Sal Da Vinci incastrato (e furibondo): cosa gli è successo Questa sera, lunedì 23 marzo 2026, Scherzi a Parte prende di mira il vincitore di Sanremo (e non solo). In TV anche Guerrieri e i commenti al Referendum

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Se siete indecisi sul programma da scegliere questa sera, ecco il meglio della prima serata di lunedì 23 marzo 2026: una selezione ricchissima tra serie, talk, cinema, reality e sport.

Gassmann in aula, il Tg2 sul Referendum e Giletti sul delitto di Garlasco: la serata Rai

Rai 1 — 21:30 — Guerrieri – La regola dell’equilibrio: Alessandro Gassmann è Guido Guerrieri, avvocato brillante e tormentato che affronta scomparse, omicidi e un’accusa di corruzione che travolge un amico magistrato. Tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio e diretta da Gianluca Maria Tavarelli, la serie schiera un cast di livello con Anita Caprioli, Stefano Dionisi, Ivana Lotito, Michele Venitucci, Lea Gavino e altri. Tra studio legale e ring di boxe, Guerrieri muove indagini "umanissime", con l’aiuto di Tancredi, Annapaola, Consuelo e Tony. Curiosità: la fiction (ANNO 2026) nasce con l’intento di restituire l’atmosfera dei libri, tra casi giudiziari e fragilità personali.

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Rai 2 — 21:00 — Tg2 Speciale Referendum Costituzionale: la seconda rete dedica la prima serata all’approfondimento politico sul referendum, con analisi, ospiti e collegamenti per orientarsi tra i temi della riforma. Uno speciale informativo che mette al centro il confronto tra posizioni e ricadute sul sistema istituzionale.

Rai 3 — 21:20 — Lo Stato delle Cose: Massimo Giletti torna a indagare i grandi dossier del Paese. Al centro, gli aggiornamenti sul delitto di Garlasco con testimonianze, consulenti forensi e legali (da Roberto Porta a Daniele Occhetti, fino a Luciano Garofano e Liborio Cataliotti), oltre a focus su altri casi di cronaca e attualità. Un talk investigativo che alterna ricostruzioni, pareri tecnici e confronto in studio per leggere il presente da un’angolazione diversa.

Porro al contraddittorio, Max Giusti tra beffe celebri e Statham adrenalinico: la serata Mediaset

Rete 4 — 21:33 — Quarta Repubblica: il talk politico curato da Videonews e condotto da Nicola Porro racconta la settimana tra inchieste, servizi d’apertura e dibattito serrato in studio (con gli spazi comici di Gene Gnocchi). Nato nel 2018, il programma ha variato negli anni formula e ritmo, senza rinunciare a interviste, "processi" e ospiti ricorrenti del parterre.

Canale 5 — 21:20 — Scherzi a parte: torna lo storico show delle "trappole d’autore" guidato da Max Giusti. La stagione mette nel mirino volti della tv, dello sport e dello spettacolo, tra telecamere nascoste, messe in scena elaborate e reazioni memorabili. Nel solco delle ultime puntate, non mancano le vittime eccellenti e gli scherzi "in studio", mentre Giusti alterna conduzione, monologhi e imitazioni in un clima da varietà moderno. Nella puntata di stasera: Sal Da Vinci, Simona Ventura, Alessia Marcuzzi, Elisa Di Francisca, Gianluigi Nuzzi, Rosa Chemical e Costanza Calabrese del TG5.

Italia 1 — 21:29 — The Transporter: action (2002) diretto da Corey Yuen e Louis Leterrier con Jason Statham, Shu Qi, Matt Schulze, Ric Young e François Berléand. Autista professionista con regole ferree, Frank Martin si ritrova coinvolto in una missione ad alta tensione tra inseguimenti e colpi di scena. Adrenalina, coreografie marziali e ritmo da capogiro per un cult del genere.

