnosi mirate e trattamenti ad hoc. Un docureality medico che unisce competenza e umanità nel seguire i pazienti lungo il percorso di cura.

Barbieri al verdetto, Bond in attacco e la Scozia di Outlander: adrenalina e sentimenti

Sky Uno — 21:15 — Bruno Barbieri – 4 hotel. Spin-off del celebre "4 ristoranti": quattro albergatori si sfidano valutando location, servizi, camere, prezzi e colazione. Tra topper, cuscini e minibar, le ispezioni di Barbieri e i voti segreti portano al verdetto che può ribaltare tutto; in palio 5.000 euro da reinvestire nella struttura. Dal 2018 un factual cult dell’ospitalità.

TV8 — 21:40 — No time to die. L’ultimo capitolo dell’era Craig mette 007 di fronte a un nemico armato di tecnologia letale: un ritorno in servizio che è resa dei conti personale e affettiva. Regia di Cary Fukunaga (2021), con Daniel Craig, Rami Malek, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Rory Kinnear.

Cielo — 21:20 — Outlander (St. 2, Ep. 13). Claire Randall, infermiera del 1945, viene catapultata nella Scozia del 1743 attraverso le pietre di Craigh na Dun: tra clan, pericoli e passione con Jamie Fraser, identità e destino si intrecciano in un racconto epico e romantico. Con Caitriona Balfe e Sam Heughan; creata da Ronald D. Moore.

Champions al via e motori ruggenti: serata da poltrona sportiva su Sky

Sky Sport 1 — 20:30 — Calcio, Premier League Remix. Tutto il meglio dell’ultima giornata: gol, highlights e storie dal campionato più seguito al mondo.

Sky Sport 1 — 21:00 — Calcio, UEFA Champions League. Il grande calcio europeo accende la prima serata con le sfide di coppa: appuntamento clou per vivere emozioni da dentro o fuori tra approfondimenti e collegamenti.

Sky Sport Max — 20:30 — WRC Highlight Show. Il meglio del Mondiale Rally: pieghe, salti e speciali che raccontano tecnica, strategie e spettacolo su sterrato e asfalto.

Sky Sport Max — 21:00 — Calcio, UEFA Champions League. In contemporanea con Sky Sport 1, un’altra finestra dedicata alle notti europee: analisi, immagini e ritmo partita per non perdersi nulla.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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