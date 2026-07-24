Stasera in tv, venerdì 24 luglio: duello tra Tim Summer Hits e L’erede
Cosa vedere stasera in tv? In prima serata Quarto Grado su Rete 4 affronta i grandi casi irrisolti, mentre su Sky Cinema 1 arriva il thriller politico Official Secrets e su La7 il caso storico dell’Andrea Doria.
Se siete indecisi sul programma da scegliere nella serata del 24 luglio 2026, qui trovate tutto il meglio della prima serata: musica live, grandi serie, cinema e approfondimenti per accontentare ogni gusto.
[p][/p]
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Rai, la piazza delle hit e il ritorno del poliziotto cult
Rai 1 – Tim Summer Hits alle 21:30. Il festival musicale dell’estate 2026 accende Piazza del Popolo a Roma con i big e le rivelazioni del momento, per una maratona di hit e duetti guidata da Carlo Conti e Andrea Delogu. Un jukebox televisivo che porta in tv i brani più ascoltati della stagione, con l’energia della piazza che fa coro in ogni esibizione.
Rai 2 – L’ispettore Coliandro – Il ritorno alle 21:20. Diretto dai Manetti Bros, il poliziotto più pasticcione e incorruttibile della tv torna con il suo mix inconfondibile di noir e comicità involontaria: un eroe "a sua insaputa" che finisce sempre tra i guai pur di assicurare i colpevoli alla giustizia. Protagonista Giampaolo Morelli, con Paolo Sassanelli, Giuseppe Solari e Veronika Logan.
Rai 3 – Amiamoci finché siamo vivi alle 21:15. Regia di Jean-Pierre Améris, con Gérard Darmon e Valérie Lemercier: Antoine, cantante settantenne disilluso, parte verso Ginevra per il suicidio assistito dopo un malore che lo ha tolto dal palco. Sul treno incontra Victoire, fan bizzarra e piena di vita: tra imprevisti, fughe e incidenti esilaranti, nasce un legame che stravolge i piani e riaccende la voglia di vivere.
Mediaset, tra cronaca che scotta, soap d’amore e sirene in azione
Rete 4 – Quarto Grado alle 21:33. Il cult della cronaca nera firmato VideoNews ripercorre i grandi casi con inchieste, testimonianze e consulenze tecniche. Dalle zone d’ombra del delitto di Garlasco ai casi più discussi degli ultimi anni, Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero guidano un confronto serrato con esperti e inviati per mettere a fuoco documenti, alibi, reperti e nuove ipotesi investigative. Una formula che nel tempo ha generato spin-off e una community fedelissima, tra studio e collegamenti sul campo.
Canale 5 – L’erede alle 21:21. Nella soap turca, gli Yelduran e i Kordagli fermano una storica faida con un matrimonio combinato tra Serhat e Yildiz. Serhat, stimato chirurgo a Istanbul, rifiuta il vincolo e il peso di "erede" della dinastia: l’incontro con Melek e un incidente che lo porta in sala operatoria cambiano tutto. Tra onore, scelte di cuore e destino familiare, la vita del medico prende una svolta inattesa nella cornice di Urfa. Con Ilhan Sen, Aybuke Pusat, Biran Damla Yilmaz, Veda Yurtsever Ipek.
Italia 1 – Chicago Fire alle 21:27. Al Chicago Firehouse 51, pompieri e paramedici vivono l’equilibrio sottile tra missioni al limite e fragilità personali: il contrasto tra Matthew Casey e Kelly Severide rialza la tensione, ma davanti al fuoco la squadra diventa una sola cosa. Con Jesse Spencer, Taylor Kinney, Eamonn Walker, David Eigenberg, Kara Killmer, Alberto Rosende e Hanako Greensmith: azione, cuore e vita di caserma.
La7 e Discovery, verità riemerse dal mare e satira tagliente
La7 – Il naufragio dell’Andrea Doria – La verità tradita alle 21:15. Un documentario che riordina, cinquant’anni dopo, i tasselli del più grande disastro marittimo italiano con straordinari materiali d’archivio e immagini inedite. Un lavoro che riassegna responsabilità e meriti, ricomponendo il puzzle di una tragedia che ancora interroga storici e opinione pubblica.
Nove – I migliori Fratelli di Crozza alle 21:30. Il best of dello show di Maurizio Crozza: personaggi, parodie e stoccate all’attualità in una galleria di maschere che racconta vizi, tic e storture del presente. Satira d’autore, tra politica, costume e costume politico.
