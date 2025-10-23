Trova nel Magazine
Stasera in tv (23 ottobre), Alberto Palladini abbandona Un posto al sole: dove lo vedremo adesso

I principali programmi in onda stasera, giovedì 23 ottobre 2025: Maurizio Aiello recita in "Noi del rione Sanità", mentre Milo Infante indaga su Garlasco e torna la Cucciari

Stasera in tv (23 ottobre), Alberto Palladini abbandona Un posto al sole: dove lo vedremo adesso

Se siete indecisi sul programma da scegliere questa sera, ecco il meglio della prima serata di giovedì 23 ottobre 2025: una selezione ricca di storie vere, talk infuocati, grandi film e calcio europeo per tutti i gusti.

La rinascita al Rione Sanità, l’inchiesta in prime time e il salotto brillante di Geppi

Rai 1 • 21:30 • Noi del rione Sanità
Debutta la miniserie ispirata alla vera esperienza di Don Antonio Loffredo: qui diventa Don Giuseppe Santoro (interpretato da Carmine Recano), un sacerdote carismatico che guida i giovani a trasformare il quartiere attraverso arte, cultura e lavoro. Con Nicole Grimaudo, Ludovica Nasti e Caterina Ferioli, il racconto – tratto dall’opera letteraria "Noi del rione Sanità" – mette al centro riscatto e dignità, tra funerali di comunità, una scuola di teatro e la sfida alla malavita. Nel cast anche Maurizio Aiello.

Rai 2 • 21:20 • Ore 14 Sera
La versione serale del talk di Milo Infante ripercorre notizie, politica e cronaca con taglio d’inchiesta, ospiti ed esperti. In primo piano i grandi casi (tra cui gli sviluppi sull’indagine di Garlasco), testimonianze, documenti e ricostruzioni. Dopo la messa in onda, la puntata è disponibile su RaiPlay in streaming e on‑demand.

Rai 3 • 21:20 • Splendida Cornice
Il programma culturale e comico di Geppi Cucciari torna con il suo mix di ironia e attualità: libri, arte, tv e performance dal vivo con la band di Nicola "Ballo" Balestri, i contributi di Roberto Mercadini e Andrea Maggi e un pubblico di 120 persone divise per "categorie" chiamate a fotografare, puntata dopo puntata, i costumi del Paese.

Del Debbio all’attacco, Hunziker con le famiglie e la spia di Jennifer Lawrence

Rete 4 • 21:33 • Dritto e rovescio
Il talk politico di Paolo Del Debbio – in onda dal 2019 e firmato Videonews – torna con interviste, confronto serrato e reportage dalle piazze su attualità, società e politica, fedele alla tradizione dell’approfondimento di prima serata della rete.

Canale 5 • 21:20 • Io Canto Family
Ventiquattro coppie della stessa famiglia si raccontano attraverso la musica in una gara guidata dai coach Serena Brancale, Sal Da Vinci, Ermal Meta e Giusy Ferreri. In giuria due icone: Patty Pravo e Noemi. Nella finalissima in palio titolo e montepremi da 50.000 euro. Formato, ritmo e grandi voci per una serata a misura di pubblico generalista.

Italia 1 • 21:23 • Red Sparrow
Azione e spionaggio con Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts e Jeremy Irons. Una giovane russa, reclutata contro la sua volontà e addestrata a usare il corpo come arma, ha come primo obiettivo un ufficiale della CIA: manipolazioni, attrazione e inganni mettono in gioco carriere e sicurezza internazionale.

Formigli al contrattacco, Persia senza filtri e le sfide tra case (e chili)

La7 • 21:15 • PiazzaPulita
Corrado Formigli orchestra un racconto in diretta tra dibattiti, reportage e inchieste, con rubriche come Piazzaselvaggia e i racconti di Stefano Massini. Da oltre un decennio, un punto fermo del confronto politico del giovedì.

