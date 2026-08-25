Stasera in tv (25 agosto): su Rai 3 c'è la storia dei Pooh, Bruno Barbieri guida il verdetto di 4 Hotel
Cosa vedere stasera in tv? La musica dei Pooh su Rai 3 contro la kermesse Yoga Radio Estate su Italia 1, con la Champions League a scaldare Sky Sport.
Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farvi scappare oggi, 25 agosto 2026: tra cinema, serie cult, musica live e grande sport ce n’è per tutti i gusti.
- Lassie corre a casa, Hanks decifra i segreti, i Pooh emozionano: sfide di cuore e mistero in Rai
- Adozione e verità a Napoli, Giacobbo tra enigmi, piazze in festa: la notte Mediaset alza il volume
- Aprile incalza l’attualità, Giacobazzi stuzzica e la dottoressa Ines risolve "il caso pelle"
- Barbieri al verdetto, Bond in attacco e la Scozia di Outlander: adrenalina e sentimenti
- Champions al via e motori ruggenti: serata da poltrona sportiva su Sky
Lassie corre a casa, Hanks decifra i segreti, i Pooh emozionano: sfide di cuore e mistero in Rai
Rai 1 — 21:30 — Lassie torna a casa. L’iconico collie riparte per un viaggio avventuroso pur di ritrovare il suo giovane amico: un family movie contemporaneo (2020) diretto da Hanno Olderdissen che attraversa paesaggi incantevoli e incontri inattesi, tra coraggio, amicizia e crescita. Nel cast: Nico Marischka, Sebastian Bezzel, Anna Maria Mühe, Bella Bading, Matthias Habich.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Rai 2 — 21:20 — Angeli e demoni. Il professor Langdon, volto di Tom Hanks, affronta una corsa contro il tempo tra CERN, Conclave e un ordigno di antimateria nascosto nel cuore del Vaticano. Ron Howard orchestra un thriller (2009) che unisce simbologia, storia e intrigo internazionale con un cast che include anche Pierfrancesco Favino, Ewan McGregor e Stellan Skarsgård.
Rai 3 — 21:15 — Pooh. Un attimo ancora. Documentario (2023) di Nicola Conversa che fonde materiali d’archivio, interviste e fiction per raccontare la band simbolo della musica leggera italiana. Un viaggio emotivo attraverso brani che hanno segnato generazioni, con i contributi di Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian a svelare storie inedite e ricordi potenti.
Adozione e verità a Napoli, Giacobbo tra enigmi, piazze in festa: la notte Mediaset alza il volume
Rete 4 — 21:30 — Le grandi domande di Freedom. Roberto Giacobbo guida un itinerario divulgativo fra natura, storia e misteri: un racconto che alterna scoperte, ipotesi e ricostruzioni per esplorare l’ignoto con curiosità e rigore.
Canale 5 — 21:20 — Nata per te. Napoli, un’aula di tribunale e una scelta che può cambiare una vita: una neonata con sindrome di Down viene abbandonata e Luca, single e gay, sogna di diventare padre attendendo che le famiglie "tradizionali" rinuncino all’affido. Dramma (2023) firmato Fabio Mollo, con Pierluigi Gigante, Teresa Saponangelo e Barbora Bobulova. Nel cast anche Antonia Truppo e Alessandro Piavani. Approfondimenti su Teresa Saponangelo e Barbora Bobulova.
Italia 1 — 21:22 — Yoga Radio Estate. La kermesse estiva porta in tv esibizioni live degli artisti più amati: piazze accese, tormentoni e un clima da festa per un prime time all’insegna dell’energia pop e del divertimento condiviso.
Aprile incalza l’attualità, Giacobazzi stuzzica e la dottoressa Ines risolve "il caso pelle"
La7 — 20:35 — In onda. L’approfondimento dell’access prime time analizza i temi caldi della giornata politico-sociale, con ospiti e commenti per orientarsi nell’attualità.
Nove — 21:30 — Giuseppe Giacobazzi – Il pedone. Teatro e stand-up si mescolano nello sguardo ironico del comico romagnolo: uno "spettatore in mezzo alla folla" che racconta vizi, tempi e paradossi del quotidiano con ritmo e sarcasmo.