La7 cambia rotta con lo speciale, Jennifer Lopez combatte sul Nove e su Real Time la "casa giusta" (e Melek)

La7 — 21:15 — Propaganda Live: la trasmissione di Diego Bianchi "Zoro" torna in onda insolitamente nella serata del lunedì per commentare i risultati del Referendum e della situazione politica italiana con il suo stile irriverente.

Nove — 21:30 — Via dall’incubo: dramma (2002) con Jennifer Lopez, Juliette Lewis, Billy Campbell, Fred Ward e Bill Cobbs. Una donna vittima di un compagno violento decide di cambiare vita e lottare per la propria libertà e quella della figlia: un thriller emotivo che alterna tensione e riscatto.

Real Time — 20:40 — Casa a prima vista: docu‑reality sul mercato immobiliare (Roma e Milano) che mette tre agenti in competizione: ascolto delle richieste, sopralluoghi, budget e proposta finale, con la voce narrante di Andrea Pellizzari. Un piccolo "gioco al massimale" sull’abitare, tra gusti, quartieri e colpi di scena.

Real Time — 21:50 — Melek – Il coraggio di una madre: nuova dizi (Stagione 1, Ep. 5 — ANNO 2025). Melek vive da anni a Berlino, lontana dalla famiglia d’origine; una notizia improvvisa sconvolge la sua routine e la costringe a rimettere in ordine priorità e affetti. Un racconto di identità, sacrificio e seconde possibilità.

Virzì firma "Cinque secondi", Pechino Express riparte, Denzel colpisce su TV8 e Bardem veste Escobar: la notte "Intrattenimento Sky"

Sky Cinema 1 — 21:15 — Cinque secondi: film di Paolo Virzì (durata 105’) con Valerio Mastandrea, Galatéa Bellugi, Ilaria Spada, Anna Ferraioli Ravel e Valeria Bruni Tedeschi. In una villa in rovina, un uomo schivo entra in rotta di collisione (e poi in una convivenza inattesa) con una comunità di ragazzi che vuole rimettere a nuovo vigna e campagna. Con l’andare delle stagioni, i contrasti si sciolgono e affiorano legami, segreti e nuove responsabilità.

Sky Uno — 21:15 — Pechino Express: la gara a coppie on‑the‑road (zaino, 1 euro al giorno, passaggi e prove culturali) riparte con Costantino della Gherardesca. Dopo un debutto record di stagione, il viaggio prosegue in Estremo Oriente tra Indonesia, Cina e Giappone: strategie, "duelli" e un equilibrio sempre precario tra resistenza e simpatia.

TV8 — 21:40 — The Equalizer 3 – Senza tregua: thriller (2023) diretto da Antoine Fuqua. Robert McCall (Denzel Washington) ha lasciato la vita da sicario al servizio del governo e protegge gli oppressi: nel Sud Italia, il suo nuovo equilibrio viene minacciato dal crimine organizzato. Con Dakota Fanning, David Denman, Eugenio Mastrandrea e Sonia Ammar.

Cielo — 21:20 — Escobar – Il fascino del male: biopic (2017) firmato da Fernando León de Aranoa con Javier Bardem e Penélope Cruz. Dalla vertiginosa ascesa del narcotrafficante colombiano al rapporto con la giornalista Virginia Vallejo: potere, seduzione e caduta di un’icona oscura.

Sky Sport Max — 20:30 — Calcio, Serie C: finestra dedicata alla Coppa Italia di Serie C e al palinsesto del giorno con match distribuiti tra pomeriggio e sera; focus e dirette si alternano a highlights e guide tv per seguire il meglio del calcio professionistico e giovanile.

Sky Sport Max — 22:30 — Automobilismo, FIA World Rally‑Raid Championship: magazine e approfondimenti dal mondiale raid co‑sanzionato da FIA e FIM: avventura, tappe estreme e lotta ai titoli iridati per auto e moto.

Sky Sport in aggiornamento

Nella selezione dati di oggi non risultano programmi di prima serata etichettati con emittente "Sky Sport" distinta: gli appuntamenti sportivi su Sky Sport Max sono inclusi nella sezione Intrattenimento Sky.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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