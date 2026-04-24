Ilary Blasi contro Carlo Conti: lo scontro è totale (è una questione di classe sociale)
Stasera, venerdì 24 aprile 2026, il GF dei Vip sfida lo show degli artisti di strada con Bianca Guaccero e Mara Venier. Tutti i programmi in onda in TV oggi
Scoprite il meglio disponibile nella sera di 24 aprile 2026: una prima serata ricca di reality, satira, inchieste e cinema d’autore, con sfide e controprogrammazioni per tutti i gusti.
Conti accende la piazza, gialli ai tropici e l’epopea dell’Amerigo Vespucci
Su Rai 1 alle 21:30 arriva Dalla strada al palco Special. La formula si rinnova in un people show corale che trasforma il palco in una piazza aperta a performer di ogni genere, dall’Italia e dal mondo: storie, talento e creatività diventano racconto vivo, tra emozioni e sorprese.
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Su Rai 2 alle 21:20 tocca a Delitti in Paradiso. Richard Poole, detective di Scotland Yard quintessenza dell’eleganza britannica, è spedito nella tropicale Saint Marie per risolvere l’omicidio di un collega: il difficile adattamento ai ritmi isolani e un nuovo team gli imporranno metodi d’indagine inattesi. Nel cast Don Gilet, Shantol Jackson, Shaquille Ali‑Yebuah, Ginny Holder, Don Warrington, Élizabeth Bourgine e Tobi Bakare.
Su Rai 3 alle 21:25 debutta Vespucci – Il viaggio più lungo (regia di Flavio Maspes). A vent’anni dall’ultima circumnavigazione, l’Amerigo Vespucci riparte il 1° luglio 2023 per un tour mondiale di 20 mesi: 5 continenti, 30 Paesi, 35 porti e oltre 46.000 miglia nautiche. Una docufiction che intreccia formazione degli Allievi Ufficiali e diplomazia culturale con il "Villaggio Italia" per celebrare il Made in Italy nel mondo.
Nuzzi riapre i dossier, Ilary Blasi scalda il GF Vip, supereroi in azione su Italia 1
Su Rete 4 alle 21:33 torna Quarto grado, talk investigativo prodotto da VideoNews e ideato da Siria Magri. In studio Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero ripercorrono casi di cronaca nera con servizi, ricostruzioni e un parterre di esperti (criminologi, psichiatri, scientifica), affiancati da una rete di inviati. Un classico del prime time che ha generato spin‑off e un settimanale dedicato.
Su Canale 5 alle 21:20 è serata Grande Fratello Vip. Nella versione celebrity del reality, i concorrenti vivono h24 sotto le telecamere tra confessionali, prove e nomination. La struttura ricalca il format storico: televoti, eliminazioni e un montepremi di 100.000 euro (metà in beneficenza). In settimana il racconto si estende tra day‑time e dirette dedicate sulle reti e piattaforme Mediaset.
Su Italia 1 alle 21:28 il film Spider-Man: Far from Home (2019, regia di Jon Watts, 142’): dopo gli eventi con gli Avengers, Peter Parker affronta una nuova minaccia tra identità e responsabilità. Nel cast, tra gli altri, Samuel L. Jackson e Tom Holland, con Cobie Smulders, Jake Gyllenhaal e Jon Favreau.
Zoro in campo, Crozza all’attacco, pulizie estreme su Real Time
Su La7 alle 21:15 va in onda Propaganda Live. Diego Bianchi "Zoro" guida un racconto lungo tre ore tra reportage originali, rassegne di Makkox, band live e un tavolo fisso di giornalisti (Marco Damilano, Francesca Schianchi, Paolo Celata). Dall’eredità di "Gazebo" nasce un format che mescola sguardo pop, politica e costume.
Su Nove alle 21:30 appuntamento con Fratelli di Crozza. One‑man show di Maurizio Crozza: parodie e imitazioni dei protagonisti di politica e tv diventano satira che fa riflettere, tra maschere storiche e nuovi personaggi, con la regia di Massimo Fusi e il contributo di Andrea Zalone.
Su Real Time alle 21:40 c’è Malati di pulito: case da salvare. Haylei Leitch e un team di professionisti affrontano le abitazioni più sporche della Gran Bretagna, restituendo dignità agli spazi e indagando le cattive abitudini che hanno generato disordine ed estremo degrado.
Gere sfida Norton, Cannavacciuolo al salvataggio, MasterChef accende i fornelli, Tarantino cavalca su Cielo
Su Sky Cinema 1 alle 21:15 il thriller Schegge di paura (1996, 100’), regia di Gregory Hoblit, con Richard Gere e Edward Norton: un caso giudiziario ad alta tensione in cui un avvocato di grido incrocia un giovane imputato ambiguo, tra colpi di scena e prove ribaltate. Nel cast anche Laura Linney e Richard Gere.
Su Sky Uno alle 21:15 ritorna Cucine da incubo: nella versione italiana del format britannico, Antonino Cannavacciuolo entra in ristoranti in crisi per ispezionare sala e cucina, rinnovare menù e impostare il primo servizio del "nuovo corso", tra restyling e training della brigata.
Su TV8 alle 21:40 prosegue MasterChef Italia (Stagione 14, Ep. 15): gli aspiranti chef si misurano tra Live Cooking e Stress Test guidati da Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo, con la chef ospite Chiara Pavan chiamata a valutazioni mirate.
Su Cielo alle 21:20 c’è il western di Quentin Tarantino Django Unchained (2012, 163’), un’avventura sanguigna e ironica con Jamie Foxx, Christoph Waltz e Leonardo DiCaprio. Nel cast anche Samuel L. Jackson, Don Johnson e Franco Nero: un omaggio al mito di Django rivisitato in chiave tarantiniana.
Padel mondiale a tutta velocità su Sky Sport Max, poi "The Passenger" in seconda serata
Su Sky Sport Max alle 18:00 gli eventi del Premier Padel Tour: il nuovo circuito mondiale della Federazione Internazionale Padel con 10 tappe tra eventi 1000, Grand Slam e World Championship, per uno spettacolo no‑stop fatto di scambi acrobatici e rivalità incandescenti.
Su Sky Sport Max alle 23:00 segue The Passenger: appuntamento sportivo di palinsesto in tarda serata.
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