Real Time — 21:40 — SOS acne. La dottoressa Ines Mordente affronta casi complessi di pelle – dall’acne ai lipomi, fino a macchie e cisti – con diagnosi mirate e trattamenti ad hoc. Un docureality medico che unisce competenza e umanità nel seguire i pazienti lungo il percorso di cura.
Barbieri al verdetto, Bond in attacco e la Scozia di Outlander: adrenalina e sentimenti
Sky Uno — 21:15 — Bruno Barbieri – 4 hotel. Spin-off del celebre "4 ristoranti": quattro albergatori si sfidano valutando location, servizi, camere, prezzi e colazione. Tra topper, cuscini e minibar, le ispezioni di Barbieri e i voti segreti portano al verdetto che può ribaltare tutto; in palio 5.000 euro da reinvestire nella struttura. Dal 2018 un factual cult dell’ospitalità.
TV8 — 21:40 — No time to die. L’ultimo capitolo dell’era Craig mette 007 di fronte a un nemico armato di tecnologia letale: un ritorno in servizio che è resa dei conti personale e affettiva. Regia di Cary Fukunaga (2021), con Daniel Craig, Rami Malek, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Rory Kinnear.
Cielo — 21:20 — Outlander (St. 2, Ep. 13). Claire Randall, infermiera del 1945, viene catapultata nella Scozia del 1743 attraverso le pietre di Craigh na Dun: tra clan, pericoli e passione con Jamie Fraser, identità e destino si intrecciano in un racconto epico e romantico. Con Caitriona Balfe e Sam Heughan; creata da Ronald D. Moore.
Champions al via e motori ruggenti: serata da poltrona sportiva su Sky
Sky Sport 1 — 20:30 — Calcio, Premier League Remix. Tutto il meglio dell’ultima giornata: gol, highlights e storie dal campionato più seguito al mondo.
Sky Sport 1 — 21:00 — Calcio, UEFA Champions League. Il grande calcio europeo accende la prima serata con le sfide di coppa: appuntamento clou per vivere emozioni da dentro o fuori tra approfondimenti e collegamenti.
Sky Sport Max — 20:30 — WRC Highlight Show. Il meglio del Mondiale Rally: pieghe, salti e speciali che raccontano tecnica, strategie e spettacolo su sterrato e asfalto.
Sky Sport Max — 21:00 — Calcio, UEFA Champions League. In contemporanea con Sky Sport 1, un’altra finestra dedicata alle notti europee: analisi, immagini e ritmo partita per non perdersi nulla.
Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
Potrebbe interessarti anche
Stasera in tv,18 agosto: cosa vedere in tv tra 007, thriller d’autore e il viaggio pop di Mediaset
Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di martedì 18 agosto 2026: s...
Stasera in tv (11 agosto), dagli europei di atletica leggera al concerto estivo con Noemi ed Enrico Papi
Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di martedì 11 agosto 2026: U...
Stasera in tv (4 agosto), l’omaggio a Franco Battiato illumina Rai 3, gli Europei di nuoto infiammano Rai 2
Cosa vedere stasera in tv? European Aquatics su Rai 2 sfida Bruno Barbieri – 4 Hotel...
Stasera in tv, 28 luglio: Bisciglia accende Temptation Island, Montalbano torna alle origini
Cosa vedere stasera in tv? Documentario-omaggio a Lucio Battisti su Rai 3 contro l’a...
Stasera in tv (21 luglio), duello tra musica live e cinema: Tim Summer Hits sfida Delibal – Dolce veleno e il thriller con Al Pacino
Cosa vedere stasera in tv? In prima serata: la maratona musicale Tim Summer Hits su ...
Ascolti Tv ieri (18 agosto): vince Canale 5, Noemi-Papi certezza, Scotti padrone incontrastato
Il film Il mio amico Tempesta vince col 15,7% di share, Rai 1 al 12,8% con Emma e il...
Stasera in tv (24 agosto), Brindisi riaccende il caso, Montalbano contro Scherzi a parte
Cosa vedere oggi in prima serata: il thriller Il codice Da Vinci su Rai 2 sfida il d...
Ascolti Tv ieri (4 agosto): disastro Rai 1, Canale 5 vola con Brignano, l’oro di Chiara Pellacani nei tuffi fa volare Rai 2
Il film Un matrimonio di troppo fermo al 9,5% di share e Volevo un figlio maschio lo...