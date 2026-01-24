Trova nel Magazine
Stasera in tv (24 gennaio), De Filippi sfida Clerici e Timi riapre il BarLume

Cosa vedere oggi: il dramma Schindler’s List su Rete 4, Gomorra – La serie in chiaro su Cielo e i fornelli di MasterChef Italia su Sky Uno. Su Sky Sport spazio a Ligue 1 e United Rugby Championship.

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Maria De Filippi e Antonella Clerici
Raiplay, Raiplay

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco il meglio di sabato 24 gennaio 2026: una guida rapida e completa per scegliere cosa vedere tra show, cinema, serie e sport live.

Clerici guida i Kids e l’FBI entra in azione su Rai

Rai 121:30The Voice Kids — Antonella Clerici conduce la versione junior del talent ideato da John de Mol: orchestra live, Blind Auditions con poltrone girevoli e l’ormai celebre Super Pass. In giuria, tra energia e coaching mirato, Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt seguono i giovani talenti (7–14 anni) nel loro percorso fino alla finalissima, dove decide anche il pubblico in studio.

Rai 221:20F.B.I. (2022, 44’) — Procedural ambientato nel cuore di New York: ritmo serrato tra analisi, pedinamenti e blitz. Nel cast Missy Peregrym, Zeeko Zaki, Alana de la Garza, Jeremy Sisto, John Boyd, Katherine Renee Turner, Ebonée Noel e Sela Ward per missioni ad alto rischio con la task force federale.

Rai 321:25La città ideale — Massimiliano Ossini accompagna in un viaggio divulgativo tra innovazione tecnologica, architetture visionarie e sostenibilità: un racconto che intreccia futuro possibile, qualità della vita e rispetto della natura per immaginare davvero la "città ideale".

Schindler commuove, De Filippi riapre le buste su Mediaset

Rete 421:33Schindler’s List – La lista di Schindler (1993, 194’, regia di Steven Spielberg) — Film drammatico con Ben Kingsley e Liam Neeson. Un grande classico che racconta, con intensità e rigore, una delle pagine più dolorose del Novecento.

Canale 521:40C’è posta per te — Il people show ideato da Maria De Filippi (con Alberto Silvestri) mette al centro persone comuni e ricongiungimenti possibili. La formula: invito in studio tramite i "postini", busta da aprire o chiudere, confronto diretto e sorprese con ospiti. Dalla prima puntata del 12 gennaio 2000, una lunga storia di emozioni, racconti familiari e colpi di scena in prima serata.

Italia 121:30Asterix e Obelix: il regno di mezzo (2023, 114’, regia di Guillaume Canet) — Commedia d’avventura: dalla Gallia alla Cina per salvare l’imperatrice e la principessa Fu Yi, mentre Giulio Cesare e il generale Caius Antivirus incombono. Nel cast Marion Cotillard, Vincent Cassel, Guillaume Canet, Jonathan Cohen, Angèle.

Gramellini accende il dibattito, confronto serrato sul Nove

La720:35In altre parole — Massimo Gramellini costruisce un rotocalco d’attualità con parole‑chiave, racconti e ospiti fissi (tra cui un cantautore, un comico, divulgatori e giornaliste). In diretta dagli studi romani, sguardo critico e tono civile per leggere la settimana.

Nove21:30Accordi e disaccordi — Un argomento, due ospiti con posizioni opposte e un’ora di confronto serrato. Un’arena agile per idee, tesi e antitesi senza filtri tra attualità e costume.

Real Time21:45Dottor Hekim – Medico geniale (St. 2, Ep. 11) — Ates, specialista in malattie infettive e nefrologia, guida un team in competizione continua, con piglio anticonformista e antisistema ospedaliero. Nel cast Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz e Damla Colbay.

BarLume tra squali e misteri, MasterChef al pressure, Borghese ribalta i voti

Sky Cinema 121:15I delitti del BarLume – La danza dello squalo (2026, 90’, regia di Milena Cocozza) — A Pineta l’avvistamento di uno squalo agita l’estate, ma la Fusco fiuta un pericolo altrove: nuovo caso e vecchine in agguato. Nel cast Filippo Timi, Corrado Guzzanti, Stefano Fresi e Marina Rocco.

Sky Uno21:15MasterChef Italia (St. 15, Ep. 13) — Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo guidano gli aspiranti chef tra Mystery, Invention e Pressure Test, con attenzione crescente a tecnica, creatività ed ecosostenibilità.

TV821:30Alessandro Borghese – 4 ristoranti — Quattro ristoratori della stessa area si valutano su location, servizio, menù, prezzo e "categoria special". I voti finali di Borghese possono ribaltare la classifica; in palio 5.000 euro da reinvestire nel locale.

Cielo21:20Gomorra – La serie (2014, St. 4, Ep. 1) — Saga criminale tra clan, alleanze e tradimenti diretta da Claudio Cupellini, Francesca Comencini e Stefano Sollima. Nel cast Marco D’Amore, Fortunato Cerlino e Salvatore Esposito per un racconto duro e senza filtri.

Highlights di A, Ligue 1 e United Rugby Championship

Sky Sport 120:45Highlights Calcio — Le azioni più spettacolari dai campi internazionali, con il meglio condensato in un unico appuntamento.

Sky Sport 121:05Calcio, Ligue 1 — Appuntamento con il massimo campionato francese: una vetrina dedicata alle sfide di giornata, tra ritmo e talento.

Sky Sport Max20:45Rugby, United Rugby Championship — Il campionato transnazionale a 15 che mette insieme club di Galles, Irlanda, Italia, Scozia e Sudafrica (ex Pro14): fisicità, tecnica e tradizione in un torneo sempre più competitivo.

Scoprite l'intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

