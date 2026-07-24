Stasera in tv, venerdì 24 luglio: duello tra Tim Summer Hits e L’erede Cosa vedere stasera in tv? In prima serata Quarto Grado su Rete 4 affronta i grandi casi irrisolti, mentre su Sky Cinema 1 arriva il thriller politico Official Secrets e su La7 il caso storico dell’Andrea Doria.

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Se siete indecisi sul programma da scegliere nella serata del 24 luglio 2026, qui trovate tutto il meglio della prima serata: musica live, grandi serie, cinema e approfondimenti per accontentare ogni gusto.

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Rai, la piazza delle hit e il ritorno del poliziotto cult

Rai 1 – Tim Summer Hits alle 21:30. Il festival musicale dell’estate 2026 accende Piazza del Popolo a Roma con i big e le rivelazioni del momento, per una maratona di hit e duetti guidata da Carlo Conti e Andrea Delogu. Un jukebox televisivo che porta in tv i brani più ascoltati della stagione, con l’energia della piazza che fa coro in ogni esibizione.

Rai 2 – L’ispettore Coliandro – Il ritorno alle 21:20. Diretto dai Manetti Bros, il poliziotto più pasticcione e incorruttibile della tv torna con il suo mix inconfondibile di noir e comicità involontaria: un eroe "a sua insaputa" che finisce sempre tra i guai pur di assicurare i colpevoli alla giustizia. Protagonista Giampaolo Morelli, con Paolo Sassanelli, Giuseppe Solari e Veronika Logan.

Rai 3 – Amiamoci finché siamo vivi alle 21:15. Regia di Jean-Pierre Améris, con Gérard Darmon e Valérie Lemercier: Antoine, cantante settantenne disilluso, parte verso Ginevra per il suicidio assistito dopo un malore che lo ha tolto dal palco. Sul treno incontra Victoire, fan bizzarra e piena di vita: tra imprevisti, fughe e incidenti esilaranti, nasce un legame che stravolge i piani e riaccende la voglia di vivere.

Mediaset, tra cronaca che scotta, soap d’amore e sirene in azione

Rete 4 – Quarto Grado alle 21:33. Il cult della cronaca nera firmato VideoNews ripercorre i grandi casi con inchieste, testimonianze e consulenze tecniche. Dalle zone d’ombra del delitto di Garlasco ai casi più discussi degli ultimi anni, Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero guidano un confronto serrato con esperti e inviati per mettere a fuoco documenti, alibi, reperti e nuove ipotesi investigative. Una formula che nel tempo ha generato spin-off e una community fedelissima, tra studio e collegamenti sul campo.

Canale 5 – L’erede alle 21:21. Nella soap turca, gli Yelduran e i Kordagli fermano una storica faida con un matrimonio combinato tra Serhat e Yildiz. Serhat, stimato chirurgo a Istanbul, rifiuta il vincolo e il peso di "erede" della dinastia: l’incontro con Melek e un incidente che lo porta in sala operatoria cambiano tutto. Tra onore, scelte di cuore e destino familiare, la vita del medico prende una svolta inattesa nella cornice di Urfa. Con Ilhan Sen, Aybuke Pusat, Biran Damla Yilmaz, Veda Yurtsever Ipek.

Italia 1 – Chicago Fire alle 21:27. Al Chicago Firehouse 51, pompieri e paramedici vivono l’equilibrio sottile tra missioni al limite e fragilità personali: il contrasto tra Matthew Casey e Kelly Severide rialza la tensione, ma davanti al fuoco la squadra diventa una sola cosa. Con Jesse Spencer, Taylor Kinney, Eamonn Walker, David Eigenberg, Kara Killmer, Alberto Rosende e Hanako Greensmith: azione, cuore e vita di caserma.

La7 e Discovery, verità riemerse dal mare e satira tagliente

La7 – Il naufragio dell’Andrea Doria – La verità tradita alle 21:15. Un documentario che riordina, cinquant’anni dopo, i tasselli del più grande disastro marittimo italiano con straordinari materiali d’archivio e immagini inedite. Un lavoro che riassegna responsabilità e meriti, ricomponendo il puzzle di una tragedia che ancora interroga storici e opinione pubblica.

Nove – I migliori Fratelli di Crozza alle 21:30. Il best of dello show di Maurizio Crozza: personaggi, parodie e stoccate all’attualità in una galleria di maschere che racconta vizi, tic e storture del presente. Satira d’autore, tra politica, costume e costume politico.

Real Time – Cake Star – Pasticcerie in sfida alle 21:40. Dal 2018 il talent elegge la miglior pasticceria cittadina con prove su cabaret delle paste, estetica del locale e "pezzo forte". Dalla quarta edizione, il "cliente di fiducia" può ribaltare la gara con 5 punti bonus: un meccanismo che, unito alla guida di Katia Follesa e Damiano Carrara, ha trasformato il giovedì Discovery in un rito goloso.

Sky, thriller di segreti, nozze in competizione e gialli di Pineta

Sky Cinema 1 – Official secrets – Segreto di stato alle 21:15. Gavin Hood racconta il caso reale della whistleblower che svelò un’operazione angloamericana per condizionare l’ONU alla vigilia dell’Iraq 2003: un thriller civile tra coscienza e ragion di Stato. Con Keira Knightley, Matt Smith, Rhys Ifans, Ralph Fiennes.

Sky Uno – Quattro matrimoni alle 21:15. Quattro spose si giudicano su abito, cerimonia e ricevimento per conquistare il premio finale: tra storytelling, ospitalità ed "effetto wow", la gara si gioca sul dettaglio e sull’organizzazione perfetta del giorno del sì.

TV8 – I delitti del BarLume – Gatte da pelare alle 21:40. Nuovo caso per il microcosmo di Pineta: battute al vetriolo e indagini fuori asse nell’ormai classico mix di giallo balneare e ironia corrosiva. Nel cast Filippo Timi, Stefano Fresi, Corrado Guzzanti, Enrica Guidi, Lucia Mascino, Alessandro Benvenuti.

Cielo – Non ti muovere alle 21:20. Sergio Castellitto dirige e interpreta dal romanzo di Margaret Mazzantini un dramma denso di colpa e riscatto: un chirurgo fa i conti con una relazione che riapre ferite profonde. Con Claudia Gerini, Marco Giallini, Penélope Cruz, Sergio Castellitto.

Sky Sport, palasport bollenti e motori in notturna

Sky Sport 1 – Basket, Eurolega alle 21:30. La massima competizione europea per club: tecnica, fisicità e tattica ai massimi livelli, con partite che si decidono sui possessi chiave e rotazioni studiate al millimetro.

Sky Sport Max – L’uomo della Domenica alle 21:30. Giorgio Porrà firma il suo racconto sportivo tra memoria, ritratti e poesia del gesto: un approfondimento che intreccia campioni, storie e icone.

Sky Sport Max – Automobilismo, GT World Challenge Europe alle 22:30. Le Gran Turismo GT3 delle case ufficiali riportano in pista bagarre, pit-stop e gestione gomme: format endurance e sprint in cui strategia e costanza fanno la differenza.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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