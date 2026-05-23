Stasera in tv (23 maggio), Pooh 60 su Canale 5 sfida Dalla strada al palco di Carlo Conti e le Qualifiche F1 Cosa vedere stasera: Dalla strada al palco Special (show) su Rai 1, Money Road (reality–strategy game) su Sky Uno e Men in Black (fantascienza) su Cielo. In campo anche Italia‑Turchia di volley su Sky Sport 1.

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Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi, 23 maggio 2026: intrattenimento live, cinema d’autore e grande sport in diretta.

Favino in aula, Tozzi tra scienza e il palco che diventa piazza: la notte Rai

Su Rai 1 alle 21:30 va in onda Dalla strada al palco Special: il formato si rinnova in uno speciale che trasforma il palco in una vera piazza dello spettacolo, accogliendo performer di ogni genere dall’Italia e dal mondo. Tra storie, talento e creatività, il people show diventa un viaggio corale nell’universo degli artisti di strada, esaltandone energia ed espressività.

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Su Rai 2 alle 21:20 c’è Il traditore (2019, 135’, regia di Marco Bellocchio): il racconto di Tommaso Buscetta, che decide di collaborare con la giustizia contro Cosa Nostra fino al maxiprocesso. Nel cast Pierfrancesco Favino, Luigi Lo Cascio e Fabrizio Ferracane. Una pagina chiave della lotta alla mafia, tra Brasile, Palermo e l’amicizia con il giudice Falcone, fino all’epilogo della sua vita a Miami.

Su Rai 3 alle 21:30 torna Sapiens – Un solo pianeta: Mario Tozzi, primo ricercatore CNR, guida un percorso divulgativo originale su uomo, natura, spazio e Terra, tra fiumi dimenticati, evoluzione dell’Homo sapiens, terremoti, Mediterraneo, città del passato e del futuro, Luna e metodo scientifico. Un viaggio in otto puntate fatto di domande e risposte chiare, con rigore e capacità di racconto.

Pooh celebrano 60 anni, Trinità ruggisce e l’amicizia di Belle e Sébastien: la serata Mediaset

Su Rete 4 alle 21:34 arriva il classico Lo chiamavano Trinità… (1970, 117’, regia di E. B. Clucher/Enzo Barboni). Il cult western-comico con Bud Spencer e Terence Hill mescola scazzottate, ironia e carisma in una delle coppie più amate del nostro cinema.

Su Canale 5 alle 21:20 l’evento Pooh 60 – La nostra storia: dallo spettacolo all’Arena di Verona alla celebrazione in tv di una band simbolo della musica italiana. Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli ripercorrono sessant’anni tra successi, cori, ospiti e momenti indimenticabili, per un racconto che unisce generazioni.

Su Italia 1 alle 21:30 spazio al film Belle e Sébastien (2013, 95’, regia di Nicolas Vanier): durante la Seconda guerra mondiale un grande cane in fuga trova protezione nel piccolo Sébastien, orfano di sette anni. Nel villaggio alpino sconvolto dall’arrivo dei tedeschi, il loro legame attraversa avventure e perdono. Con Félix Bossuet, Tchéky Karyo e Margaux Chatelier.

Gramellini racconta la settimana, il duello di Accordi e disaccordi e le vite al limite: La7 e Discovery

Su La7 alle 20:35 torna In altre parole, il talk-rotocalco ideato e condotto da Massimo Gramellini. Nato come erede di "Le parole", il programma sceglie alcune parole-chiave per leggere notizie e storie della settimana, con ospiti fissi e volti dal mondo della cultura e dello spettacolo. Diretta dallo studio romano, regia di Piergiorgio Camilli.

Su Nove alle 21:30 appuntamento con Accordi e disaccordi: un argomento, due ospiti con opinioni opposte e un’ora di faccia a faccia serrato tra domande, repliche e controrepliche. Un confronto senza filtri sui temi caldi dell’attualità.

Su Real Time alle 21:35 Vite al limite (regia: Jonathan Nowzaradan). Dal 2012 il docu-reality segue persone clinicamente obese nel difficile cammino verso un’esistenza più sana, spesso passando per l’intervento del chirurgo Younan Nowzaradan. Nel tempo il format ha ampliato durata e focus, generando anche lo spin-off "Vite al limite: e poi…".

Falcone e Morvillo al cinema, tentazioni su Sky Uno e notte F1 su TV8: Intrattenimento Sky

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 il film Francesca e Giovanni – Una storia d’amore e di mafia (2026, 107’, regia di Simona Izzo e Ricky Tognazzi): il legame tra Francesca Morvillo e Giovanni Falcone, uniti dal coraggio civile fino alla strage di Capaci. Con Ester Pantano, Primo Reggiani, Alessandra Carrillo e Giovanni Arezzo.

Su Sky Uno alle 21:20 torna Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo: dodici persone, un percorso in natura estrema e un jackpot che si assottiglia a ogni caduta nella tentazione. Tra leadership, ATM tentatore e conflitti tra interesse personale e bene comune, solo chi arriverà al traguardo potrà spartirsi il montepremi rimasto.

Su TV8 alle 21:00 Aspettando il Gran Premio: il pre-show con immagini e emozioni delle ultime gare. Alle 21:30 F1 Paddock Live Pre Qualifiche, con analisi, pronostici e gli ultimi preparativi in pit lane. Alle 22:00 le Automobilismo, F1 – GP Canada: Qualifiche, e a seguire alle 23:15 F1 Paddock Live Post Qualifiche con interviste e lettura tecnica della sessione.

Su Cielo alle 21:20 il cult Men in Black (1997, 95’, regia di Barry Sonnenfeld): due agenti segreti sorvegliano gli alieni che vivono clandestinamente sulla Terra, tra ironia e fantascienza. Con Tommy Lee Jones e Will Smith.

Italia‑Turchia di volley, MLB e motonautica: la maratona Sky Sport

Su Sky Sport 1 alle 21:00 Pallavolo Femminile, FIPAV Cup Women Elite Genova 2026 – 2a giornata: Italia‑Turchia: test ad alta intensità per le azzurre contro una rivale europea di rango, tra rotazioni e intese da verificare. Alle 23:00 Automobilismo, F1: spazio agli eventi del Mondiale con analisi e focus sui protagonisti. Alle 23:15 F1 Paddock Live Post Qualifiche, con commenti a caldo, interviste e approfondimenti tecnici.

Su Sky Sport Max alle 19:30 Baseball, MLB: i match della Major League Baseball, tra fuoricampo e strategie di bullpen. Alle 23:00 Motonautica On Board: il magazine che svela retroscena, imbarcazioni e protagonisti del mondo motonautico italiano. Alle 23:15 The Boat Show, prove in mare e focus su regate, vela e motoscafi, con attenzione a design, performance e storie dei protagonisti.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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