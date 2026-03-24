Le Libere Donne chiude: addio alla serie con Lino Guanciale Stasera, martedì 24 marzo 2026, ultima puntata della miniserie su Mario Tobino. Ilary Blasi cerca di approfittarne e di rilanciare il suo Grande Fratello Vip

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Scoprite il meglio disponibile nella sera di martedì 24 marzo 2026. Una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti in grado di convincere ogni tipo di pubblico.

Guanciale tra amori e dilemmi: Le libere donne guida la serata Rai, Sottile riapre i dossier

Rai 1 — 21:30 — Le libere donne. La miniserie firmata Michele Soavi porta in scena lo psichiatra-poeta Mario Tobino nell’ospedale di Maggiano, tra corsie femminili e Italia in guerra. Un incontro travolge la sua routine e apre un conflitto morale che rischia la carriera: l’eredità del libro "Le libere donne di Magliano" diventa racconto televisivo con un cast di livello. Protagonista Lino Guanciale accanto a Gaia Messerklinger (Margherita Lenzi), Fabrizio Biggio (Anselmi), Paolo Briguglia (Filippo) e Francesca Cavallin (Zonin). Stasera l’ultima puntata.

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Rai 2 — 21:20 — Stasera a letto tardi. The Jackal rovesciano lo sguardo sul mondo dei grandi dando la parola a bambine e bambini tra gag, candid, micro-interviste e "missioni" per il "Patentino da adulto". Uno show agile, con ritmo e leggerezza, che intreccia ironia e spunti di riflessione nella serata della seconda rete.

Rai 3 — 21:20 — FarWest. Salvo Sottile rimette al centro i "far west d’Italia": terre di confine dove le regole saltano e i più deboli pagano. Inchieste, collegamenti, testimonianze live e reportage ricostruiscono casi come il delitto di Garlasco (con il nodo cruciale dell’orario della morte di Chiara Poggi), "la famiglia del bosco", la vicenda di David Rossi e le criticità in reparti ospedalieri, con una continua dinamica tra studio e campo.

Berlinguer al contraddittorio, Blasi riaccende il GF VIP, Spider‑Man 2 torna all’assalto su Italia 1

Rete 4 — 21:30 — È sempre CartaBianca. Bianca Berlinguer orchestra il faccia a faccia sull’attualità, tra servizi mirati e un confronto serrato sui temi caldi del Paese: un format che ha fatto del contraddittorio la propria cifra, con analisi in tempo reale e ospiti chiamati a misurarsi su notizie e dossier del giorno.

Canale 5 — 21:20 — Grande Fratello Vip. Il reality di Endemol Shine Italy — versione celebrity del "padre" di tutti i reality — torna in prima serata con le sue regole classiche: convivenza h24, confessionale, nomination, televoto e montepremi finale (100.000 euro, metà in beneficenza). In "Storia del programma" si ripercorre dalle origini la struttura delle nomination e il passaggio di testimone in conduzione: dalle prime tre edizioni con Ilary Blasi, al lungo corso di Alfonso Signorini fino al nuovo corso tornato alle origini. In daytime e in diretta h24, il format resta una macchina narrativa che alterna prove, rivalità e strategia, alimentando il dibattito social e televisivo.

Italia 1 — 21:31 — Spider‑Man 2 (2004, 128’). Diretto da Sam Raimi, secondo capitolo della saga che ha ridefinito i cinecomic: Peter Parker cerca una vita normale dopo aver scelto di essere Spider‑Man, ma il nuovo nemico minaccia New York e gli affetti, mentre l’amico Harry sogna vendetta. Nel cast Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Alfred Molina, Rosemary Harris e James Franco. Fantasy d’azione con regia di Sam Raimi, energia autoriale e conflitti che scavano l’eroe oltre la maschera.

Floris incalza la politica, Conticini all’asta dei tesori, Montrucchio fa battere i cuori

La7 — 21:15 — Di martedì. Giovanni Floris analizza i fatti della settimana con interviste, sondaggi e un contraddittorio serrato su politica, economia e società. Chiusura con il punto di vista dei più piccoli, per un cambio di passo che smussa i toni della contesa con uno sguardo inatteso.

Nove — 21:30 — Cash or Trash – La notte dei tesori. Paolo Conticini guida un’arena di curiosità: persone convinte di avere un cimelio "da soffitta" si presentano davanti a cinque mercanti che si sfidano a colpi d’offerte. Trattative, storie, valutazioni e colpi di scena per capire chi riuscirà a fare l’affare migliore.

Real Time — 20:40 — Casa a prima vista. Docu‑reality ispirato a "Chasseur D’Appart": tre agenti (tra Milano e Roma) ascoltano desideri e budget dei clienti, selezionano gli immobili e li portano in visita fino alla scelta finale. Voce narrante di Andrea Pellizzari, ritmo da "sfida gentile" e attenzione alla qualità della vita in casa.

Real Time — 21:45 — Primo appuntamento. Il dating show tratto dal format "First Dates": due single si incontrano per una cena a lume di candela nel "Ristorante Geco". Dopo i confessionali singoli e di coppia, la decisione: rivedersi o dirsi addio. Con Flavio Montrucchio maître d’eccezione, in uno spazio che privilegia spontaneità, imbarazzi e seconde possibilità.

McConaughey in The Gentlemen, Barbieri giudica gli hotel, IGT accende TV8 e l’azione vola su Cielo

Sky Cinema 1 — 21:15 — The Gentlemen (2020, 113’). Guy Ritchie firma un gangster‑movie brillante: un impero della marijuana a Londra, un padrino americano pronto a ritirarsi e una scacchiera di complotti e tradimenti. Con Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Michelle Dockery, Jeremy Strong e Colin Farrell.

Sky Uno — 21:15 — Bruno Barbieri – 4 hotel. Lo spin‑off di "4 ristoranti": quattro albergatori della stessa area si ospitano a turno con check‑in, notte e colazione. Bruno Barbieri ispeziona (materasso, topper, cuscini, bagno, minibar), poi pagelle su location, servizi, camere, prezzi (e colazione). Confronto acceso, voti segreti e verdetto finale dello chef che può ribaltare la classifica; in palio 5.000 euro da reinvestire nell’attività.

TV8 — 21:40 — Italia’s Got Talent (St. 14, Ep. 3). Il talent trasversale dei "100 secondi": esibizioni che vanno dal canto alla magia, dai numeri acrobatici alla comicità, con giudici pronti a premiare con il golden buzzer il numero "da finale". In palio 100.000 euro e uno show a Las Vegas.

Cielo — 21:20 — Cani sciolti (2013, 109’). Action ad alta tensione: due agenti sotto copertura, un’operazione saltata e una scia di nemici anche tra i superiori. Nel cast Denzel Washington, Mark Wahlberg, Paula Patton, Bill Paxton e James Marsden. Con link a Denzel Washington.

Eurolega, CEV e speciali UEFA: maratona dallo studio ai campi su Sky Sport

Sky Sport 1 — 19:00 — Basket, Eurolega. Vetrina live e finestre dedicate alla massima competizione europea per club maschili: calendario serrato, approfondimenti tecnici e telecronache per non perdere il meglio della giornata.

Sky Sport Max — 20:00 — Pallavolo Maschile, CEV Champions League. La coppa regina della pallavolo europea: sfide ad alta intensità, tecnica sopraffina e maratone di campo per vivere il top del volley maschile.

Sky Sport Max — 22:00 — Calcio, UEFA Magazine European Qualifiers. Focus sulle qualificazioni UEFA: interviste, curiosità e immagini inedite per raccontare i protagonisti e i retroscena del cammino verso i grandi tornei.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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