Clara contro Simona Ventura: la cantante vuole affossare il Grande Fratello I programmi TV di lunedì 24 novembre 2025: Il commissario Ricciardi, Mammuccari e Giletti sulla Rai, GF e Porro su Mediaset. E a GialappaShow c'è la bellissima cantautrice

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Scoprite il meglio disponibile nella sera di 24 novembre 2025. Una serata ricchissima di prime time, tra fiction, inchieste, reality, cinema e calcio internazionale: ecco la guida completa canale per canale.

Guanciale guida la notte Rai: noir, comicità in viaggio e il caso Garlasco

Rai 1 – 21:30 – Il Commissario Ricciardi. Napoli, 1932: Luigi Alfredo Ricciardi, interpretato da Lino Guanciale, è il commissario di polizia che vede i fantasmi delle vittime di morte violenta e ne ascolta l’ultimo pensiero. Un dono-maledizione che lo trascina dentro i delitti e i loro segreti. Con Enrico Ianniello, Serena Iansiti, Maria Vera Ratti. Tratto dai romanzi di Maurizio de Giovanni, il nuovo caso intreccia potere, fede e vendetta, mentre la vita privata del protagonista si avvicina a un punto di svolta.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Rai 2 – 21:20 – Lo spaesato. Teo Mammucari porta la sua comicità sui palchi dei teatri storici dei borghi italiani dopo averli attraversati, ascoltati e raccontati: interviste, incontri e aneddoti diventano materiale per una grande commedia popolare, dissacrante e spassionata, costruita direttamente dal vissuto di piazze e vicoli.

Rai 3 – 21:20 – Lo Stato delle Cose. Massimo Giletti scava nei grandi fatti della settimana con inchieste, documenti e testimonianze, mettendo al centro gli sviluppi del delitto di Garlasco e i nuovi interrogativi su tempi, luoghi e responsabilità. Un talk d’approfondimento che cerca i "perché delle cose", tra ricostruzioni e confronto serrato in studio.

Ventura e Porro infiammano il Biscione: reality, politica e adrenalina

Rete 4 – 21:33 – Quarta Repubblica. Il talk del lunedì condotto da Nicola Porro (Videonews) analizza politica, economia, società con reportage, dossier e dibattiti, senza rinunciare agli spazi satirici di Gene Gnocchi e al "Processo di Quarta Repubblica". Nato nel 2018, lo show alterna interviste, servizi e un parterre di ospiti ricorrenti come Vittorio Sgarbi, Daniele Capezzone e Piero Sansonetti, per una lettura schietta e combattiva dell’attualità.

Canale 5 – 21:20 – Grande Fratello. Simona Ventura governa una Casa sempre più spaccata: scontri, nomination e colpi di scena, tra flirt, accuse incrociate e provvedimenti che possono ribaltare gli equilibri. Una serata "rovente" che prosegue il filo delle polemiche nate dal cosiddetto "boxer‑gate" e dalle discussioni che coinvolgono i concorrenti più esposti della stagione.

Italia 1 – 21:25 – Fast e furious 8. L’action del 2017 (regia F. Gary Gray) mette Dom contro la sua "family" per un ricatto orchestrato da una mente criminale. In corsa tra città e ghiacci, l’adrenalina è garantita da un cast stellare che comprende Dwayne Johnson e Charlize Theron, con Scott Eastwood e Jason Statham pronti a rilanciare la sfida oltre il limite.

Augias, Panella e le grandi saghe: cultura, food challenge e dizi d’amore

La7 – 21:15 – La torre di Babele. Corrado Augias tesse un dialogo tra storia e presente, ospiti e libri, alla ricerca del "perché delle cose". Un programma che costruisce ponti tra temi culturali e attualità, con riflessioni accessibili e mai banali.

Nove – 21:30 – Little Big Italy. Il ristoratore Francesco Panella viaggia nelle città dove l’italianità è di casa e mette alla prova tre locali per autenticità, legame con la tradizione e "gusto di casa". Una sfida ai fornelli tra menu, accoglienza e storytelling del territorio, fino al verdetto finale.

Real Time – 21:35 – Hercai – Amore e vendetta (St. 3, Ep. 30). A Midyat (Mardin), la giovane Reyyan – cresciuta in un potente clan – si innamora di Miran, erede degli Aslanbey cresciuto nel culto della vendetta. Tra legami familiari, identità, onore e antichi rancori, la dizi turca intreccia melodramma e resa dei conti, puntando sulle scelte impossibili dei protagonisti.

Primi assoluti, cult e risate: Martone e Chandor su Sky, Gialappa’s in doppia, Stallone da Cielo

Sky Cinema 1 – 21:15 – Fuori. Mario Martone racconta il 1980 carcerario di Goliarda Sapienza, quando l’arresto per furto diventa inatteso laboratorio di rinascita e scrittura grazie all’incontro con un gruppo di giovani detenute. Con Valeria Golino, Matilda De Angelis, Elodie, Corrado Fortuna, Antonio Gerardi: un cast corale per un dramma intimo e politico.

Sky Cinema 2 – 21:15 – Margin call. La notte in cui tutto sta per crollare: un giovane analista scopre che la banca per cui lavora rischia il baratro, convocando un direttivo d’emergenza che mette in discussione l’etica della finanza. Thriller teso con Kevin Spacey, Demi Moore, Stanley Tucci, Jeremy Irons, Zachary Quinto, Paul Bettany.

Sky Uno – 21:30 – GialappaShow. La Gialappa’s Band, con Mago Forest al timone accompagnato dalla bellissima Clara, "moviola" la tv tra sketch, parodie e ospiti, passando al setaccio i tormentoni del piccolo schermo con un cast comico corale.

TV8 – 21:35 – GialappaShow. La versione in chiaro raddoppia il divertimento: battute, rubriche "acchiappa‑trend" e l’ironia corrosiva firmata Gialappa’s per una seconda finestra sulla stessa festa della tv.

Cielo – 21:20 – Rocky. Il classico di John G. Avildsen (1976) con Sylvester Stallone: l’underdog di Philadelphia sfida il campione Apollo Creed e conquista il pubblico con cuore e resistenza. Con Talia Shire, Burgess Meredith, Burt Young e il futuro Carl Weathers.

Premier, Serie A by night e nostalgia ’90: la notte "live" di Sky Sport

Sky Sport 1 – 21:00 – Calcio, Premier League. Il massimo campionato inglese in diretta serale: ritmo, duelli e stelle del calcio d’Oltremanica. Il canale allunga la maratona del grande calcio con un palinsesto che in giornata alterna top match e studi dedicati.

Sky Sport Max – 21:30 – 90/10. La rubrica che riporta sullo schermo i campioni e i gol indimenticabili tra anni Novanta e Duemila: highlights, storie e momenti simbolo per un viaggio sentimentale nel pallone.

Sky Sport Max – 22:00 – Calcio, Serie A. La notte del campionato italiano con la finestra serale sui match di cartello e gli approfondimenti: un racconto che abbraccia anche le grandi sfide d’Europa, dalla Premier alla Bundesliga, senza dimenticare le categorie italiane e il calcio femminile.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche