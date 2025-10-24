Stasera in tv (24 ottobre), Oltan sposa Ipek ma non vuole sapere nulla né di lei né del figlio I programmi in onda stasera, venerdì 24 ottobre 2025: la soap turca Tradimento sfida Tale e quale, Quarto grado e Propaganda live. Crozza e Farwest gli outsider

Scoprite il meglio della sera di 24 ottobre 2025: una guida rapida e completa per orientarvi tra show, inchieste, cinema, reality e grande calcio in diretta.

Carlo Conti al comando: imitazioni live, commedia agrodolce e inchieste civiche sulla Rai

Su Rai 1 alle 21:30 va in onda Tale e Quale Show, la gara in diretta che trasforma i vip nei grandi della musica: brani reinterpretati live e l’"immancabile" giudizio della giuria storica, per una macchina dello spettacolo scandita da preparazione vocale, trucco e coreografie. Un varietà di lungo corso che unisce ironia, performance e ritmo televisivo.

Su Rai 2 alle 21:20 arriva Addio al nubilato 2 – L’isola che non c’è (2023, 110’): quando Eleonora viene lasciata sull’altare, la "luna di miele" si trasforma in un viaggio della speranza verso Nord per seppellire una reliquia del padre a Nova Gorica. L’incontro con un gruppo di ragazzi di una casa famiglia cambierà le vite di tutti. Nel cast Laura Chiatti, Chiara Francini, Antonia Liskova e Jun Ichikawa.

Su Rai 3 alle 21:25 tocca a Farwest: un viaggio nelle "terre di confine" italiane dove le regole saltano e a pagare sono i più deboli. Inchieste, collegamenti, reportage e testimonianze live in studio per dare voce a disagio, impotenza e indignazione, accendendo una luce sulle possibili soluzioni.

Nuzzi riapre i dossier, la dizi turca esplode, Golding entra in azione: Mediaset alza i giri

Su Rete 4 alle 21:32 torna Quarto Grado, talk investigativo ideato da Siria Magri e condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. Tra ricostruzioni e dossier, intervengono volti di riferimento come criminologi, psichiatri, giornalisti e avvocati. Nato nel 2010, il programma è diventato un cult della cronaca nera con oltre 500 puntate e una community fedelissima, tra studio e inviati sul campo.

Su Canale 5 alle 21:45 prosegue Tradimento (2023), soap turca che scava nei segreti della stimata giudice di famiglia Guzide Yenersoy e del marito Tarik: dietro la facciata esemplare, due figli brillanti e una carriera di successo, emergono bugie e verità indicibili. Nel cast Vahide Percin, Ercan Kesal, Mustafa Ugurlu, Cem Bender, Yusuf Cim e altri. Nelle puntate di oggi Oltan sposa Ipek ma non vuole sapere nulla né di lei né del figlio.

Su Italia 1 alle 21:25 spazio ad Assassin Club (2023): Henry Golding guida un cast d’azione che comprende Daniela Melchior, Sam Neill, Jimmy Jean‑Louis e Noomi Rapace. Un killer professionista viene assoldato per eliminare sette bersagli nel mondo, ma scopre che le sue prede sono altri assassini ingaggiati dallo stesso misterioso mandante: una caccia uomo a specchio dove chi insegue diventa inseguito.

Zoro racconta l’Italia, Crozza punge, Knam serve il verdetto: il venerdì di La7 e Discovery

Su La7 alle 21:15 c’è Propaganda Live: Diego Bianchi, alias Zoro, orchestra reportage d’autore, rassegna social e interviste, con la matita di Makkox a fissare l’assurdo della settimana. In studio i giornalisti fissi (tra cui Francesca Schianchi e Paolo Celata) e la band live: tre ore di satira, politica e costume nel solco del progetto nato con Gazebo.

Sul Nove alle 21:30 Fratelli di Crozza rimette al centro la satira di Maurizio Crozza: one‑man show, imitazioni e parodie per leggere con ironia l’attualità politica, mediatica e sociale. Dalle prime stagioni a oggi, un repertorio in continua evoluzione che ha trasformato personaggi e tic del Paese in specchio del presente.

Su Real Time alle 21:35 torna Bake Off Italia: Dolci in forno: talent culinario dedicato agli aspiranti pastry chef. In giuria Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara. Tra prove creative, tecniche anonime e "lampi" decisivi, la gara assegna ogni settimana il grembiule blu e mette alla prova precisione, estetica e gusto.

Marinelli emoziona, Hanks torna nello spazio, Barbieri ispeziona: cinema e reality sull’Intrattenimento Sky

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 debutta Paternal leave (2025, 113’): una giovane tedesca, sola e in cerca di verità, viaggia verso la Riviera Romagnola per incontrare il padre biologico che non ha mai conosciuto. Il primo faccia a faccia è un turbine di domande irrisolte e desiderio di appartenenza. Con Luca Marinelli, Juli Grabenhenrich, Arturo Gabbriellini, Joy Falletti Cardillo e Gaia Rinaldi; regia di Alissa Jung.

Su Sky Cinema 2 alle 21:15 torna il classico Apollo 13 (1995, 140’) di Ron Howard: la missione lunare che diventò una lotta per la sopravvivenza e l’ingegno. Cast stellare con Tom Hanks, Kevin Bacon, Ed Harris e Gary Sinise.

Su Sky Uno alle 21:15 l’appuntamento è con Bruno Barbieri – 4 hotel: quattro albergatori si sfidano ospitando rivali e "super‑ospite" Barbieri tra check‑in, notte in struttura e ispezioni chirurgiche (materassi, topper, cuscini, bagni e minibar). Voti su location, servizi, camere, prezzi (e colazione) e un montepremi da 5.000 euro da reinvestire.

Su TV8 alle 21:30 c’è Pechino Express (Stagione 12, Ep. 9): Costantino Della Gherardesca, con Fru dei The Jackal, guida le otto coppie lungo la rotta "Fino al tetto del mondo" tra Filippine, Thailandia e Nepal. Autostop, prove e strategia per il travel‑reality più amato.

Su Cielo alle 21:20 il visionario Povere creature! (2023, 141’) di Yorgos Lanthimos: Bella Baxter, riportata in vita da uno scienziato geniale, fugge per un’avventura attraverso i continenti, libera dai pregiudizi del suo tempo e determinata a conquistare emancipazione e uguaglianza. Con Emma Stone, Willem Dafoe, Christopher Abbott, Margaret Qualley e Mark Ruffalo.

Notte di pallone su Sky Sport: la Serie A apre la serata, Futsal in prime time e Remix Champions a chiudere

Su Sky Sport 1 alle 20:45 Calcio, Serie A: live dalle partite del massimo campionato italiano, tra immagini, analisi e aggiornamenti continui dal campo. A seguire, alle 23:15, Calcio, UEFA Champions League Remix: il meglio delle sfide europee con gol, highlights e giocate raccontate dai cronisti e dalle voci dei protagonisti.

Su Sky Sport Max alle 20:30 in campo il Calcio a 5 Maschile, Serie A Futsal: il massimo torneo italiano di futsal con ritmo, tecnica e tattica ad altissima intensità.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

