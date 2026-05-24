Stasera in tv (24 maggio): Fazio chiude con Lino Guanciale e le Iene sparano l'ultima 'bomba' su Garlasco Cosa vedere oggi in prima serata: Report su Rai 3 riparte con Ranucci, Le Iene tornano su Italia 1, su La7 In onda e su TV8 il pre‑gara F1. Intrattenimento, inchieste e sport per tutti i gusti.

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Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi, 24 maggio 2026: dal gran finale di un’icona della tv alle inchieste, passando per concerti, serie e pallone.

Frau Klara irrompe su Rai 1, Nolan corre su Rai 2 e Ranucci riaccende i riflettori

Su Rai 1 alle 21:30 Purché finisca bene – Cercasi tata disperatamente (2026, 100’, regia di Laura Chiossone). La collana di commedie sentimentali più amata della prima rete riparte con la storia di Marta Sironi (Elena Radonicich), aspirante stand‑up comedian rimasta senza lavoro e casa, che si inventa la severissima "Frau Klara" per farsi assumere come tata dal vedovo Lorenzo Nuti, interpretato da Giorgio Pasotti. Tra bugie, ricatti e imprevisti domestici, i due figli di lui scoprono l’inganno e tutto si complica. Nel cast anche Giulietta Rebeggiani, Leo Besozzi, Alessio Praticò, Riccardo Maria Manera, Piera Russo, Domenico Pinelli, Pietro Delle Piane e Neri Marcorè. La serata inaugura la nuova stagione della collana (prossima tappa "Meglio tardi che mai" il 31 maggio) ed è disponibile anche su RaiPlay.

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Su Rai 2 alle 21:00 The Rookie (2025, 43’ a episodio). John Nolan, 45 anni, appena uscito dall’accademia LAPD, affronta casi imprevedibili e scelte difficili nelle strade di Los Angeles. Nel cast Nathan Fillion, Alyssa Diaz, Richard T. Jones, Titus Makin, Mercedes Mason, Melissa O’Neil, Afton Williamson, Eric Winter e Mekia Cox: un poliziesco che alterna tensione, ironia e crescita personale del protagonista "rookie" più anziano in servizio.

Su Rai 3 alle 21:00 Report. Dallo storico imprinting di Milena Gabanelli alla guida di Sigfrido Ranucci, il programma simbolo dell’inchiesta tv torna con servizi che mettono a fuoco poteri, responsabilità e vulnerabilità del sistema. Nelle scorse settimane non sono mancate polemiche e richiami interni per l’impostazione editoriale, ma la squadra continua a scavare "a 360 gradi" tra politica, istituzioni e digitale: il marchio di un giornalismo d’indagine riconoscibile e rigoroso.

Giordano alza il volume, Canale 5 vira sul thriller turco, Le Iene tornano all’attacco

Su Rete 4 alle 21:33 Fuori dal coro. Il talk di Mario Giordano (ideatore e conduttore dal 2018) porta in prime time attualità, politica, economia e cronaca con il suo stile diretto: dalle celebri sagome in studio alla rubrica "Il punto" di Luisella Costamagna, tra collegamenti e ospiti ricorrenti. Un’arena che non rinuncia al confronto acceso e ai servizi "di pancia".

Su Canale 5 alle 21:21 Racconto di una notte (2024, Serie TV). Thriller d’ambientazione turca con Burak Deniz, Su Burcu Coskun, Gurkan Uygun, Ozlem Turkad, Kerem Arslanoglu, Emel Colgecen, Deniz Gurkan, Tutku Karadayi e Pinar Hamzaoglu. A 20 anni dall’omicidio del padre, l’ispettore Mahir torna a Denizli per fare giustizia: l’incontro con Canfeza, legata ai nemici di un tempo, lo trascina in una rete di segreti e tradimenti tra rituali antichi e alleanze infrante. Un’indagine che diventa viaggio nel passato fino a una notte destinata a cambiare tutto.

Su Italia 1 alle 21:13 Le Iene. Dalla nascita nel 1997, il format di infotainment ideato da Davide Parenti alterna inchieste, reportage, scherzi e interviste con lo stile graffiante degli inviati in nero. Una lunga storia di conduttori e volti (da Ilary Blasi ad Alessia Marcuzzi, dai trii maschili e femminili alla voce della Gialappa’s), premi tv e puntate "Inside" monotematiche: il marchio resta quello della satira irriverente che mette il dito nelle piaghe della cronaca. Tra i servizi più attesi della serata, torna al centro dell’attenzione anche il delitto di Garlasco. Alessandro De Giuseppe analizzerà i più recenti sviluppi delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, approfondendo le nuove piste emerse negli ultimi mesi e i numerosi interrogativi che ancora oggi non hanno trovato una risposta certa. Quella in onda stasera sarà l’ultima puntata stagionale.

