Stasera in tv (23 settembre), Luca Zingaretti se la prende con Raoul Bova. Rischio rissa dalla Berlinguer e grande calcio Cosa vedere questa sera in televisione? Montalbano contro Buongiorno, Mamma e Freeze di Savino contro il Milan. Dopo la rissa verbale di settimana scorsa, c'è tensione a Cartabianca

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Scoprite il meglio disponibile nella sera di martedì 23 settembre 2025. Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi.

Zingaretti in scena, Savino "freeza" il martedì e Rai 3 onora la memoria di Siani

Su Rai 1 alle 21:30 va in onda Il Commissario Montalbano – Una lama di luce (2013, 100’), regia di Alberto Sironi. Nel cast spiccano Cesare Bocci, Dajana Roncione, Lina Perned, Luca Zingaretti e Peppino Mazzotta: un film per la TV tratto dall’universo di Camilleri che ripropone il carisma del commissario tra indagini, sentimenti e la Sicilia più autentica.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Su Rai 2 alle 21:20 tocca a Freeze, versione italiana del format giapponese ideato dagli stessi creatori di LOL – Chi ride è fuori. Al comando Nicola Savino, in studio scandisce il momento "Freeze": da quell’istante gli otto Vip in gara, divisi in squadre, devono restare immobili a ogni provocazione. A giudicare il sangue freddo è il "Grande Freezer", con Mara Maionchi, Ubaldo Pantani e un terzo giudice ospite a rotazione. Nello show possono accadere di tutto – dalle gag ai trabocchetti – ma vince solo chi non ride, non reagisce e non si muove.

Su Rai 3 alle 21:25 arriva Quarant’anni senza Giancarlo Siani, documentario (regia di Filippo Soldi) che ricostruisce l’omicidio del giovane cronista de Il Mattino, ucciso dalla Camorra il 23 settembre 1985. Tra testimonianze, materiali d’archivio e ricostruzioni, il film restituisce la figura di Siani e l’impegno del "Pool Siani" che portò alla verità su esecutori e mandanti: memoria, civismo e il lascito che parla alle nuove generazioni.

Berlinguer alza i toni, Bova guida la fiction e il Milan corre in Coppa Italia

Su Rete 4 alle 21:33 torna È sempre CartaBianca. Bianca Berlinguer guida il talk che passa al setaccio attualità e cronaca con faccia a faccia e scontri di idee. Nelle ultime puntate non sono mancati momenti roventi: il 16 settembre in studio il botta e risposta tra Enzo Iacchetti ed Eyal Mizrahi è degenerato in una rissa verbale, segno di un’arena che non fa sconti quando i toni si accendono.

Su Canale 5 alle 21:42 prosegue Buongiorno, mamma! 3 (stagione 3, episodio 2), diretta di Laura Chiossone ed Edoardo Re. Al centro, la famiglia Borghi tra ferite da ricucire, nuovi enigmi e ritorni inattesi. Nel cast: Raoul Bova, Beatrice Arnera, Serena Iansiti, Elena Funari, Ginevra Francesconi, Domenico Diele. Tra scuola, gravidanza e una ONLUS da mandare avanti, Guido cerca la verità sul suo matrimonio mentre l’arrivo di Laura e il ritorno di Agata promettono scosse al già fragile equilibrio di casa.

Serata tricolore su Italia 1 con la Coppa Italia: alle 20:35 Coppa Italia Live anticipa i temi della notte con highlights e ultime dai campi; alle 21:00 in diretta Calcio, Coppa Italia – Sedicesimi di Finale: Milan–Lecce, con i rossoneri di Massimiliano Allegri che, dopo il 2-0 al Bari, incrociano il Lecce di Eusebio Di Francesco; alle 23:13 nuovo Coppa Italia Live con tutti i gol e le immagini della serata.

Butler cerca giustizia, Baylen racconta la Tourette: due storie forti su Nove e Real Time

Su Nove alle 21:30 c’è Giustizia privata (2009, 108’, regia F. Gary Gray), thriller con Gerard Butler e Jamie Foxx. Clyde Shelton, devastato dalla perdita di moglie e figlia, punta a scardinare non solo i veri colpevoli ma l’intero sistema che li ha protetti, sfidando il procuratore che gli aveva offerto un patteggiamento al ribasso. Una vendetta lucida che mette sotto accusa le falle della giustizia.

Su Real Time alle 21:30 il docureality La mia vita con la Tourette segue Baylen Dupree nella quotidianità con la sindrome di Tourette: ostacoli, energia e il sostegno di famiglia e fidanzato per una testimonianza sincera su cosa significhi convivere con una condizione spesso fraintesa.

Winslet e Tarantino, Barbieri e X Factor: una notte di cinema e talent

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 arriva Un giorno come tanti (2013, 111’, regia Jason Reitman): una madre fragile e il figlio adolescente incrociano un evaso che chiede rifugio per un weekend, cambiando per sempre i loro destini. Con Kate Winslet, Josh Brolin, Tobey Maguire e James Van Der Beek.

Su Sky Cinema 2 alle 21:15 il cult di Quentin Tarantino Bastardi senza gloria (2009, 153’): un commando di soldati ebrei americani semina il terrore tra i nazisti nella Francia occupata, tra dialoghi al vetriolo e cinema riscritto. Nel cast anche Brad Pitt, Diane Kruger, Christoph Waltz e Mélanie Laurent.

Su Sky Uno alle 21:15 Bruno Barbieri – 4 hotel: spin-off di "4 ristoranti", mette in gara quattro albergatori che si ospitano e si giudicano su location, servizi, camere, prezzi e colazione. Le ispezioni del "re del topper" fanno la differenza, con l’inedito "Barbieri Plus" per la chicca capace di ribaltare la classifica. Premio: 5.000 euro da reinvestire nella struttura.

Su TV8 alle 21:30 X Factor Italia (stagione 19) prosegue tra Audition, Bootcamp, Last Call e Live Show: nuove voci, giudizi serrati e la caccia al prossimo talento destinato al palco del Repower.

Su Cielo alle 21:20 torna il fantasy cult Il Trono di Spade (stagione 7, episodio 1): intrighi di potere, alleanze e forze oscure a Westeros, con Emilia Clarke tra i volti simbolo di una saga che ha riscritto la serialità.

Women’s Cup, gol e highlights: la maratona calcio su Sky Sport

Su Sky Sport 1 alle 20:30 spazio al calcio femminile con Calcio Femminile, Serie A Women’s Cup, la nuova coppa istituita nel 2025 e riservata ai club della massima serie: appuntamento dedicato a tecnica, ritmo e storie della nostra A femminile.

Sempre su Sky Sport 1 alle 22:30 arriva Goleador – L’ora dei Gol: tutti i gol e le immagini più belle da Serie A, Premier League, Bundesliga e Ligue 1, con spazio anche alle coppe europee.

Su Sky Sport Max alle 20:45 tocca a Calcio, Serie C: la terza serie italiana in diretta tra piazze storiche, giovani in rampa di lancio e una stagione che promette sorprese in vetta e in coda.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche