Stasera in tv: non solo Mondiali e cinema, parte Temptation Island con Filippo Bisciglia Cosa vedere stasera in tv? Thriller d’autore con Mothers’ instinct su Rai 2, legalità con Lezioni di mafie su La7 e adrenalina con Gran Turismo su Sky Cinema 1.

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Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco il meglio della prima serata di mercoledì 24 giugno 2026: una guida rapida e aggiornata con storie, volti e generi per tutti i gusti.

Svizzera–Canada accende Rai 1, Sciarelli riapre i dossier e Chastain–Hathaway in un thriller d’autore

Su Rai 1 alle 21:00 va in onda Calcio, Mondiali 2026 – 3a giornata (Gruppo B): Svizzera-Canada. Nella sinossi: ultima curva del girone e sfida ad altissima tensione, con la consapevolezza che un pareggio potrebbe bastare a entrambe per staccare il pass verso i sedicesimi della Coppa del Mondo in Canada, Messico e Stati Uniti.

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Su Rai 2 alle 21:20 arriva Mothers’ instinct (2024, 94’, regia di Benoît Delhomme). Nel cast Jessica Chastain, Anne Hathaway e Anders Danielsen Lie. Sinossi: Alice e Celine vivono un equilibrio perfetto tra famiglia e successo, infranto da un tragico incidente che scatena sensi di colpa e paranoie in grado di minare un profondo legame fraterno. Un thriller psicologico teso e raffinato.

Su Rai 3 alle 21:15 appuntamento con Chi l’ha visto?. Nato il 30 aprile 1989, lo storico programma ha messo al centro persone scomparse, indagini e ricostruzioni con testimonianze dei familiari, fino a diventare – con la conduzione di Federica Sciarelli – un riferimento anche per inchieste su celebri casi di cronaca italiana. In palmarès spiccano i Telegatti (1990, 1991, 1999) e il Premio Regia Televisiva (1990 e 2011). La trasmissione va in onda il mercoledì sera e ha reso disponibili spezzoni in streaming su RaiPlay.

Brindisi al contrattacco su Rete 4, Bisciglia riaccende Temptation Island, Jackson sotto tiro su Italia 1

Su Rete 4 alle 21:33 c’è Zona bianca (2021). Ideato e condotto da Giuseppe Brindisi, è il talk nato in pandemia per accompagnare il ritorno alla normalità e oggi dedicato a politica, società e cronaca, con puntate-fiume, un parterre variegato di ospiti e la diretta dallo studio 7 del Centro di Produzione Mediaset di Cologno Monzese.

Su Canale 5 alle 21:20 torna Temptation Island, il docu-reality dei sentimenti raccontato da Filippo Bisciglia: sette coppie – non sposate e senza figli in comune – vivono separate per 21 giorni, senza contatti con l’esterno, tra villaggi e falò di confronto. La sinossi sottolinea il cuore del format: mettere alla prova la solidità del rapporto, interrogarsi sulla felicità di coppia, misurarsi con gelosie e progettualità future.

Su Italia 1 alle 21:30 film d’azione con Big Game – Caccia al presidente (2014, 90’, regia di Jalmari Helander). Nel cast anche Samuel L. Jackson, Ray Stevenson, Jim Broadbent, Onni Tommila, Victor Garber e Ted Levine: un mix di spettacolarità e ritmo in prima serata.

Gratteri fa scuola su La7, la commedia degli ex invade il Nove, Zorzi premia l’ospitalità su Real Time

Su La7 alle 21:15 spazio a Lezioni di mafie: quattro puntate per analizzare – con gli studenti dell’Università Roma Tre – evoluzione e attualità della criminalità organizzata. In cattedra il procuratore Nicola Gratteri, conduce Paolo Di Giannantonio con la partecipazione di Antonio Nicaso: un percorso didattico e civile che unisce aula e televisione.

Su Nove alle 21:30 va in onda Ex – Amici come prima! (2011, 100’, regia di Carlo Vanzina). Corale di storie in cui gli "ex" rientrano nella vita dei protagonisti stravolgendone le prospettive: da un politico neo-eletto che incontra una premier balcanica a una donna che s’innamora dell’avvocatessa che la difende, passando per equivoci d’aeroporto e analisi che cambiano i sentimenti. Nel cast Vincenzo Salemme, Enrico Brignano, Natasha Stefanenko, Teresa Mannino, Anna Foglietta, Ricky Memphis, Gabriella Pession, Paolo Ruffini, Liz Solari e molti altri.

Su Real Time alle 21:40 il docu-reality Turisti per case mette a confronto due holiday home a puntata: Ida Di Filippo, Gianluca Torre e Tommaso Zorzi valutano Posizione, Home Tour e Ospitalità con i giudizi "Ok", "Ottimo" e "Top". Al termine, l’host con più "Top" conquista una recensione firmata: storytelling, dettagli e accoglienza made in Italy.

Gran Turismo scatena i motori, Borghese chiama le celebrity ai fornelli, su Cielo Nicolas Cage caccia nell’ombra

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 arriva Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile (2023, 135’, regia di Neill Blomkamp): un giovane gamer, un ex pilota e un dirigente appassionato mettono tutto in gioco per primeggiare in uno degli sport più elitari al mondo. Nel cast David Harbour, Orlando Bloom, Darren Barnet, Emelia Hartford e Josha Stradowski.

Su Sky Uno alle 21:15 tocca a Alessandro Borghese – Celebrity Chef: due celebrieties, affiancate dalla brigata del ristorante "Il Lusso della Semplicità", si sfidano ai fornelli con un menù degustazione in tre portate, sotto l’occhio (e il gusto) del padrone di casa Alessandro Borghese.

Su TV8 alle 21:40 spazio a Quattro matrimoni: quattro spose giudicano abito, cerimonia e ricevimento delle rivali per conquistare l’ambito premio; tradizione, creatività e sorpresa si incrociano nel "giorno più bello".

Su Cielo alle 21:20 in prima serata Primal (2019, 97’, regia di Nick Powell). Con Nicolas Cage, Famke Janssen, Kevin Durand, Michael Imperioli e LaMonica Garrett: un cacciatore di animali rari cattura un giaguaro bianco, ma la fuga di un assassino politico a bordo della nave libera la belva e scatena una caccia claustrofobica tra corridoi e minacce imprevedibili.

Sinner e Wimbledon raccontano il tennis, Sky Sport 1 apre con il basket: poi MotoGP, IndyCar e WRC su Sky Sport Max

Su Sky Sport 1 alle 19:30 amichevole internazionale con Basket, Amichevole Internazionale: vetrina per le Nazionali maschili tra test tecnici e rodaggio in vista dei grandi eventi.

Su Sky Sport 1 alle 21:30 speciale Tennis, Sinner, Re di Roma 50 anni dopo (2026): uno sguardo celebrativo sul trionfo romano che riaccende l’orgoglio azzurro.

Su Sky Sport 1 alle 22:30 Tennis, Wimbledon Official Film 2025 (2025): i momenti più emozionanti dell’ultimo Championships in un racconto ufficiale tra erba, tradizione e impresa sportiva.

Su Sky Sport Max alle 20:00 ecco Motociclismo, MotoGP: gli appuntamenti clou del motomondiale con analisi, highlights e il rombo della classe regina.

Su Sky Sport Max alle 21:00 si corre con Automobilismo, IndyCar Series: strategie, pit-stop e bagarre ad alta intensità dal massimo campionato a ruote scoperte degli Stati Uniti.

Su Sky Sport Max alle 23:15 chiusura con WRC Highlight Show: il meglio dal mondiale rally tra salti, polvere e prove speciali da brivido.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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