Scoprite il meglio disponibile nella sera di 23 novembre 2025: una programmazione ricca di film, approfondimenti e show, con grandi nomi e storie forti per ogni gusto.

Tom Hanks illumina Rai1, LaBute seduce su Rai2, Ranucci riapre i dossier su Rai3

Rai 1 – 21:30 – Non così vicino: commedia agrodolce del 2022 diretta da Marc Forster (126’) con Tom Hanks, Rachel Keller, Manuel Garcia-Rulfo, Cameron Britton e Kailey Hyman. Dopo la morte della moglie, un sessantenne burbero perde il lavoro e progetta di farla finita: i nuovi vicini, rumorosi e pieni di vita, lo trascinano in un vortice di umanità, restituendogli senso e rapporti che non credeva più possibili.

Rai 2 – 21:00 – Il fuoco del peccato (2022, 104’, regia di Neil LaBute): un giallo sensuale e avvelenato con Diane Kruger, Ray Nicholson, Gia Crovatin, Hank Azaria e Chase Sui Wonders. Connor Bates, ex detenuto, intreccia una relazione con Marilyn Chambers, moglie di un facoltoso uomo d’affari: quando il marito viene trovato morto, sospetti, segreti e doppie verità mettono a dura prova una passione pericolosa.

Rai 3 – 21:00 – Report: lo storico programma nato nel 1994, fondato da Milena Gabanelli e oggi guidato da Sigfrido Ranucci, propone inchieste sui grandi scandali italiani e internazionali. Tra i temi scandagliati nelle ultime puntate, anche retroscena di sport e politica con documenti e testimonianze esclusive: un marchio di fabbrica che continua a incidere nel dibattito pubblico. Il servizio copertina della puntata di oggi – 23 novembre – analizza l’intervento del Governo Meloni nell’organizzazione delle Atp Finals attraverso Sport e Salute, interrogandosi su potere, nomine e possibili conflitti d’interessi. L’inchiesta, intitolata Fratelli di sport, usa il boom del tennis italiano come lente per valutare quanta politica entri in un evento da oltre 600 milioni di euro. Raggiunto dagli inviati, Sinner prende le distanze dal tema: "È una domanda a cui non voglio rispondere… la cosa importante è far crescere lo sport, per il resto non ho voglia di entrarci".

Giordano martella l’attualità su Rete 4, la dizi di Canale 5 infiamma il prime time, Zelig On lancia i nuovi comici su Italia 1

Rete 4 – 21:32 – Fuori dal coro: Mario Giordano torna con il talk irriverente di Videonews che, dal 2018, alterna dibattiti, collegamenti e inchieste, spesso accompagnati dalle celebri sagome in studio. Nato come striscia preserale e approdato in prima serata, lo show ha consolidato rubriche (come "Il punto" di Luisella Costamagna) e un linguaggio diretto, "di pancia", che divide e appassiona il pubblico.

Canale 5 – 21:21 – La notte nel cuore (2024): soap turca ambientata in Cappadocia. Da giovane, Sumru abbandona i gemelli Nuh e Melek e ricostruisce la vita sposando il potente Samet; anni dopo, i figli cresciuti nel risentimento tornano per chiedere conto del passato. Nel cast Ece Uslu, Aras Aydin, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan, Esra Dermancioglu, Burak Sergen, Genco Ozak e Ilker Aksum: intrighi, segreti e resa dei conti emotiva in una dizi ad alto impatto.

Italia 1 – 21:35 – Zelig On: Area Zelig diventa un laboratorio creativo con la guida energica di Paolo Ruffini e la versatilità solare di Lodovica Comello, affiancati dall’inconfondibile duo Ale & Franz. Sul palco, una parata di giovani comici mette alla prova sketch inediti, personaggi nuovi e sguardi taglienti sul presente: tradizione e sperimentazione si fondono per scoprire le prossime voci della risata.

