Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Stasera in tv (24 dicembre), Il Volo si scontra con la Santa Messa di Natale: sfida tra musica e spiritualità

Cosa vedere stasera? Da Hachiko – Il tuo migliore amico su Rete 4 a Il gladiatore 2 su Sky Cinema 1 e l’NBA su Sky Sport 1.

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Il Volo e Papa Leone XIV
Mediaaset Infinity e Raiplay

Scoprite il meglio disponibile nella sera di 24 dicembre 2025: una Vigilia ricchissima tra concerti live, grandi film di Natale, classici intramontabili e sport in prima serata. Ecco la guida completa per scegliere cosa guardare.

De Martino scalda la Vigilia, poi la Santa Messa di Natale: Disney e Denzel firmano la notte Rai

Su Rai 1 alle 20:30 c’è Affari tuoi, il gioco dei pacchi che mette in gara 20 concorrenti dalle regioni d’Italia alla ricerca dei premi più ricchi. Alla guida Stefano De Martino: access di riferimento anche durante le feste, con partite scandite da offerte del "Dottore" e la tensione della scelta finale che può cambiare il destino della serata.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Su Rai 1 va poi in onda alle 21:50 va in onda Santa Messa della Notte di Natale presieduta da Papa Leone XIV: dalla Basilica di San Pietro, la celebrazione solenne che accompagna la comunità nella notte più attesa dell’anno.

Su Rai 2 alle 21:30 arriva Zootropolis (2016, 108’, regia di Byron Howard, Jared Bush, Rich Moore). Nell’avveniristica città degli animali, la recluta coniglietta Judy e la volpe Nick sono chiamati a far luce sulla scomparsa di 14 animali, in un’indagine che svela l’uso della paura come strumento di governo. Animazione Disney per tutta la famiglia, tra ritmo, ironia e messaggi potenti.

Su Rai 3 alle 21:20 tocca a Uno sguardo dal cielo (1996, 124’, regia di Penny Marshall), commedia con Courtney B. Vance, Denzel Washington e Whitney Houston: una favola moderna dal cuore natalizio firmata da un cast amatissimo.

Su Mediaset Richard Gere commuove, Il Volo incanta e torna il cult di Eddie Murphy

Su Rete 4 alle 21:34 va in onda Hachiko – Il tuo migliore amico (2009, 93’, regia di Lasse Hallström). Un drammatico con un cast guidato da Richard Gere insieme a Joan Allen, Jason Alexander e Cary‑Hiroyuki Tagawa: un titolo di culto del catalogo internazionale, proposto nella sera della Vigilia.

Su Canale 5 alle 21:20 è il momento di Il Volo – Incanto di Natale (2025): evento live dall’"Arena 8888" di Sofia con orchestra e coro, in cui il trio abbraccia i propri successi e i brani più suggestivi della tradizione natalizia. Una serata di grande musica e atmosfera per la prima rete Mediaset.

Su Italia 1 alle 21:36 torna il classico Una poltrona per due (1983, 116’, regia di John Landis), con Dan Aykroyd, Don Ameche, Ralph Bellamy e le star Eddie Murphy e Jamie Lee Curtis. La commedia cult di Natale per eccellenza: tradizione attesissima dal pubblico, appuntamento fisso della Vigilia televisiva.

Sidney Poitier illumina La7, Raul Cremona racconta Milano e su Real Time si gioca la casa dei sogni

Su La7 alle 21:30 arriva il classico Indovina chi viene a cena? (1967, 107’, regia di Stanley Kramer), con Katharine Hepburn, Spencer Tracy e Sidney Poitier. Una commedia sofisticata che ha fatto storia, capace di parlare al presente con intelligenza e grazia.

Su Nove alle 21:30 c’è Raul Cremona – Bravissssssimo!: il comico racconta una Milano scomparsa, popolata di personaggi eccentrici, illusioni e ricordi. Uno spettacolo originale, dal tono poetico, tra magia e nostalgia.

Su Real Time alle 21:30 si accende Casa a prima vista, docu‑reality nato nel 2023 e ispirato a "Chasseur d’Appart". Tre agenti immobiliari (Roma e Milano i teatri principali) competono per proporre l’abitazione perfetta al cliente di puntata: in palio 5.000 euro per chi "indovina" la casa giusta. Con la voce narrante di Andrea Pellizzari, formato agile e adatto a tutta la famiglia.

Ridley Scott riporta gladiatori in arena e la Gialappa’s va alla carica su Cielo

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 debutta Il gladiatore 2 (2024, 148’, regia di Ridley Scott): Lucius, figlio di Lucilla e nipote di Commodo, vive in Numidia finché il destino lo riporta nel Colosseo sotto i tirannici Caracalla e Geta. Nel cast Pedro Pascal, Paul Mescal, Connie Nielsen, Denzel Washington e Joseph Quinn: epica, onore e resa dei conti per il destino di Roma.

