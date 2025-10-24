Trova nel Magazine
Stasera in tv (24 ottobre), Oltan sposa Ipek ma non vuole sapere nulla né di lei né del figlio

I programmi in onda stasera, venerdì 24 ottobre 2025: la soap turca Tradimento sfida Tale e quale, Quarto grado e Propaganda live. Crozza e Farwest gli outsider

Stasera in tv (24 ottobre), Oltan sposa Ipek ma non vuole sapere nulla né di lei né del figlio

Scoprite il meglio della sera di 24 ottobre 2025: una guida rapida e completa per orientarvi tra show, inchieste, cinema, reality e grande calcio in diretta.

Carlo Conti al comando: imitazioni live, commedia agrodolce e inchieste civiche sulla Rai

Su Rai 1 alle 21:30 va in onda Tale e Quale Show, la gara in diretta che trasforma i vip nei grandi della musica: brani reinterpretati live e l’"immancabile" giudizio della giuria storica, per una macchina dello spettacolo scandita da preparazione vocale, trucco e coreografie. Un varietà di lungo corso che unisce ironia, performance e ritmo televisivo.

Su Rai 2 alle 21:20 arriva Addio al nubilato 2 – L’isola che non c’è (2023, 110’): quando Eleonora viene lasciata sull’altare, la "luna di miele" si trasforma in un viaggio della speranza verso Nord per seppellire una reliquia del padre a Nova Gorica. L’incontro con un gruppo di ragazzi di una casa famiglia cambierà le vite di tutti. Nel cast Laura Chiatti, Chiara Francini, Antonia Liskova e Jun Ichikawa.

Su Rai 3 alle 21:25 tocca a Farwest: un viaggio nelle "terre di confine" italiane dove le regole saltano e a pagare sono i più deboli. Inchieste, collegamenti, reportage e testimonianze live in studio per dare voce a disagio, impotenza e indignazione, accendendo una luce sulle possibili soluzioni.

Nuzzi riapre i dossier, la dizi turca esplode, Golding entra in azione: Mediaset alza i giri

Su Rete 4 alle 21:32 torna Quarto Grado, talk investigativo ideato da Siria Magri e condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. Tra ricostruzioni e dossier, intervengono volti di riferimento come criminologi, psichiatri, giornalisti e avvocati. Nato nel 2010, il programma è diventato un cult della cronaca nera con oltre 500 puntate e una community fedelissima, tra studio e inviati sul campo.

Su Canale 5 alle 21:45 prosegue Tradimento (2023), soap turca che scava nei segreti della stimata giudice di famiglia Guzide Yenersoy e del marito Tarik: dietro la facciata esemplare, due figli brillanti e una carriera di successo, emergono bugie e verità indicibili. Nel cast Vahide Percin, Ercan Kesal, Mustafa Ugurlu, Cem Bender, Yusuf Cim e altri. Nelle puntate di oggi Oltan sposa Ipek ma non vuole sapere nulla né di lei né del figlio.

Su Italia 1 alle 21:25 spazio ad Assassin Club (2023): Henry Golding guida un cast d’azione che comprende Daniela Melchior, Sam Neill, Jimmy Jean‑Louis e Noomi Rapace. Un killer professionista viene assoldato per eliminare sette bersagli nel mondo, ma scopre che le sue prede sono altri assassini ingaggiati dallo stesso misterioso mandante: una caccia uomo a specchio dove chi insegue diventa inseguito.

Zoro racconta l’Italia, Crozza punge, Knam serve il verdetto: il venerdì di La7 e Discovery

Su La7 alle 21:15 c’è Propaganda Live: Diego Bianchi, alias Zoro, orchestra reportage d’autore, rassegna social e interviste, con la matita di Makkox a fissare l’assurdo della settimana. In studio i giornalisti fissi (tra cui Francesca Schianchi e Paolo Celata) e la band live: tre ore di satira, politica e costume nel solco del progetto nato con Gazebo.

Sul Nove alle 21:30 Fratelli di Crozza rimette al centro la satira di Maurizio Crozza: one‑man show, imitazioni e parodie per leggere con ironia l’attualità politica, mediatica e sociale. Dalle prime stagioni a oggi, un repertorio in continua evoluzione che ha trasformato personaggi e tic del Paese in specchio del presente.

Su Real Time alle 21:35 torna Bake Off Italia: Dolci in forno: talent culinario dedicato agli aspiranti pastry chef. In giuria Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara. Tra prove creative, tecniche anonime e "lampi" decisivi, la gara assegna ogni settimana il grembiule blu e mette alla prova precisione, estetica e gusto.

Marinelli emoziona, Hanks torna nello spazio, Barbieri ispeziona: cinema e reality sull’Intrattenimento Sky

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 debutta Paternal leave (2025, 113’): una giovane tedesca, sola e in cerca di verità, viaggia verso la Riviera Romagnola per incontrare il padre biologico che non ha mai conosciuto. Il primo faccia a faccia è un turbine di domande irrisolte e desiderio di appartenenza. Con Luca Marinelli, Juli Grabenhenrich, Arturo Gabbriellini, Joy Falletti Cardillo e Gaia Rinaldi; regia di Alissa Jung.

Su Sky Cinema 2 alle 21:15 torna il classico Apollo 13 (1995, 140’) di Ron Howard: la missione lunare che diventò una lotta per la sopravvivenza e l’ingegno. Cast stellare con Tom Hanks, Kevin Bacon, Ed Harris e Gary Sinise.

Su Sky Uno alle 21:15 l’appuntamento è con Bruno Barbieri – 4 hotel: quattro albergatori si sfidano ospitando rivali e "super‑ospite" Barbieri tra check‑in, notte in struttura e ispezioni chirurgiche (materassi, topper, cuscini, bagni e minibar). Voti su location, servizi, camere, prezzi (e colazione) e un montepremi da 5.000 euro da reinvestire.

Su TV8 alle 21:30 c’è Pechino Express (Stagione 12, Ep. 9): Costantino Della Gherardesca, con Fru dei The Jackal, guida le otto coppie lungo la rotta "Fino al tetto del mondo" tra Filippine, Thailandia e Nepal. Autostop, prove e strategia per il travel‑reality più amato.

Su Cielo alle 21:20 il visionario Povere creature! (2023, 141’) di Yorgos Lanthimos: Bella Baxter, riportata in vita da uno scienziato geniale, fugge per un’avventura attraverso i continenti, libera dai pregiudizi del suo tempo e determinata a conquistare emancipazione e uguaglianza. Con Emma Stone, Willem Dafoe, Christopher Abbott, Margaret Qualley e Mark Ruffalo.

Notte di pallone su Sky Sport: la Serie A apre la serata, Futsal in prime time e Remix Champions a chiudere

Su Sky Sport 1 alle 20:45 Calcio, Serie A: live dalle partite del massimo campionato italiano, tra immagini, analisi e aggiornamenti continui dal campo. A seguire, alle 23:15, Calcio, UEFA Champions League Remix: il meglio delle sfide europee con gol, highlights e giocate raccontate dai cronisti e dalle voci dei protagonisti.

Su Sky Sport Max alle 20:30 in campo il Calcio a 5 Maschile, Serie A Futsal: il massimo torneo italiano di futsal con ritmo, tecnica e tattica ad altissima intensità.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Guida TV

Programmi

