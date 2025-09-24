Stasera in tv (24 settembre), Federica Sciarelli e il ritrovamento di ossa grazie a una lettera anonima Cosa vedere stasera in tv? Chi l'ha visto approfondisce un caso da brividi, Montalbano indaga su una faccenda delicata e Gerry Scotti trema per la concorrenza (in casa) del calcio

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Scoprite il meglio disponibile nella sera di mercoledì 24 settembre 2025: una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti in grado di convincere ogni tipo di pubblico.

Zingaretti torna con Montalbano, Sciarelli riapre i fascicoli e le "Gatte" sfrecciano su Rai 2

Su Rai 1, alle 21:30, va in onda Il Commissario Montalbano – Una faccenda delicata (2016, regia di Alberto Sironi): un nuovo caso per Salvo interpretato da Luca Zingaretti, affiancato da Cesare Bocci e Peppino Mazzotta. Un film tv della saga tratta da Camilleri, con il marchio della fiction d’autore che ha fatto scuola.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Su Rai 2, alle 21:20, debutta Occhi di gatto, la serie live-action (produzione francese) che reimmagina il celebre anime/manga in una Parigi contemporanea: protagoniste Camille Lou, Constance Labbé e Claire Romain nei panni di Tam, Alexia e Sylia Chamade. La trama ci porta nell’ottobre 2024: Tamara scova a una mostra un quadro appartenuto al padre, morto in un incendio doloso. Con le sorelle organizza il furto per scoprire la verità, mentre sulle loro tracce c’è il capitano BRB Quentin Chapuis. Nella nuova versione cambiano nomi e sigla (francese, cantata da Anne Sila), ma rimangono intatti spirito e adrenalina: gatte ladre, oneste e in cerca di giustizia.

Su Rai 3, alle 21:20, torna Chi l’ha visto? con Federica Sciarelli: in studio parla Antonietta Gargiulo, unica sopravvissuta alla strage del 2018 compiuta dal marito; aggiornamenti sul caso di Elena Vergari (a Ladispoli) dopo il ritrovamento di ossa segnalato da una lettera anonima; focus sul dramma degli accumulatori seriali, appelli e segnalazioni. Lo storico programma (in onda dal 1989) alterna ricostruzioni, testimonianze e inviti al pubblico a contribuire con informazioni utili, con possibilità di visione in diretta e on demand su RaiPlay.

Labate accende Realpolitik, Scotti domina l’access e la Coppa Italia infiamma Italia 1

Su Rete 4, alle 21:33, arriva Realpolitik: al timone Tommaso Labate per un approfondimento che promette sondaggi, retroscena e analisi "senza filtri" sull’attualità. Nel nuovo spazio d’informazione si punta a restituire competenza e contesto ai fatti, con ospiti e dibattiti serrati.

Su Canale 5, alle 20:38, appuntamento con La ruota della fortuna: il game show guidato da Gerry Scotti con Samira Lui ha riportato in auge l’access di Mediaset puntando su ritmo, meccanica semplice e coinvolgimento "familiare". Nelle puntate più recenti non sono mancati colpi da 100mila euro e momenti emotivi in studio, tra lacrime e ovazioni, con il pubblico social che commenta in tempo reale. Il format alterna manche storiche, musicali e giochi speciali fino all’ultimo giro di ruota.

Su Italia 1, alle 20:34, Coppa Italia Live prepara la serata con highlights e temi del turno; alle 21:00 Calcio, Coppa Italia – Sedicesimi di Finale: Como–Sassuolo dal Sinigaglia: i lariani di Cesc Fabregas sfidano il Sassuolo di Fabio Grosso per un posto agli ottavi; alle 23:07 ancora Coppa Italia Live con tutti i gol e le immagini della notte. Un trittico che accompagna la diretta e racconta il post-gara con analisi e interviste.

Risate a braccio sul Nove e l’"esperimento" d’amore su Real Time

Su Nove, alle 21:30, va in scena Comedy Match: due squadre di comici professionisti si sfidano tra improvvisazioni, battute fulminanti e giochi esilaranti. Un’arena leggera e competitiva che mette alla prova fantasia e tempi comici, per una serata all’insegna dell’umorismo.

Su Real Time, alle 21:30, torna Matrimonio a prima vista Italia (regia Marco Manes): versione tricolore del format danese in cui tre coppie di sconosciuti si sposano "al buio" e convivono tre settimane prima della scelta finale. Selezioni, test psicologici e il lavoro di un team di esperti accompagnano l’"esperimento sociale" dalla cerimonia alla convivenza, fino alla decisione: restare insieme o separarsi. Nel racconto, storia del programma e bilanci delle edizioni passate offrono uno sguardo dietro le quinte di un reality che intreccia emozioni, metodo e statistica.

Favino emoziona con Napoli – New York, azione con Mr. Morfina e talent con X Factor

Su Sky Cinema 1, alle 21:15, première di Mr. Morfina (110’): Nathan (Jack Quaid), affetto da una rara condizione che lo rende insensibile al dolore, deve sfruttare la sua "anomalia" quando la ragazza che ama viene sequestrata durante una rapina in banca. Nel cast anche Amber Midthunder, Ray Nicholson, Betty Gabriel e Matt Walsh: un action dal concept adrenalinico e inusuale.

Su Sky Cinema 2, alle 21:15, Napoli – New York (2024, regia Gabriele Salvatores): 1949, due orfani sognano l’America e si imbarcano verso New York tra centinaia di emigranti. Con Pierfrancesco Favino, Dea Lanzaro, Antonio Guerra, Anna Ammirati e Anna Lucia Pierro: un viaggio di speranze, mare e nuove vite.

Su Sky Uno, alle 20:15, nuova puntata di X Factor Italia (stagione 19, episodio 2): il talent show musicale prosegue fra audition, scelte e prime sfide, alla ricerca di voci e personalità in grado di conquistare il palco e il pubblico.

Su TV8, alle 21:30, commedia romantica con Mia moglie per finta (2011, 116’): equivoci e cuori in viaggio alle Hawaii con un cast brillante che include Jennifer Aniston e Nicole Kidman, tra spassosi scambi di identità e dichiarazioni fuori tempo.

Su Cielo, alle 21:25, fantascienza con Ultimatum alla Terra (2008, 103’): un alieno arriva con un messaggio di pace e la richiesta di distruggere le armi; l’umanità lo accoglie con diffidenza e la situazione degenera. Remake del classico del 1951 con Keanu Reeves, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Kathy Bates e John Cleese; Gort torna con un restyling digitale.

Europa League in diretta su Sky Sport 1 e la volata della Serie C su Sky Sport Max

Su Sky Sport 1, alle 20:30, Calcio, Prepartita UEFA Europa League e UEFA Conference League: anticipazioni, collegamenti e voci dai campi; a seguire, alle 21:00, Calcio, UEFA Europa League con tutte le partite della seconda competizione continentale, highlights e aggiornamenti in tempo reale.

Su Sky Sport Max, alle 20:45, Calcio, Serie C: spazio al terzo livello del calcio italiano, tra piazze storiche, giovani in rampa di lancio e una stagione densa di sorprese in vetta e in coda.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche