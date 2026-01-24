Stasera in tv (24 gennaio), De Filippi sfida Clerici e Timi riapre il BarLume
Cosa vedere oggi: il dramma Schindler’s List su Rete 4, Gomorra – La serie in chiaro su Cielo e i fornelli di MasterChef Italia su Sky Uno. Su Sky Sport spazio a Ligue 1 e United Rugby Championship.
Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco il meglio di sabato 24 gennaio 2026: una guida rapida e completa per scegliere cosa vedere tra show, cinema, serie e sport live.
Clerici guida i Kids e l’FBI entra in azione su Rai
Rai 1 • 21:30 • The Voice Kids — Antonella Clerici conduce la versione junior del talent ideato da John de Mol: orchestra live, Blind Auditions con poltrone girevoli e l’ormai celebre Super Pass. In giuria, tra energia e coaching mirato, Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt seguono i giovani talenti (7–14 anni) nel loro percorso fino alla finalissima, dove decide anche il pubblico in studio.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Rai 2 • 21:20 • F.B.I. (2022, 44’) — Procedural ambientato nel cuore di New York: ritmo serrato tra analisi, pedinamenti e blitz. Nel cast Missy Peregrym, Zeeko Zaki, Alana de la Garza, Jeremy Sisto, John Boyd, Katherine Renee Turner, Ebonée Noel e Sela Ward per missioni ad alto rischio con la task force federale.
Rai 3 • 21:25 • La città ideale — Massimiliano Ossini accompagna in un viaggio divulgativo tra innovazione tecnologica, architetture visionarie e sostenibilità: un racconto che intreccia futuro possibile, qualità della vita e rispetto della natura per immaginare davvero la "città ideale".
Schindler commuove, De Filippi riapre le buste su Mediaset
Rete 4 • 21:33 • Schindler’s List – La lista di Schindler (1993, 194’, regia di Steven Spielberg) — Film drammatico con Ben Kingsley e Liam Neeson. Un grande classico che racconta, con intensità e rigore, una delle pagine più dolorose del Novecento.
Canale 5 • 21:40 • C’è posta per te — Il people show ideato da Maria De Filippi (con Alberto Silvestri) mette al centro persone comuni e ricongiungimenti possibili. La formula: invito in studio tramite i "postini", busta da aprire o chiudere, confronto diretto e sorprese con ospiti. Dalla prima puntata del 12 gennaio 2000, una lunga storia di emozioni, racconti familiari e colpi di scena in prima serata.
Italia 1 • 21:30 • Asterix e Obelix: il regno di mezzo (2023, 114’, regia di Guillaume Canet) — Commedia d’avventura: dalla Gallia alla Cina per salvare l’imperatrice e la principessa Fu Yi, mentre Giulio Cesare e il generale Caius Antivirus incombono. Nel cast Marion Cotillard, Vincent Cassel, Guillaume Canet, Jonathan Cohen, Angèle.
Gramellini accende il dibattito, confronto serrato sul Nove
La7 • 20:35 • In altre parole — Massimo Gramellini costruisce un rotocalco d’attualità con parole‑chiave, racconti e ospiti fissi (tra cui un cantautore, un comico, divulgatori e giornaliste). In diretta dagli studi romani, sguardo critico e tono civile per leggere la settimana.
Nove • 21:30 • Accordi e disaccordi — Un argomento, due ospiti con posizioni opposte e un’ora di confronto serrato. Un’arena agile per idee, tesi e antitesi senza filtri tra attualità e costume.
Real Time • 21:45 • Dottor Hekim – Medico geniale (St. 2, Ep. 11) — Ates, specialista in malattie infettive e nefrologia, guida un team in competizione continua, con piglio anticonformista e antisistema ospedaliero. Nel cast Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz e Damla Colbay.