Real Time – Cake Star – Pasticcerie in sfida alle 21:40. Dal 2018 il talent elegge la miglior pasticceria cittadina con prove su cabaret delle paste, estetica del locale e "pezzo forte". Dalla quarta edizione, il "cliente di fiducia" può ribaltare la gara con 5 punti bonus: un meccanismo che, unito alla guida di Katia Follesa e Damiano Carrara, ha trasformato il giovedì Discovery in un rito goloso.
Sky, thriller di segreti, nozze in competizione e gialli di Pineta
Sky Cinema 1 – Official secrets – Segreto di stato alle 21:15. Gavin Hood racconta il caso reale della whistleblower che svelò un’operazione angloamericana per condizionare l’ONU alla vigilia dell’Iraq 2003: un thriller civile tra coscienza e ragion di Stato. Con Keira Knightley, Matt Smith, Rhys Ifans, Ralph Fiennes.
Sky Uno – Quattro matrimoni alle 21:15. Quattro spose si giudicano su abito, cerimonia e ricevimento per conquistare il premio finale: tra storytelling, ospitalità ed "effetto wow", la gara si gioca sul dettaglio e sull’organizzazione perfetta del giorno del sì.
TV8 – I delitti del BarLume – Gatte da pelare alle 21:40. Nuovo caso per il microcosmo di Pineta: battute al vetriolo e indagini fuori asse nell’ormai classico mix di giallo balneare e ironia corrosiva. Nel cast Filippo Timi, Stefano Fresi, Corrado Guzzanti, Enrica Guidi, Lucia Mascino, Alessandro Benvenuti.
Cielo – Non ti muovere alle 21:20. Sergio Castellitto dirige e interpreta dal romanzo di Margaret Mazzantini un dramma denso di colpa e riscatto: un chirurgo fa i conti con una relazione che riapre ferite profonde. Con Claudia Gerini, Marco Giallini, Penélope Cruz, Sergio Castellitto.
Sky Sport, palasport bollenti e motori in notturna
Sky Sport 1 – Basket, Eurolega alle 21:30. La massima competizione europea per club: tecnica, fisicità e tattica ai massimi livelli, con partite che si decidono sui possessi chiave e rotazioni studiate al millimetro.
Sky Sport Max – L’uomo della Domenica alle 21:30. Giorgio Porrà firma il suo racconto sportivo tra memoria, ritratti e poesia del gesto: un approfondimento che intreccia campioni, storie e icone.
Sky Sport Max – Automobilismo, GT World Challenge Europe alle 22:30. Le Gran Turismo GT3 delle case ufficiali riportano in pista bagarre, pit-stop e gestione gomme: format endurance e sprint in cui strategia e costanza fanno la differenza.
Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
Potrebbe interessarti anche
Stasera in tv (17 luglio), Conti e Delogu infiammano Rai 1 mentre Nuzzi rilancia il caso Garlasco
Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di venerdì 17 luglio: Ozpete...
Stasera in tv: Nuzzi indaga su Garlasco in 'Quarto Grado', 'L’erede' accende Canale 5
Cosa vedere stasera in tv? Indiana Jones su Italia 1, il meglio di Propaganda Live s...
Stasera in tv: oltre a Mondiali e film, c'è l'informazione con 'Quarto Grado' e 'Propaganda Live'
Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di venerdì 12 giugno: Il mam...
Stasera in tv: Gianluigi Nuzzi indaga a Quarto Grado e debutta L’Erede su Canale 5
Cosa vedere stasera in tv? Tra il talk satirico Propaganda Live su La7, l’irresistib...
Stasera in tv: torna L'erede su Canale 5, sfida tra talk con Quarto Grado e Propaganda
Cosa vedere oggi? Diamond League ed America’s Cup su Sky Sport, Zoro con Propaganda ...
Gianluigi Nuzzi prova a resistere (con Garlasco) a un destino già scritto
Questa sera, venerdì 10 luglio 2026, Spagna-Belgio promette di monopolizzare gli asc...
Stasera in TV, Rai 1 stravolge la prima serata ma il rischio è che non basti
Oggi, venerdì 3 luglio 2026, il TG1 va in onda mezz'ora prima e De Martino salta per...
I film in TV nella serata di venerdì 24 luglio: commedia, thriller o...Transformers?
Da Amiamoci finché siamo vivi su Rai 3 ai blockbuster di Sky Cinema come Official Se...