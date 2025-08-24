Stasera in tv (24 agosto): Report Estate tenta di superare La Corrida di Amadeus e la soap di Canale 5 I programmi tv da vedere oggi (domenica 24 agosto). Canale 5 ferma la soap La Notte del cuore, Imma Tataranni sfida le indagini di Report Estate e La Corrida.

Una selezione dei migliori appuntamenti televisivi del fine settimana, dalle serie più accattivanti ai talk, fino ai film da non perdere. Ecco cosa vedere in chiaro in questa conclusione del weekend, domenica 24 agosto 2025.

Stasera in tv (24 agosto), cosa vedere: da Report su Rai 3 a La Corrida su Nove

La prima serata di domenica 24 agosto 2025 porta in tv una scelta piuttosto varia, con titoli e generi che vanno dalla fiction italiana al grande sport, dall’inchiesta giornalistica al puro intrattenimento leggero. Su Rai 1 torna Imma Tataranni – Sostituto procuratore, la serie che ha conquistato negli anni un pubblico fedele grazie alla sua protagonista fuori dagli schemi, dura e ironica, alle prese con indagini che si intrecciano sempre con la sua vita privata. Rai 2 invece cambia completamente registro e propone Ginnastica Ritmica, un evento internazionale che porta in prima serata l’eleganza e la competizione delle gare in diretta da Rio de Janeiro.

Diverso ancora il tono di Rai 3, che con Report Estate mantiene saldo il marchio delle inchieste giornalistiche, approfondendo temi d’attualità con lo stile che lo contraddistingue, sempre con Sigfrido Ranucci. Ed è proprio qui che nasce il confronto con Nove, dove Amadeus conduce La Corrida. La scelta del pubblico probabilmente dipenderà dalle sue esigenze, cioè se preferisce informarsi o divertirsi senza pensieri.

Mediaset gioca le sue carte con La notte nel cuore su Canale 5, la soap turca che ha già trovato una fetta di telespettatori appassionati. Su Italia 1 l’appuntamento è con la commedia italiana Il cosmo sul comò, un film che gioca su sketch e situazioni paradossali con Aldo, Giovanni e Giaomo. Su Rete 4, invece, spazio alla divulgazione di Roberto Giacobbo con Freedom – Oltre il confine, che porta lo spettatore in viaggi tra scienza, misteri e curiosità.

A completare l’offerta della serata ci sono poi diversi film in onda sugli altri canali. Iris propone 42 – La vera storia di una leggenda americana, biopic dedicato alla figura di Jackie Robinson, il primo afroamericano a giocare nella Major League Baseball. Sul canale 20 spazio al thriller Horizon Line – Brivido ad alta quota. Su Cine 34, invece, va in onda il classico italiano Rimini Rimini. In sintesi, quella del 24 agosto è una serata che lascia davvero ampia libertà di scelta per vari tipi di pubblico.

