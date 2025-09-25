Consigli stasera in tv (25 settembre), cosa vedere: Cristiana Capotondi è imperdibile, Milo Infante svetta con Garlasco Cosa vedere stasera in tv? La nuova fiction su Rai Uno e il concerto di Sal da Vinci per fare il pieno di emozioni, Milo Infante per scoprire news e approfondimenti

Anche nella prima serata di giovedì 25 settembre l’offerta televisiva generalista è molto ricca e varia. Ma tra i tanti programmi in onda stasera in tv, quali sono i migliori? Quali possono interessarvi davvero e si possono senz’altro definire con la classica espressione "da non perdere"? Come ogni giorno, ci pensiamo noi di Libero Magazine a darvi qualche preziosa dritta, con le nostre top 3 scelte nel mare dell’offerta delle varie emittenti televisive per la prima serata di questo giovedì.

Ed ecco dunque i consigli di Libero Magazine sui tre migliori programmi in onda stasera in tv.

Stasera in tv, i consigli di Libero Magazine per giovedì 25 settembre

Su Rai Uno questa sera parte una nuova fiction che ha tutti gli ingredienti per diventare una storia molto amata dal pubblico, come è successo a tante altre serie tv targate mamma Rai. La nuova fiction si chiama "La ricetta della felicità". Protagonista è Cristiana Capotondi nei panni di Marta, la classica signore milanese che ha una vita apparentemente perfetta: un marito, una figlia adolescente, una casa bellissima, la sicurezza economica e sociale. Una perfezione che si rivela solo di superficie, quando la donna scopre che il marito è latitante perché ricercato per un grave reato fiscale. Alla ricerca delle risposte alle sue tante domande Marta, con la figlia adolescente e la suocera (Valeria Fabrizi) finisce in Romagna dove, per una serie di casualità rimane bloccata in una pensione a conduzione famigliare dove scoprirà un’altra prospettiva di vita. Una storia che mescola dramma e commedia e un cast che propone personaggi profondamente umani e credibili.

Gli amanti delle serie tv avranno anche un’altra opzione, presente sul pulsante numero 5 del telecomando. Sull’ammiraglia Mediaset, infatti, potrete immergervi in quasi tre ore in compagnia della dizy turca La notte del cuore, che stasera in Tv va in onda con un inedito appuntamento al giovedì sera che andrà in onda al posto del concerto di Sal Da Vinci, che sarà riprogrammato nelle prossime settimane.

Cambiamo completamente genere per il terzo appuntamento televisivo che vi consigliamo per la serata di giovedì 25 settembre. Su Rai Due torna l’appuntamento con l’approfondimento di Ore 14 di Sera. Milo Infante e i suoi ospiti sviscerano i casa più caldi balzati sulle pagine di cronaca e guidano il pubblico nella ricerca di verità su misteri, delitti e non solo, tra quelli più discussi in questo momento, a iniziare dall’intricatissimo caso di Garlasco. Appuntamento, alle 21.20 per fare il pieno di informazione, inchieste, servizi degli inviati, e confronti tra autorevoli esperti in studio.

