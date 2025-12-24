Stasera in tv (24 dicembre), Il Volo si scontra con la Santa Messa di Natale: sfida tra musica e spiritualità Cosa vedere stasera? Da Hachiko – Il tuo migliore amico su Rete 4 a Il gladiatore 2 su Sky Cinema 1 e l’NBA su Sky Sport 1.

Scoprite il meglio disponibile nella sera di 24 dicembre 2025: una Vigilia ricchissima tra concerti live, grandi film di Natale, classici intramontabili e sport in prima serata. Ecco la guida completa per scegliere cosa guardare.

De Martino scalda la Vigilia, poi la Santa Messa di Natale: Disney e Denzel firmano la notte Rai

Su Rai 1 alle 20:30 c’è Affari tuoi, il gioco dei pacchi che mette in gara 20 concorrenti dalle regioni d’Italia alla ricerca dei premi più ricchi. Alla guida Stefano De Martino: access di riferimento anche durante le feste, con partite scandite da offerte del "Dottore" e la tensione della scelta finale che può cambiare il destino della serata.

Su Rai 1 va poi in onda alle 21:50 va in onda Santa Messa della Notte di Natale presieduta da Papa Leone XIV: dalla Basilica di San Pietro, la celebrazione solenne che accompagna la comunità nella notte più attesa dell’anno.

Su Rai 2 alle 21:30 arriva Zootropolis (2016, 108’, regia di Byron Howard, Jared Bush, Rich Moore). Nell’avveniristica città degli animali, la recluta coniglietta Judy e la volpe Nick sono chiamati a far luce sulla scomparsa di 14 animali, in un’indagine che svela l’uso della paura come strumento di governo. Animazione Disney per tutta la famiglia, tra ritmo, ironia e messaggi potenti.

Su Rai 3 alle 21:20 tocca a Uno sguardo dal cielo (1996, 124’, regia di Penny Marshall), commedia con Courtney B. Vance, Denzel Washington e Whitney Houston: una favola moderna dal cuore natalizio firmata da un cast amatissimo.

Su Mediaset Richard Gere commuove, Il Volo incanta e torna il cult di Eddie Murphy

Su Rete 4 alle 21:34 va in onda Hachiko – Il tuo migliore amico (2009, 93’, regia di Lasse Hallström). Un drammatico con un cast guidato da Richard Gere insieme a Joan Allen, Jason Alexander e Cary‑Hiroyuki Tagawa: un titolo di culto del catalogo internazionale, proposto nella sera della Vigilia.

Su Canale 5 alle 21:20 è il momento di Il Volo – Incanto di Natale (2025): evento live dall’"Arena 8888" di Sofia con orchestra e coro, in cui il trio abbraccia i propri successi e i brani più suggestivi della tradizione natalizia. Una serata di grande musica e atmosfera per la prima rete Mediaset.

Su Italia 1 alle 21:36 torna il classico Una poltrona per due (1983, 116’, regia di John Landis), con Dan Aykroyd, Don Ameche, Ralph Bellamy e le star Eddie Murphy e Jamie Lee Curtis. La commedia cult di Natale per eccellenza: tradizione attesissima dal pubblico, appuntamento fisso della Vigilia televisiva.

Sidney Poitier illumina La7, Raul Cremona racconta Milano e su Real Time si gioca la casa dei sogni

Su La7 alle 21:30 arriva il classico Indovina chi viene a cena? (1967, 107’, regia di Stanley Kramer), con Katharine Hepburn, Spencer Tracy e Sidney Poitier. Una commedia sofisticata che ha fatto storia, capace di parlare al presente con intelligenza e grazia.

Su Nove alle 21:30 c’è Raul Cremona – Bravissssssimo!: il comico racconta una Milano scomparsa, popolata di personaggi eccentrici, illusioni e ricordi. Uno spettacolo originale, dal tono poetico, tra magia e nostalgia.

Su Real Time alle 21:30 si accende Casa a prima vista, docu‑reality nato nel 2023 e ispirato a "Chasseur d’Appart". Tre agenti immobiliari (Roma e Milano i teatri principali) competono per proporre l’abitazione perfetta al cliente di puntata: in palio 5.000 euro per chi "indovina" la casa giusta. Con la voce narrante di Andrea Pellizzari, formato agile e adatto a tutta la famiglia.

Ridley Scott riporta gladiatori in arena e la Gialappa’s va alla carica su Cielo

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 debutta Il gladiatore 2 (2024, 148’, regia di Ridley Scott): Lucius, figlio di Lucilla e nipote di Commodo, vive in Numidia finché il destino lo riporta nel Colosseo sotto i tirannici Caracalla e Geta. Nel cast Pedro Pascal, Paul Mescal, Connie Nielsen, Denzel Washington e Joseph Quinn: epica, onore e resa dei conti per il destino di Roma.

Su Sky Uno alle 21:15 torna GialappaShow: la Gialappa’s Band con Mago Forest passa al setaccio la tv con commenti irresistibili, un grande cast comico e ospiti a sorpresa. Sarcasmo e ritmo serrato per lo show più "irriverente".

Su TV8 alle 21:30 va in onda Ladyhawke (1985, 116’, regia di Richard Donner), fantasy romantico con Matthew Broderick, Michelle Pfeiffer e Rutger Hauer. Un cult d’avventura che conquista generazioni.

Su Cielo alle 21:20 arriva Delicieux: L’amore é servito (2021, 112’, regia di Éric Besnard): nel XVIII secolo, poco prima della Rivoluzione, un cuoco allontanato dal padrone trova, grazie a una giovane donna, il coraggio di cambiare vita e aprire un ristorante rivoluzionario. Con Grégory Gadebois e Isabelle Carré.

NBA sotto l’albero, i 50 colpi del tennis e la velocità dei catamarani su Sky Sport

Su Sky Sport 1 alle 20:45 appuntamento con Basket, NBA: in palinsesto le partite del massimo campionato professionistico americano, tra stelle globali, highlights e commenti live.

Su Sky Sport Max alle 21:30 va in scena Tennis, 50 colpi Stagione 2025 (30’): tweener spettacolari, passanti millimetrici, volée di pura classe e tanta Italia in un best of che riassume l’anno attraverso i 50 colpi più iconici.

Su Sky Sport Max alle 22:00 tocca a Vela, Highlights SailGP: selezione delle tappe della competizione internazionale riservata ai catamarani F50, la formula più adrenalinica della vela moderna.