Parole in primo piano su La7, vacanze da giudicare su Real Time

Su La7 alle 20:35 In onda. Dopo il TgLa7, l’approfondimento giornalistico entra nel vivo dei temi caldi del giorno con analisi, ospiti e commenti in studio: uno spazio agile e chiaro per leggere l’attualità politica.

Su Real Time alle 20:45 Turisti per case. Ida Di Filippo, Gianluca Torre e Tommaso Zorzi mettono a confronto due holiday home per puntata valutandole su Posizione, Home Tour e Ospitalità ("Ok", "Ottimo", "Top"). Alla fine del doppio soggiorno, l’host con più "Top" vince una recensione firmata: un viaggio tra concept originali, accoglienza e storie di proprietari che rende la vacanza un’esperienza da raccontare.

Downton Abbey dice addio: Cannavacciuolo in missione, su TV8 playoff e pre‑F1, Cielo è thriller

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 Downton Abbey – Il gran finale (2025, 124’, regia di Simon Curtis). Agli inizi degli anni ’30, i Crawley affrontano scandali e crisi economiche mentre la modernità bussa alle porte della tenuta: un epilogo corale scritto dal creatore Julian Fellowes, con il cast storico (Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Elizabeth McGovern, Jim Carter, Joanne Froggatt e molti altri) e un omaggio all’indimenticabile Lady Violet di Maggie Smith. Un addio elegante e commovente a una saga da record, in onda in prima tv e disponibile on demand.

Su Sky Uno alle 21:15 Cucine da incubo. Antonino Cannavacciuolo torna nei ristoranti in crisi: ispezione totale (igiene, cucina, sala), assaggi, analisi degli errori e restyling con nuovo menù prima del servizio della "rinascita". Dal 2013 il format salva locali alternando disciplina, empatia e scosse motivazionali.

Su TV8 alle 20:00 Calcio, Serie B – Finale Playoff (Andata): Catanzaro‑Monza (2026). Primo atto della partita che vale una stagione: la sorpresa Catanzaro di Alberto Aquilani punta l’ultimo salto, ma l’ostacolo è il Monza di Paolo Bianco. Atmosfera da grandi occasioni per un duello che profuma di promozione.

Su TV8 alle 22:00 F1 Paddock Live Pre Gara. L’avvicinamento al Gran Premio: analisi del weekend, interviste, giri di riscaldamento e le ultime dalla griglia prima del via. Il modo migliore per entrare nel clima della corsa.

Su Cielo alle 21:20 La fratellanza (2017, 121’, regia di Ric Roman Waugh). Nikolaj Coster‑Waldau, Jon Bernthal e Lake Bell in un thriller carcerario teso: per sopravvivere in prigione Jacob si unisce a una pericolosa fratellanza; una volta fuori, sarà costretto a spingersi oltre per proteggere la sua famiglia.

Su Nove alle 19:30 Che tempo che fa. Ultima puntata stagionale del talk show di Fabio Fazio. Tra gli ospiti della serata Lino Guanciale e Leonardo Pieraccioni.

Su Sky Sport Max alle 20:45 La giovane Italia (Sport, Calcio). Appuntamento dedicato al calcio e ai suoi talenti, in fascia serale.

Su Sky Sport Max alle 21:00 Calcio, Serie C. Le partite della Serie C del campionato italiano di calcio: serata dedicata ai match della terza serie, tra sogni di promozione e salvezze da conquistare.

Su Sky Sport 1 alle 20:00 Calcio, Serie B. Il campionato cadetto in prima serata: una vetrina sui match più attesi, tra corsa playoff e lotte salvezza.

Guida Sky Sport: palinsesto dedicato (nessuna scheda aggiuntiva nei dati odierni)

In questa sezione trovereste gli appuntamenti con emittente "Sky Sport" pura: nei dati odierni, gli eventi sportivi in onda sui canali Sky Sport 1 e Sky Sport Max sono stati inseriti nella sezione Intrattenimento Sky e li avete già trovati elencati sopra.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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Ore 14 Rai 2 21:20

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