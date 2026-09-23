Stasera in tv (23 settembre), Carlo Conti riporta Fazio su Rai 1, l’Italvolley sfida la Finlandia Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di mercoledì 23 settembre 2026: su Rai 2 i quarti degli Europei di volley (Italia-Finlandia), su Rai 3 il nuovo corso di Chi l’ha visto?, su Nove la commedia Confusi e felici.

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Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi, 23 settembre 2026: tra show evento, grande sport e cinema, ce n’è per tutti.

Conti, Fazio e l’assalto azzurro: la Rai mette insieme show e quarti europei

Rai 1 — 21:30 — Tale e Quale Show. Carlo Conti inaugura la nuova stagione di prima serata del suo varietà delle metamorfosi canore con un’operazione simbolica: il ritorno per una sera di Fabio Fazio come "quarto giudice", mentre in giuria siedono Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini e Alessandro Siani. Tra i protagonisti attesi Jasmine Carrisi, Maddalena Corvaglia, Paola Perego, Roberta Morise, Anna Pettinelli, Selma, Stefano Meloccaro, Max Paiella, Andrea Perroni e Vladimir Randazzo. Un debutto del mercoledì che promette scintille tra imitazioni, performance live e nuove dinamiche raccontate dallo stesso Conti nel segno della leggerezza.

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Rai 2 — 21:05 — Pallavolo maschile, Europei 2026 – Quarti di finale: Italia-Finlandia. Dopo l’agevole 3-0 alla Danimarca, gli Azzurri di Ferdinando De Giorgi tornano a Torino per il quarto di finale contro la Finlandia, seconda nel suo girone e reduce da una rimonta al tie-break con la Grecia. Una sfida da dentro o fuori che chiama muro, battuta e sangue freddo per centrare la semifinale.

Rai 3 — 21:15 — Chi l’ha visto?. Il programma-simbolo sui scomparsi e i grandi casi irrisolti torna nel solco della sua storia (nato nel 1989) e apre una nuova fase: dal testimone di Federica Sciarelli alla conduzione di Raffaella Griggi, inviata di lungo corso. Accanto alle ricerche di persone non reperibili, proseguono inchieste e ricostruzioni con testimonianze in studio e servizi sul campo, tra memoria, numeri utili e una redazione che da decenni intreccia segnalazioni e approfondimenti. Nel tempo il format ha esteso il raggio anche alla cronaca, ha sperimentato uno spin quotidiano su Rai 3 e vanta premi come Telegatto e Premio Regia Televisiva: una storia televisiva che continua ad evolvere senza perdere identità.

La controffensiva Mediaset: talk rovente, game stellare e adrenalina subacquea

Rete 4 — 21:33 — È sempre CartaBianca. Bianca Berlinguer scandaglia attualità e cronaca con interviste, scontri di idee e un faccia a faccia centrale. La conversazione in studio mescola servizi, ospiti e analisi sui temi che dividono l’opinione pubblica, dalle urgenze sociali alla politica.

Canale 5 — 20:40 — La ruota dei campioni… e delle stelle. Gerry Scotti allunga in prima serata la corsa del suo game, chiamando sul palco campioni e ospiti celebri per una versione "stellata" che punta a insidiare il debutto di Tale e Quale. Attesi i ragazzi de Il Volo per una manche speciale, mentre Samira Lui accompagna giro dopo giro verso La Ruota delle Meraviglie, con montepremi potenzialmente record e un occhio alla beneficenza nelle prove vip. Nello speciale, nove campioni si sfidano a gruppi, con due manche finali per il titolo di Campione dei Campioni e accesso alla Ruota fino a 300.000 euro.

Italia 1 — 21:28 — Shark – Il primo squalo. Azione a tutto fiato con il Megalodon: un paleontologo ed esperto sub (Jason Statham) affronta la creatura preistorica riemersa dagli abissi e pronta a seminare terrore. Regia di Jon Turteltaub (2018), nel cast Bingbing Li, Winston Chao, Sophia Cai e Rainn Wilson. Durata 98’.

La7 e Discovery: racconti che diventano memoria, amori al buio e una commedia corale

La7 — 21:15 — Speciale Una giornata particolare. Un viaggio nel "giorno-chiave" di un grande personaggio storico: l’attimo decisivo che cambia biografie e, spesso, la storia collettiva. Immagini, testimonianze e ricostruzioni per entrare nelle ore che fanno la differenza.

Nove — 21:30 — Confusi e felici. Commedia di Massimiliano Bruno con un cast corale: Anna Foglietta, Caterina Guzzanti, Claudio Bisio, Marco Giallini, Paola Minaccioni e Pietro Sermonti. Durata 105’. Un terapeuta e il suo gruppo di pazienti si ritrovano dentro una girandola di nevrosi e umanità, tra fraintendimenti e piccole rinascite.

Real Time — 21:40 — Matrimonio a prima vista Italia. Il format-esperimento sociale che unisce tre coppie di sconosciuti all’altare: casting, profili di compatibilità costruiti da sociologo, sessuologa e psicologo, cerimonia "al buio", luna di miele e tre settimane di convivenza prima della scelta finale. Regia di Marco Manes.

Film d’autore, talent e sfide in chiaro: la maratona dell’Intrattenimento Sky

Sky Cinema 1 — 21:15 — Antartica – Quasi una fiaba. Isolati otto mesi nella base Sidera, il capomissione Fulvio vede incrinarsi il suo progetto di "città di ghiaccio" con l’arrivo della scienziata ribelle Maria, ex allieva: un confronto duro sul destino dell’umanità. Regia di Lucia Calamaro (2026), con Silvio Orlando, Barbara Ronchi, Valentina Bellè e Simone Liberati. Nel cast anche Enrico Borello, Lorenzo Balducci, Angelo Spagnoletti. Durata 93’.

Sky Uno — 21:15 — X Factor Italia (St. 20, Ep. 2). Nuove audizioni tra voci originali, scrittura e personalità: si compone, tassello dopo tassello, la squadra dei Live.

TV8 — 21:40 — Alessandro Borghese – 4 ristoranti. Quattro ristoratori della stessa area si giudicano su location, servizio, menù, prezzo e categoria "special": voti segreti, classifica ribaltabile e 5.000 € da reinvestire nel locale vincente.

Cielo — 21:20 — X Factor Italia (St. 20, Ep. 1). L’appuntamento in chiaro con selezioni e storie: audizioni, brani, emozioni e il sogno del palco principale.

Sky Sport 1 — 19:15 — Volley, Europei. Antipasto di serata a rete con il grande volley continentale: ritmo e intensità verso i match clou.

Sky Sport 1 — 21:00 — Volley, Europei. In notturna, altra finestra sulla rassegna: battute, muri e transizioni rapide per vivere l’atmosfera europea punto a punto.

Sky Sport Max — 20:30 — Calcio, Serie A. Il massimo campionato italiano in primo piano: studi, collegamenti e riflettori sulla gara di serata per leggere tattiche, protagonisti e snodi della giornata.

Sky Sport Max — 22:30 — Calcio, UEFA Champions League Remix. Highlights e il meglio dell’ultima tornata: gol, giocate e interviste dai campi d’Europa.

Sky Sport Max — 23:00 — Calcio, UEFA Europa League Remix. Il riepilogo della seconda competizione UEFA: tutti i momenti chiave, tra big match, sorprese e protagonista ai microfoni.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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