Su Sky Uno alle 21:15 torna GialappaShow: la Gialappa’s Band con Mago Forest passa al setaccio la tv con commenti irresistibili, un grande cast comico e ospiti a sorpresa. Sarcasmo e ritmo serrato per lo show più "irriverente".

Su TV8 alle 21:30 va in onda Ladyhawke (1985, 116’, regia di Richard Donner), fantasy romantico con Matthew Broderick, Michelle Pfeiffer e Rutger Hauer. Un cult d’avventura che conquista generazioni.

Su Cielo alle 21:20 arriva Delicieux: L’amore é servito (2021, 112’, regia di Éric Besnard): nel XVIII secolo, poco prima della Rivoluzione, un cuoco allontanato dal padrone trova, grazie a una giovane donna, il coraggio di cambiare vita e aprire un ristorante rivoluzionario. Con Grégory Gadebois e Isabelle Carré.

NBA sotto l’albero, i 50 colpi del tennis e la velocità dei catamarani su Sky Sport

Su Sky Sport 1 alle 20:45 appuntamento con Basket, NBA: in palinsesto le partite del massimo campionato professionistico americano, tra stelle globali, highlights e commenti live.

Su Sky Sport Max alle 21:30 va in scena Tennis, 50 colpi Stagione 2025 (30’): tweener spettacolari, passanti millimetrici, volée di pura classe e tanta Italia in un best of che riassume l’anno attraverso i 50 colpi più iconici.

Su Sky Sport Max alle 22:00 tocca a Vela, Highlights SailGP: selezione delle tappe della competizione internazionale riservata ai catamarani F50, la formula più adrenalinica della vela moderna.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche

harrison ford

Harrison Ford, stasera in Tv il suo film più acclamato: un capolavoro che lo ha reso leggenda

Scoprite i migliori film disponibili nella serata di mercoledì 24 dicembre 2025: dal...
the voice seconda puntata venerdì 21 novembre cosa successo

Stasera in tv (19 dicembre), Antonella Clerici guida The Voice Senior contro la sfida Bologna-Inter

Programmi tv stasera, cosa vedere oggi (venerdì 19 dicembre 2025): il live di Alessa...
Stasera in tv (18 dicembre), i tre di Masterchef sono disperati: cosa li angoscia

Stasera in tv (18 dicembre), i tre di Masterchef sono disperati: cosa li angoscia

Serata difficile per il cooking show che deve affrontare il calcio, Un professore, i...
Napoli GialappaShow

Stasera in tv (22 dicembre), la Supercoppa Italiana su Italia 1 sfida GialappaShow su Sky e TV8

Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di lunedì 22 dicembre: Quart...
Sanremo 2025 - Carlo Conti - Gerry Scotti

Stasera in tv (14 dicembre), Gerry Scotti contro Carlo Conti: sfida tra giganti in prima serata

Cosa vedere stasera in tv? Carlo Conti sbarca su Rai 1 con Sarà Sanremo, Scotti risp...
Anticipazioni Report - il conduttore Sigfrido Ranucci

Stasera in tv (7 dicembre): De Martino sparisce e Ranucci svela i costi (enormi) delle Olimpiadi di Milano-Cortina

Cosa vedere oggi? Diego Abatantuono guida la commedia su Rai 2 contro Spielberg con ...
I film in onda in TV stasera, sabato 6 dicembre: dal dramma di Matilda De Angelis alle avventure dei Me Contro Te

I film in onda in TV stasera, sabato 6 dicembre: dal dramma di Matilda De Angelis alle avventure dei Me Contro Te

Tra i tanti, vi proponiamo 29 titoli tra cui scegliere: dal gangster movie The Alto ...
I film in onda in TV stasera, lunedì 15 dicembre 2025: la strage degli ostaggi in diretta TV

I film in onda in TV stasera, lunedì 15 dicembre 2025: la strage degli ostaggi in diretta TV

Tutti i film disponibili nella serata di lunedì 15 dicembre 2025: September 5 - La d...
Spielberg

Steven Spielberg, stasera in tv il suo vero capolavoro: un film davvero terrificante

Scoprite i migliori film disponibili nella serata di venerdì 19 dicembre 2025: dall’...

Visit Monaco

Monaco da scoprire

Un gioiello del Mediterraneo tra sostenibilità e cultura

LEGGI

Personaggi

Francesca Inaudi

Francesca Inaudi
Rocío Muñoz Morales

Rocío Muñoz Morales
Lily Collins

Lily Collins
Franco Nero

Franco Nero

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963