Nove • 21:30 • Sinceramente Persia – One Milf Show
Valentina Persia guida uno show schietto e ironico che indaga desiderio femminile e confronto tra i sessi dopo i 50: sketch, autoironia e provocazione con la complicità di Paolo Ruffini e del sessuologo Nicola Macchione. Ospiti speciali: Ignazio Moser, Paola Barale e Vanessa Minotti.

Real Time • 20:50 • Casa a prima vista
Docu‑reality sul mondo immobiliare di Roma e Milano: tre agenti per ogni puntata si sfidano per trovare la casa "giusta" al cliente, tra sopralluoghi, proposte e una scelta finale che assegna la vittoria.

Real Time • 21:55 • Vite al limite
Il reality cult racconta il percorso di persone con obesità grave verso il bypass gastrico con il dottor Younan Nowzaradan: un viaggio lungo e complesso tra medicina, motivazioni e ricadute personali, che ha generato anche lo spin‑off "Vite al limite: e poi…".

Statham in missione, Weaver tra sentimenti e X Factor accende i Live; poi Europa League in chiaro

Sky Cinema 1 • 21:15 • Operation Fortune
Thriller ad alta tensione di Guy Ritchie: un agente segreto britannico arruola una star di Hollywood per una missione sotto copertura che deve fermare la vendita di una nuova tecnologia d’armi. Con Jason Statham, Aubrey Plaza, Josh Hartnett e Cary Elwes.

Sky Cinema 2 • 21:15 • The Good House
Commedia agrodolce con Sigourney Weaver e Kevin Kline: un’agente immobiliare del New England vede scivolare la sua "vita perfetta" quando riemerge una vecchia fiamma e con lei segreti e fragilità.

Sky Uno • 21:15 • X Factor Italia (S19, Ep. 7)
Il talent musicale continua a costruire le squadre verso i Live: identità sonore, scelte dei giudici e performance sempre più curate in una selezione ormai serrata.

TV8 • 20:30 • Europa e Conference League Prepartita
Studio, collegamenti, ultime di formazione e interviste per entrare nel clima delle coppe prima del fischio d’inizio.

TV8 • 21:00 • UEFA Europa League – 3ª giornata: Nottingham Forest–Porto
Dopo due successi, il Porto cerca conferme nella difficile trasferta in terra britannica contro il Nottingham Forest: serata dal sapore europeo in chiaro.

Cielo • 21:20 • Beyond the Law – L’infiltrato
Action con Steven Seagal, Johnny Messner e DMX: un ex poliziotto, dopo la morte del figlio, si infiltra tra i criminali per scovare la verità, affiancato da un detective deciso a smascherare corruzione e malaffare.

Notte europea su Sky Sport: prepartita, gol e dossier tra Europa e Champions

Sky Sport 1 • 20:45 • Prepartita UEFA Europa e Conference League
Antipasto con analisi, collegamenti e chiavi tattiche delle gare di coppa, tra studio e bordocampo.

Sky Sport 1 • 21:00 • Calcio, UEFA Europa League
Le partite della seconda competizione UEFA per club: dirette e aggiornamenti live dal cartellone della serata.

Sky Sport 1 • 23:00 • Postpartita UEFA Europa e Conference League
Interviste, highlights e commenti a caldo per capire risultati e classifiche al termine del turno.

Sky Sport Max • 20:30 • Basket, Eurolega
La massima competizione europea di basket maschile: serata di grandi incroci (da Baskonia‑Partizan a Lyon‑Villeurbanne–Virtus Olidata Bologna nelle finestre dedicate) con studio e telecronache.

Sky Sport Max • 22:30 • Sport Dataroom
Inchieste e approfondimenti che spiegano i fatti sportivi attraverso dati, numeri e tecnologie, per leggere le partite oltre il tabellino.

Sky Sport Max • 23:00 • Calcio, UEFA Champions League
La notte della coppa più prestigiosa prosegue con finestre e aggiornamenti: tra i match di cartello della settimana spiccano Real Madrid–Juventus e Chelsea–Ajax (con coperture dedicate tra piattaforme e finestre in chiaro), oltre alle multi‑visione Diretta Gol per non perdere nulla.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

