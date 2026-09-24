Stasera in tv (24 settembre): è caccia al live a X Factor, ripartono Le Iene Cosa vedere stasera in tv? Su Rai 1 la commedia corale FolleMente, Canale 5 rilancia con la dizi Racconto di una notte, mentre Sky propone X Factor Italia e The Equalizer su TV8.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Ufficio stampa sky

CONDIVIDI

Se siete indecisi sul programma da scegliere nella serata di 24 settembre 2026, ecco una guida agile e aggiornata per trovare la proposta giusta tra cinema, serie, talk e sport live.

Rai — FolleMente apre la mente, Daniele svela i segreti e l’inchiesta di Rai 2 fa scuola

Rai 1 — 21:30 — FolleMente. La nuova commedia di Paolo Genovese porta sullo schermo un primo appuntamento visto "da dentro": nella testa di Pietro e Lara convivono voci razionali, romantiche, istintive e persino folli che discutono e litigano per indirizzarne le scelte. Nel cast un dream team: Pilar Fogliati, Edoardo Leo, Claudio Santamaria, Marco Giallini, Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta (e molti altri), per una sinfonia di personalità che rende esilarante e tenero ogni battito di ciglia.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Rai 2 — 21:20 — Ore 14. Nato nel 2020 e guidato da Milo Infante, è diventato un riferimento per l’approfondimento di cronaca e attualità con reportage dal campo, collegamenti live e confronto in studio tra esperti, magistrati e testimoni. Dal 2025 vive anche in prime time con lo spin-off "Ore 14 Sera": rigore giornalistico, ritmo televisivo e casi che tengono col fiato sospeso.

Rai 3 — 21:20 — Le cose che non sai. Eleonora Daniele conduce un viaggio immersivo nelle vite dei personaggi celebri: ricerche d’archivio, testimonianze dirette, filmati e lettere inedite per riportare alla luce tasselli nascosti che si intrecciano con la storia d’Italia. Tra curiosità e documenti, il ritratto diventa racconto.

Mediaset — Del Debbio incalza, la notte di Mahir su Canale 5 e il ritorno graffiante delle Iene

Rete 4 — 21:33 — Dritto e rovescio. Il talk di Paolo Del Debbio, prodotto da Videonews, mette al centro politica, società e attualità con interviste, reportage e il termometro delle piazze: dibattiti serrati e ospiti ricorrenti per leggere senza filtri l’umore del Paese.

Canale 5 — 21:21 — Racconto di una notte. A vent’anni dall’omicidio del padre, l’ispettore Mahir torna a Denizli in cerca di giustizia. L’incontro con Canfeza, legata ai nemici di un tempo, lo trascina in una rete di segreti, rituali antichi e alleanze infrante: l’indagine diventa un viaggio nel passato verso una notte destinata a sovvertire ogni equilibrio. Con Burak Deniz, Su Burcu Coskun, Gurkan Uygun e un ampio cast corale.

Italia 1 — 21:14 — Le Iene. Dal 1997 lo show di infotainment firma inchieste scomode, scherzi virali e interviste irriverenti. Creato da Davide Parenti, ha lanciato volti come Pif, Teo Mammucari, Maccio Capatonda e l’indimenticata Nadia Toffa. Con uno stile graffiante, le "iene" in completo nero mescolano satira e giornalismo per raccontare l’attualità che brucia.

La7 e Discovery — Formigli al contrattacco, idee che diventano "mai più senza" e la sfida alla bilancia

La7 — 21:15 — PiazzaPulita. Dal 2011 Corrado Formigli orchestra interviste one-to-one, confronti e inchieste: politica, economia e società passano al setaccio di reportage e analisi in studio per un racconto civile e rigoroso dell’attualità.

Nove — 21:30 — Buy it now – Mai più senza. Dieci inventori hanno 90 secondi per convincere giuria e pubblico che il loro oggetto è destinato a diventare un "mai più senza". Tra giudizi pungenti e colpi di genio, l’intrattenimento si mescola all’idea di business in formato tv.

Real Time — 21:40 — Pericolosamente obesi. Il percorso di uomini e donne contro i livelli più severi di obesità: sotto la guida del chirurgo bariatrico Charles Procter, nutrizione, sala operatoria e sostegno emotivo diventano gli strumenti per cambiare rotta e riprendersi la vita.

Intrattenimento Sky — Colpi di scena a Knives Out, audizioni incandescenti e azione da cult

Sky Cinema 1 — 21:15 — Cena con delitto – Knives out. Un ricco autore muore e il geniale Benoit Blanc indaga tra una famiglia piena di segreti e un entourage ambiguo: giallo brillante e twist a ripetizione con Daniel Craig e Jamie Lee Curtis.

Sky Uno — 21:15 — X Factor Italia (St. 20, Ep. 3). Terzo appuntamento di audizioni: voci, scrittura e personalità in gara per conquistare i posti ai Live e definire le squadre dei giudici.

TV8 — 21:40 — The equalizer – Il vendicatore. Un ex agente decide di rimettere in gioco le proprie abilità per proteggere una giovane donna, finendo nel mirino della mafia russa: action teso firmato Antoine Fuqua con Denzel Washington.

Cielo — 21:20 — Killing Salazar. Un’unità d’élite della DEA deve proteggere un supercriminale in un hotel di lusso, ma un agguato ordito dai suoi ex soci fa saltare ogni piano: adrenalina "Seagal style" con Steven Seagal.

Sky Sport — Nations League in primo piano e motori GT a tutta velocità

Sky Sport 1 — 20:45 — Calcio, UEFA Nations League. La seconda competizione europea per Nazionali accende la serata con gare in contemporanea e aggiornamenti continui.

Sky Sport 1 — 23:15 — La giovane Italia. Focus sui talenti azzurri: prospetti, storie e obiettivi del vivaio tricolore tra analisi e racconti dal campo.

Sky Sport Max — 20:00 — Automobilismo, GT World Challenge Europe. Le GT3 più iconiche dei Costruttori impegnate nel campionato europeo organizzato da SRO: tecnica, strategie di box e duelli ruota a ruota.

Sky Sport Max — 21:00 — Automobilismo, GT World Challenge Europe. Si prosegue in prime time con sprint ed endurance: pit stop millimetrici e bagarre fino alla bandiera a scacchi.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

Ore 14 Rai 2 21:20

Potrebbe interessarti anche