BarLume tra squali e misteri, MasterChef al pressure, Borghese ribalta i voti
Sky Cinema 1 • 21:15 • I delitti del BarLume – La danza dello squalo (2026, 90’, regia di Milena Cocozza) — A Pineta l’avvistamento di uno squalo agita l’estate, ma la Fusco fiuta un pericolo altrove: nuovo caso e vecchine in agguato. Nel cast Filippo Timi, Corrado Guzzanti, Stefano Fresi e Marina Rocco.
Sky Uno • 21:15 • MasterChef Italia (St. 15, Ep. 13) — Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo guidano gli aspiranti chef tra Mystery, Invention e Pressure Test, con attenzione crescente a tecnica, creatività ed ecosostenibilità.
TV8 • 21:30 • Alessandro Borghese – 4 ristoranti — Quattro ristoratori della stessa area si valutano su location, servizio, menù, prezzo e "categoria special". I voti finali di Borghese possono ribaltare la classifica; in palio 5.000 euro da reinvestire nel locale.
Cielo • 21:20 • Gomorra – La serie (2014, St. 4, Ep. 1) — Saga criminale tra clan, alleanze e tradimenti diretta da Claudio Cupellini, Francesca Comencini e Stefano Sollima. Nel cast Marco D’Amore, Fortunato Cerlino e Salvatore Esposito per un racconto duro e senza filtri.
Highlights di A, Ligue 1 e United Rugby Championship
Sky Sport 1 • 20:45 • Highlights Calcio — Le azioni più spettacolari dai campi internazionali, con il meglio condensato in un unico appuntamento.
Sky Sport 1 • 21:05 • Calcio, Ligue 1 — Appuntamento con il massimo campionato francese: una vetrina dedicata alle sfide di giornata, tra ritmo e talento.
Sky Sport Max • 20:45 • Rugby, United Rugby Championship — Il campionato transnazionale a 15 che mette insieme club di Galles, Irlanda, Italia, Scozia e Sudafrica (ex Pro14): fisicità, tecnica e tradizione in un torneo sempre più competitivo.
Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
Potrebbe interessarti anche
Stasera in tv (17 gennaio), Maria De Filippi riunisce Emma Marrone e Stefano De Martino contro The Voice Kids
Cosa vedere stasera in tv? Il cult di Bud Spencer e Terence Hill su Rete 4 contro l’...
Stasera in tv (10 gennaio): Clerici rilancia The Voice Kids, De Filippi riapre C’è posta per te
Cosa vedere stasera? Bud Spencer e Terence Hill in prima serata su Rete 4, MasterChe...
Stasera in tv (3 gennaio), Pavarotti sfida il Circo di Montecarlo, Benigni e MasterChef lottano per il prime time
Programmi tv stasera, cosa vedere oggi: dalla commedia cult Johnny Stecchino su Rete...
Stasera in tv (20 dicembre), la finalissima di Ballando con le stelle sfida Il Volo e MasterChef
Programmi tv stasera, cosa vedere oggi: su Italia 1 torna Shrek in prima serata, e s...
Stasera in tv (13 dicembre), Ballando con le stelle e Milly Carlucci hanno un nuovo rivale: il Volo tenta il sorpasso
Cosa vedere stasera in tv? Oltre alla sfida Ballando-Il volo, troviamo IF con Ryan R...
Stasera in tv (27 dicembre), Laura Barth alla guida di un circo contro Il Volo
Cosa vedere stasera in tv? Il 47° Festival del Circo di Montecarlo su Rai 1, MasterC...
Stasera in tv (29 novembre), Milly Carlucci vs Maria De Filippi: la sfida tra talent si arricchisce con X Factor
Cosa vedere stasera? Tu si que vales su Canale 5 sfida Ballando con le stelle su Rai...
Stasera in tv (5 gennaio), Salemme guida Rai 1 con Ogni promessa è debito, la sfida contro Porro e Quarta Repubblica
Cosa vedere oggi in prima serata: Il Collegio (docureality) su Rai 2 sfida MasterChe...