Connery al comando in Caccia a Ottobre Rosso, poi il reality dei 90 giorni e la sfida degli host su Real Time

La7 – 21:15 – Caccia a Ottobre Rosso (1990, 135’, regia di John McTiernan): un classico del thriller militare con Alec Baldwin e Sean Connery, al timone del sottomarino sovietico più avanzato. Tensione, intelligence e strategie negli abissi, con un cast che include Joss Ackland, Scott Glenn e Tim Curry.

Real Time – 20:30 – Turisti per case: docureality che cerca l’host ideale capace di far sentire gli ospiti davvero "a casa". Ida Di Filippo, Gianluca Torre e Tommaso Zorzi selezionano due holiday home e le mettono a confronto su tre criteri – Posizione, Home Tour e Ospitalità – assegnando giudizi "Ok, Ottimo, Top". Chi ottiene più "Top" vince una recensione firmata: storytelling, stile e accoglienza in una gara di personalità.

Real Time – 21:45 – 90 giorni per innamorarsi: coppie alla prova del visto K-1 negli Stati Uniti. Tra shock culturali, barriere linguistiche e famiglie diffidenti, scatta un conto alla rovescia implacabile: entro 90 giorni bisogna sposarsi o tornare a casa. Convivenze lampo, scelte definitive e colpi di scena senza filtri.

De Niro & Stiller tornano "di famiglia", Soldini racconta Le assaggiatrici, GialappaShow graffia la tv; su TV8 l’azione di Guy Ritchie, su Cielo la notte di Game of Thrones

Sky Cinema 1 – 21:15 – Vi presento i nostri (2010, 98’, regia di Paul Weitz): nuova, irresistibile puntata della saga "dei suoceri" con Robert De Niro, Ben Stiller, Barbra Streisand, Blythe Danner, Jessica Alba, Owen Wilson, Harvey Keitel e Laura Dern: equivoci, imbarazzi e nuove dinamiche nella "famiglia" più scombinata che ci sia.

Sky Cinema 2 – 21:15 – Le assaggiatrici (2025, 100’, regia di Silvio Soldini): a Berlino, Rosa Sauer è tra le sette donne costrette a consumare i pasti destinati ad Adolf Hitler per verificare l’eventuale presenza di veleni. Tra il presagio della morte e il bisogno di sopravvivere nascono complicità, amicizie e intese segrete. Con Elisa Schlott, Max Riemelt, Alma Hasun, Emma Falck, Esther Gemsch.

Sky Uno – 21:15 – GialappaShow: la Gialappa’s Band, con Mago Forest alla conduzione, orchestra parodie, commenti e sketch con un cast corale e ospiti a sorpresa. Satira tagliente e ritmo alto per una "moviola" della tv che non risparmia nessuno.

TV8 – 21:40 – Operation Fortune (2022, 100’, regia di Guy Ritchie): una missione sotto copertura contro un’arma d’avanguardia mette insieme un agente segreto britannico e una star di Hollywood. Nel cast Jason Statham, Aubrey Plaza, Josh Hartnett, Cary Elwes e Bugzy Malone: ironia e azione "alla Ritchie".

Cielo – 21:20 – Il Trono di Spade – Stagione 8, Episodio 5 (2018): alleanze fragili e tradimenti nella fase decisiva della lotta per Approdo del Re. Nel cast un ensemble memorabile, tra cui Emilia Clarke, Peter Dinklage, Kit Harington, Lena Headey, Sophie Turner e Maisie Williams.

Serie C in prima serata: il campionato degli stadi caldi accende Sky Sport

Sky Sport 1 – 20:30 – Calcio, Serie C: il palcoscenico della terza serie italiana in tv, tra piazze storiche e sfide ad alta intensità. Novanta minuti di agonismo e strategie per una categoria che non smette mai di sorprendere.

Sky Sport Max – 20:30 – Calcio, Serie C: ulteriore finestra dedicata alla cadetteria "pro", con l’attenzione sui dettagli tattici e sull’energia dei campi più caldi del torneo. Occhi puntati su classifica, momenti chiave e duelli individuali.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

