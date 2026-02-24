Cosa vedere in TV stasera, martedì 24 febbraio 2026, se non volete guardare Sanremo
Calcio, soap turche, film e talk show: tutte le proposte della serata per chi non vuole partecipare al rito collettivo del Festival
Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco il meglio del 24 febbraio 2026: un martedì che mette insieme grande musica, cinema d’autore, inchieste tv e calcio europeo da dentro‑o‑fuori.
Conti e Pausini guidano Sanremo, Tom Hanks dà voce alle Americhe, Farhadi porta il dilemma morale
Rai 1 • 20:40 • 76° Festival della Canzone Italiana – Sanremo 2026. Dal Teatro Ariston, la 76ª edizione del Festival diretta e condotta da Carlo Conti, con Laura Pausini al fianco per tutte le serate: 30 Big in gara e 4 Nuove Proposte per una maratona di musica, duetti e super ospiti. La scaletta ripropone lo schema classico: tutte le esibizioni, cover nella serata del venerdì e finalissima con proclamazione del vincitore.
Rai 2 • 21:20 • The Americas (2025). Il grande documentario che esplora meraviglie, misteri e fragilità del più vasto continente della Terra, con straordinarie storie di fauna mai raccontate prima. Narratore d’eccezione: Tom Hanks. Immagini spettacolari e racconto cinematografico per un viaggio attraverso ecosistemi unici.
Rai 3 • 21:20 • Un eroe (2021, 127’). Dramma di Asghar Farhadi con Amir Jadidi, Fereshteh Sadrorafaii, Maryam Shahdaie, Mohsen Tanabandeh e Sahar Goldoust. Un racconto di scelte impossibili, reputazione e verità nel cuore dell’Iran contemporaneo, firmato dal due volte premio Oscar per il miglior film straniero. Regia d’autore e un cast di altissimo profilo per un titolo tra i più discussi degli ultimi anni.
Berlinguer all’attacco, la dizi che appassiona Canale 5, gli speciali delle Iene
Rete 4 • 21:33 • È sempre CartaBianca. Bianca Berlinguer torna con il suo approfondimento su attualità e cronaca: faccia a faccia con ospiti della politica e dello spettacolo, servizi mirati e un contraddittorio serrato sui temi che dividono il Paese.
Canale 5 • 21:21 • Io sono Farah (Serie TV/Soap, 2023). Farah, laureata in Medicina e costretta a emigrare clandestinamente a Istanbul con il figlio Kerim (affetto da una rara malattia), accetta un lavoro da domestica per Tahir, piccolo criminale che la trascina in un mondo instabile. Omicidi, segreti e scelte impossibili per una dizi dal respiro internazionale con Demet Özdemir, Engin Akyürek, Feyyaz Duman, Fırat Tanış, Senan Kara e Lale Başar.
Italia 1 • 21:16 • Le Iene presentano: Inside. Speciali che riprendono e approfondiscono inchieste cardine del programma con nuovi elementi, testimonianze inedite e ricostruzioni puntigliose. Un marchio "Iene" che alterna reportage e controinchieste con ritmo e taglio televisivo.
Floris al confronto, Cortellesi & De Luigi in commedia, cuore e case su Real Time
La7 • 21:15 • Di martedì. Giovanni Floris orchestra il talk del martedì con interviste, sondaggi e analisi sui fatti della settimana: politica, economia e società in un set informativo dal linguaggio chiaro e ospiti di peso.
Nove • 21:30 • Maschi contro femmine (2010, 113’). Commedia corale di Fausto Brizzi ambientata nella Milano contemporanea: tre coppie alle prese con tradimenti, desideri e crisi. Cast ricchissimo: Paola Cortellesi, Fabio De Luigi, Alessandro Preziosi, Giorgia Würth, Francesco Pannofino, Claudio Bisio (e molti altri). Una giostra sentimentale che alterna leggerezza e stoccate sul costume.
Real Time • 20:50 • Casa a prima vista. Docu‑reality immobiliare (dal 2023) ispirato al francese "Chasseur d’Appart": tre agenti tra Roma e Milano cercano l’abitazione dei sogni per il cliente, alternando valutazioni, visite e scelta finale. Voce narrante di Andrea Pellizzari; in palio il riconoscimento per la proposta vincente.
Real Time • 21:50 • Primo appuntamento. Il dating show (format First Dates) condotto da Flavio Montrucchio: due single si incontrano al ristorante per una cena al buio, tra imbarazzi, confessioni e decisione finale nel confessionale di coppia. Un cult del canale che racconta l’amore con semplicità e ironia.
Scamarcio tra Milano e Puglia, 4 Ristoranti detta il verdetto, la rapina alla Banca di Spagna e la notte degli spareggi su Cielo
Sky Cinema 1 • 21:15 • Quasi orfano (2022, 90’). Commedia di Umberto Carteni con Riccardo Scamarcio, Vittoria Puccini e Adriano Pappalardo. Valentino è un designer che ha "tagliato" le sue radici pugliesi dichiarandosi orfano, ma il ritorno del fratello e i guai della masseria di famiglia lo costringono a fare i conti con identità, affetti e scelte di vita.
Sky Uno • 21:15 • Alessandro Borghese – 4 ristoranti. Il reality culinario che mette in sfida quattro ristoratori della stessa area su location, servizio, menù e prezzo (con la celebre "categoria special"). Voti segreti e possibile ribaltone con il giudizio dello chef: in palio 5.000 euro da reinvestire nel locale. Un format diventato punto di riferimento del food in tv.
TV8 • 21:30 • Way down – Rapina alla Banca di Spagna (2021, 118’). Thriller di Jaume Balagueró: un geniale studente di ingegneria e un mercante d’arte ordiscono il colpo contro la cassaforte "inviolabile" della Banca di Spagna, sfruttando i 105 minuti della finale di Coppa del Mondo come copertura. Con Freddie Highmore, Liam Cunningham, Famke Janssen, Astrid Bergès‑Frisbey e Sam Riley.
Cielo • 21:30 • Calcio, UEFA Champions League – Spareggi (Ritorno): Atletico Madrid‑Bruges. Il ritorno dei playoff di Champions in chiaro: gli spagnoli dell’Atlético affrontano i belgi del Club Brugge in una sfida da dentro‑o‑fuori per l’accesso alla fase successiva.
Notti europee su Sky Sport: dallo studio ai gol live, tra Icarus Ultra e i ritratti dei campioni
Sky Sport 1 • 20:45 • Champions League Show. Studio pre‑partita con immagini dai campi, analisi tattiche e collegamenti: l’antipasto ideale per entrare nel clima delle notti europee, tra voci dei protagonisti e lavagna tecnica.
Sky Sport 1 • 21:00 • Calcio, UEFA Champions League. La regina delle coppe per club con il live di cartello: ritmo internazionale, regia sul dettaglio e aggiornamenti costanti in tempo reale.
Sky Sport Max • 20:30 • Icarus Ultra. Avventure, sfide e imprese dal mondo degli sport outdoor: quindici anni alla ricerca del limite si trasformano in un racconto "Ultra" tra storie estreme e curiosità tecniche.
Sky Sport Max • 21:00 • Calcio, UEFA Champions League. Finestra dedicata alla grande coppa sui canali Max: partite, highlights e aggiornamenti dai campi in simultanea.
Sky Sport Max • 23:00 • Super Atleti. La docu‑serie che ripercorre sacrifici, sliding doors e successi di alcuni protagonisti dello sport olimpico italiano: il dietro le quinte delle medaglie, tra memoria, emozioni e resilienza.
